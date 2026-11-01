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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 12:45

Şarkıcı Nev’in ardından miras krizi büyüyor! Ağabeyinden ilk açıklama

Şarkılarıyla küçükten büyüğe herkesin severek dinlediği isimlerden biri olan şarkıcı Nev, geçtiğimiz günlerde 57 yaşında hayata veda etmişti. Ünlü ismin vefatının ardından ailesi uzun süredir küs olduğu ağabeyi, Mehmed Zeyyad Doğansoy'un miras ve mal varlığı konusunda harekete geçtiği iddia edildi. Şarkıcı Nev’in ardından miras krizi büyümeye devam ederken ağabeyinden de ilk açıklama geldi.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Şarkıcı Nev’in ardından miras krizi büyüyor! Ağabeyinden ilk açıklama
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 12:45

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan şarkıcı , geçtiğimiz günlerde 57 yaşında hayatını kaybetmişti. Hayranlarını derin bir hüzne boğan bu vefatın ardından ailedeki miras kavgaları da büyüdü. Öyle ki Nev’in abisi Mehmed Zeyyad Doğansoy'un miras konularını açtığı iddia edildi. Tüm bunlara avukatlarıyla cevap verdi.

ŞARKICI NEV’İN ARDINDAN MİRAS KRİZİ BÜYÜYOR

Günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren müzisyen Nev’den geçtiğimiz günlerde acı haber gelmişti. Hayranları tarafından yoğun ilgi gören Nev, 57 yaşında hayata veda eden isimlerden biri oldu. Menajeri tarafından açıklanan vefat haberinden sonra pek çok isim ünlü ismin sevenlerine başsağlığı mesajlarını da iletti.

Şarkıcı Nev’in ardından miras krizi büyüyor! Ağabeyinden ilk açıklama

Bugün sevenlerinin gözyaşları ve dualarıyla defnedilecek olan Nev’in miras krizinde yeni bir gelime meydana geldi. Acı kaybın ardından kulislerde dikkat çeken meselelerden biri de şarkıcı Nev’in abisi Mehmed Zeyyad Doğansoy’la arasında geçen durumla birlikte miras konusu gündeme gelmeye başladı.

Şarkıcı Nev’in ardından miras krizi büyüyor! Ağabeyinden ilk açıklama

2024 yılında annelerini kaybeden Nev’in o dönemlerde iki kardeşiyle aralarının açıldığı, Nev’in hastanedeki tedavisinin boyunca kendisini görmeye gelen abisini bile görmek istemediği ve yanına alınmaması yönünde talimatlar verdiği iddia edildi. Tüm bunların ardından ağabeyinin, kardeşinin vefatının hemen ardından Nev’in evine gittikleri belirtildi.

Şarkıcı Nev’in ardından miras krizi büyüyor! Ağabeyinden ilk açıklama

Nev’in ne kadar özel eşyası varsa hatta sanatçının ’daki yazlığı, otomobili ve evi için veraset işlemlerinin başlatıldığı iddia edildi. Öte yandan özel gitar koleksiyonunu satmayı planladığı ve yakın dostlarının eve davet edilmesini istemediği de kulislerde konuşulan konular arasında yerini aldı.

Şarkıcı Nev’in ardından miras krizi büyüyor! Ağabeyinden ilk açıklama

AĞABEYİNDEN İLK AÇIKLAMA

Miras kriziyle gündeme gelen şarkıcı Nev, ailesi ile arasında annesini ölümünden sonra birtakım meselelerin olduğu iddialarına ağabeyin Mehmed Zeyyad Doğansoy, açıklama getirdi. Avukatı Gizem Sonay Kutlu Eryılmaz aracılığıyla yazılı bir açıklama yayınlandı.

Şarkıcı Nev’in ardından miras krizi büyüyor! Ağabeyinden ilk açıklama

"Bugün sabah saatlerinde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, müvekkilimiz Mehmed Zeyyad Doğansoy ve sevgili kardeşi Nev'in (Nevzat Doğansoy) vefatının ardından ailesi ve mal varlığı hakkında ortaya atılan iddialar tamamen mesnetsiz, gerçek dışı ve iyiniyet unsurları barındırmamaktadır. Sevgili Nev rahatsızlık süreci boyunca ağabeyi Mehmed Zeyyad Doğansoy, yengesi, yeğenleri ve tüm sevenleriyle bir arada olmuş; derin bir sevgi, bağ ve dayanışma içinde bu dünyadan ayrılmıştır. Aile içinde iddia edildiği gibi herhangi bir küslük, kırgınlık veya husumet asla söz konusu olmamıştır."

Şarkıcı Nev’in ardından miras krizi büyüyor! Ağabeyinden ilk açıklama

Sözlerini kullanan Mehmed Zeyyad Doğansoy yürütülen sürecin şahsi bir mal paylaşımı değil de kanuni bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti.

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ETİKETLER
#bodrum
#Nev
#Miras Krizi
#Gizem Sonay Kutlu Eryılmaz
#Mehmed Zeyyad Doğansoy
#Magazin
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