Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Şarkıcı Çelik, borcunu ödemeyen öğrencileri ifşa eden kantinciye öfke kustu

Son zamanlarda il il gezerek veresiye defterleri kapatan şarkıcı Çelik, bu sefer ise borçlarını ödemeyen öğrencileri ifşa eden kantinciye sitem etti. Şarkıcı Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Böyle bir rezalet var mı?" dedi.

GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 16:01
90'lı yıllara damga vuran Çelik, son zamanlarda yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle deprem bölgesine giderek buradaki veresiye defterlerini kapatan Çelik, takdir topladı. Son olarak sosyal medya hesabından üniversite kantincisinin borcu olan öğrencileri ifşa etmesine sitem etti.

90'lı yılların popüler ismi Çelik, son dönemde deprem bölgesindeki yardımları ve öğrencilerin borçlarının ifşa edilmesine yönelik sitemiyle gündemde.
Şarkıcı Çelik, Hatay'da depremzedelerin veresiye defterlerindeki borçları ödedi.
Çelik, bu yardımlarla ilgili olarak kalbinde rahat hissettiğini belirtti.
Ramazan ayında yaptığı yardımların bazı eleştirilere yol açması üzerine Çelik, Bakara Suresi'nden ayetlerle samimiyetin önemini vurguladı.
Çelik, üniversite kantincisinin borcu olan öğrencileri sosyal medyada ifşa etmesine sitem etti.
12 Mayıs 1966 doğumlu olan Çelik, 90'ların popüler isimlerinden olup 1991'de İzel-Çelik-Ercan üçlüsüyle tanındı, 1992'den beri solo kariyerini sürdürüyor.
ÇELİK, ÖĞRENCİLERİN BORÇLARININ İFŞALANMASINA SİTEM ETTİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, "Böyle bir rezalet var mı? Var ise üniversite yönetiminin eli armut mu topluyor? Eğer öğrencilere güvenmiyorsan neden veresiye ürün veriyorsun Kantinci tüccar? Bu saçmalık eğer gerçekse ilgili yetkililerin hızla görevini yapmasını temenni ediyorum!" dedi.

ŞARKICI ÇELİK YAPTIĞI YARDIMLARLA TAKDİR TOPLADI

Hatay'a giden Çelik, depremzede vatandaşları ziyaret etti ve bakkal, market ve eczaneleri dolaşarak veresiye defterlerindeki borçları ödedi. Seyahat dönüşü yaptığı yardımlarla ilgili hislerini paylaşan sanatçı, "Kalbimde kendimi rahat hissettiğim şahane bir şey yaşadım" dedi.

Hatay dönüşü konuşan Çelik, "O konuda çok memnunum, kalbimde kendimi rahat hissettiğim şahane bir şey yaşadım. Biz arada 6 gün kaldık. Arada da konsere gidip geldim ben. Burada söylenmesi gereken şey şu; ben kendi yaptığımdan dolayı çok mutluyum, kendimi çok iyi hissediyorum." dedi.

Ünlü şarkıcı Çelik, Ramazan ayında Hatay’da depremzede vatandaşları ziyaret etti. Sanatçı ayrıca bakkal, market ve eczaneleri dolaşarak veresiye defterlerindeki borçları ödedi. O anları paylaşan Çelik eleştirilere ise "Bakara Suresi 274. ayet, mallarını gece-gündüz, gizli-açık Allah yolunda (hayra) harcayanların mükafatlarının Allah katında olduğunu, bu kişilerin korku ve üzüntü yaşamayacaklarını müjdeler. İnfakın zaman ve yöntemine bakılmaksızın samimiyetle yapılmasının önemini vurgulayan ayet, infak edenlerin huzuruna dikkat çeker. Demek ki, bazen sadakanın açıkça yapılıp insanlara duyurulmasında da fayda olabilir. Böylece halk, sadaka vermeye teşvik edilmiş olur. Kalpteki niyet tertemiz olduktan sonra... birtakım yorumları/eleştirileri boş ve gereksiz görüyorum" sözleriyle cevap verdi.

ŞARKICI ÇELİK KAÇ YAŞINDA?

12 Mayıs 1966 doğumlu şarkıcı Çelik, Türk müzisyen, şarkıcı ve besteci. 1990'lı yılların en popüler pop müzik sanatçılarından birisidir. 1990'lı yılların en popüler pop müzik sanatçılarından birisidir. İzel Çeliköz ve Ercan Saatçi ile birlikte kurdukları İzel-Çelik-Ercan üçlüsünün 1991 yılında çıkardığı Özledim albümü ile tanındı. 1992 yılından itibaren müzik kariyerine solo olarak devam etti. Yirminin üzerinde albüm çıkaran Çelik'in popüler parçaları arasında 'Hercai', 'Ateşteyim', 'Meyhaneci', ‘Kızımız Olacaktı’, ‘Yaman Sevda’ adlı şarkılar bulunur.

BilgiDetay
AdıÇelik
Doğum Tarihi12 Mayıs 1966
MesleğiTürk müzisyen, şarkıcı ve besteci
Kariyer Başlangıcı1991 (İzel-Çelik-Ercan üçlüsü ile 'Özledim' albümü)
Solo Kariyer Başlangıcı1992
Albüm SayısıYirmi
Popüler Şarkıları'Hercai', 'Ateşteyim', 'Meyhaneci', ‘Kızımız Olacaktı’, ‘Yaman Sevda’
