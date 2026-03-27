Şarkıcı Çelik, borcunu ödemeyen öğrencileri ifşa eden kantinciye öfke kustu

90'lı yıllara damga vuran Çelik, son zamanlarda yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle deprem bölgesine giderek buradaki veresiye defterlerini kapatan Çelik, takdir topladı. Son olarak sosyal medya hesabından üniversite kantincisinin borcu olan öğrencileri ifşa etmesine sitem etti.

Özetle

ÇELİK, ÖĞRENCİLERİN BORÇLARININ İFŞALANMASINA SİTEM ETTİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, "Böyle bir rezalet var mı? Var ise üniversite yönetiminin eli armut mu topluyor? Eğer öğrencilere güvenmiyorsan neden veresiye ürün veriyorsun Kantinci tüccar? Bu saçmalık eğer gerçekse ilgili yetkililerin hızla görevini yapmasını temenni ediyorum!" dedi.

ŞARKICI ÇELİK YAPTIĞI YARDIMLARLA TAKDİR TOPLADI

Hatay'a giden Çelik, depremzede vatandaşları ziyaret etti ve bakkal, market ve eczaneleri dolaşarak veresiye defterlerindeki borçları ödedi. Seyahat dönüşü yaptığı yardımlarla ilgili hislerini paylaşan sanatçı, "Kalbimde kendimi rahat hissettiğim şahane bir şey yaşadım" dedi.

Hatay dönüşü konuşan Çelik, "O konuda çok memnunum, kalbimde kendimi rahat hissettiğim şahane bir şey yaşadım. Biz arada 6 gün kaldık. Arada da konsere gidip geldim ben. Burada söylenmesi gereken şey şu; ben kendi yaptığımdan dolayı çok mutluyum, kendimi çok iyi hissediyorum." dedi.

Ünlü şarkıcı Çelik, Ramazan ayında Hatay’da depremzede vatandaşları ziyaret etti. Sanatçı ayrıca bakkal, market ve eczaneleri dolaşarak veresiye defterlerindeki borçları ödedi. O anları paylaşan Çelik eleştirilere ise "Bakara Suresi 274. ayet, mallarını gece-gündüz, gizli-açık Allah yolunda (hayra) harcayanların mükafatlarının Allah katında olduğunu, bu kişilerin korku ve üzüntü yaşamayacaklarını müjdeler. İnfakın zaman ve yöntemine bakılmaksızın samimiyetle yapılmasının önemini vurgulayan ayet, infak edenlerin huzuruna dikkat çeker. Demek ki, bazen sadakanın açıkça yapılıp insanlara duyurulmasında da fayda olabilir. Böylece halk, sadaka vermeye teşvik edilmiş olur. Kalpteki niyet tertemiz olduktan sonra... birtakım yorumları/eleştirileri boş ve gereksiz görüyorum" sözleriyle cevap verdi.

ŞARKICI ÇELİK KAÇ YAŞINDA?

12 Mayıs 1966 doğumlu şarkıcı Çelik, Türk müzisyen, şarkıcı ve besteci. 1990'lı yılların en popüler pop müzik sanatçılarından birisidir. İzel Çeliköz ve Ercan Saatçi ile birlikte kurdukları İzel-Çelik-Ercan üçlüsünün 1991 yılında çıkardığı Özledim albümü ile tanındı. 1992 yılından itibaren müzik kariyerine solo olarak devam etti. Yirminin üzerinde albüm çıkaran Çelik'in popüler parçaları arasında 'Hercai', 'Ateşteyim', 'Meyhaneci', 'Kızımız Olacaktı', 'Yaman Sevda' adlı şarkılar bulunur.