Şarkıcı Nev gerçek ismi nedir? Şarkıcı Nev'e ne oldu? Şarkıcı Nev nerede?

Türk müziğin başarılı isimleri arasında yer alan Şarkıcı Nev, son zamanlarda ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 2000'li yılların büyük bir ilgiyle takip edilen sanatçıları arasında yer alan Nev'in sağlık durumu ise sevenleri tarafından merak ediliyor. Şimdilerde özel hayatı bir hayli merak konusu olan Nev'in gerçek isminin ne olduğu da araştırılıyor. Hastanede tedavi görmeye devam eden Nev'e ne olduğu ve nerede olduğu da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, şarkıcı Nev'in gerçek ismi nedir? Şarkıcı Nev'e ne oldu? Şarkıcı Nev nerede? Şarkıcı Nev hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Nev'e dair bilinmeyenler...

ŞARKICI NEV'İN GERÇEK İSMİ NEDİR?

'Nev' sahne adıyla tanınan ünlü şarkıcının gerçek ismi Nevzat Doğansoy'dur. Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarı olarak bilinen Nev, müzik kariyerine mandolinle başlamıştır. Sonraki yıllarda dinleyerek, yeni müzikler keşfederek ve koleksiyon yaparak müzikal kimliğinin temelini atan Nev, üniversite eğitimi görürken elektro gitar aldı ve gitar eğitimine başlamıştır. Başarılı eğitim hayatını müzikle beraber ilerleten ünlü şarkıcı, kısa sürede sahnelerde yer almıştır.

Hem meslek hayatını sürdüren hem de müzikten vazgeçmeyen Nev, artık bir yol ayrımında olduğunu fark etmiş ve tamamen müziğe konsantre olmuştur. 2000'li yıllarda müzik kariyerini zirveye taşıyan ünlü şarkıcı, 2004 Temmuz ayında müzik marketlere sunduğu Sen Gibi albümüyle müzikteki başarısını kanıtlamıştır. Kendi müziğini rock, pop gibi belli tarz kalıpların içerisine sokmayan Nev bu albümle birçok müzikseverin yüreğinde yer etmiştir.

Özellikle 2000'li yıllardan günümüze kadar uzanan müzik kariyerinde birçok başarılı projeye imza atan Nev, kendine has müziğiyle gönüllerde taht kurmayı başarmıştır. Müzik kariyeri boyunca pek çok usta isimle iş yapan Nev, zaman zaman çeşitli ödüllere de layık görülmüştür. Müzik kariyerinin yanı sıra bir dönem finans uzmanı olarak meslek hayatını ilerleten ünlü şarkıcı, farklı tarzıyla Türk müziğine yön vermiştir.

ŞARKICI NEV'E NE OLDU?

Müzik kariyeri boyunca birçok başarılı projeye imza atan şarkıcı Nev, 3 Eylül 2026’da yaşadığı bilinç kaybının ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. 2000'li yıllara damgasını vuran ve güçlü sesiyle adını geniş kitlelere duyuran Nev, son zamanlarda yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle hem yakınlarını hem de sevenlerini derin bir hüzne boğdu.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınan Nev'in şimdilerde sağlık durumunun kötüleştiği öğrenildi. Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören ünlü şarkıcı 11 Eylül'de entübe edildi. Güçlü sesi ve sahne performansıyla müzik kariyerinde unutulmaz şarkılara imza atan Nev'den sonrasında sevindiren haber gelmişti. Sağlık durumu biraz daha iyiye giden ünlü şarkıcı, kendisinden gelen kötü haberle yeniden gündemde yerini aldı.

57 yaşındaki sanatçının sosyal medya hesabından menajeri İlker Ercan imzası taşıyan şu açıklama kamuoyuna duyurulmuştu:

"Son günlerde sanatçımız Nev'in sağlık durumu hakkında sosyal medya ve çeşitli dijital platformlarda gerçeği yansıtmayan, doğruluğu teyit edilmemiş birçok paylaşım ve bilgi dolaşıma girmiştir. Kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve doğru bilgilendirme yapmak amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duyduk.

3 Eylül tarihinde, sanatçımız Nev, bilinç kaybı nedeniyle hastanemizin acil servisine getirilmiştir. Yapılan ilk müdahalenin ardından entübe edilerek gerekli tetkik ve tedavileri başlatılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda çoklu organ yetmezliği tespit edilmesi üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavi ve takibe alınmıştır."

ŞARKICI NEV NEREDE?

Son zamanlarda ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nev, hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi görmektedir. Yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken karaciğer nakli ihtimali de gündeme gelen ünlü şarkıcının yeniden entübe edildiği öğrenildi. İlk entübe haberi 11 Eylül'de gelen Nev'in sağlık durumunun kötüleştiği öğrenildi. Tedavisine tüm hızıyla devam edilen ünlü şarkıcı, Çam ve Sakura Hastanesi'nde hayat mücadelesi veriyor.

Nev, sahne adıyla tanınan 57 yaşındaki ünlü sanatçının son sağlık durumu ise merak konusu oldu. Nev'in menajeri İlker Ercan'dan bir açıklama geldi. İkinci kez entübe edildiği öğrenilen Nev'in son sağlık durumu hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

"Merhaba dostlar dün gece Nev tekrar entübe edildi, durum çok kritik dualarınızı eksik etmeyin, yoğun kanaması olduğu için kan ihtiyacı oluyor. 0 pozitif olup herhangi bir problemi olmayan arkadaşları Çam ve Sakura Hastanesi'nde Nevzat Doğansoy adına kan vermeye bekliyoruz."

Çoklu organ yetmezliğiyle mücadele eden ve yeniden entübe edilen Nev, son sağlık durumuyla yakınlarını ve sevenlerini derin bir hüzne boğdu.