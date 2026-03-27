Maslak'ta 16'ncı kattan aşağı düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse'nin ölümünün ardından şarkıcı Nez'in paylaşımı dikkat çekti. Hakkını helal etmediğini belirten Nez, son paylaşımında ise Gülşen hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Şarkıcı Nez'den Gülşen bombası: Şirkette istemedi, ayağımı kaydırdı Yapımcı Erol Köse'nin vefatının ardından şarkıcı Nez, hem Köse'ye hakkını helal etmediğini belirtti hem de Gülşen hakkında geçmişte yaşananlara dair iddialarda bulundu. Nez, yapımcı Erol Köse'nin ölümü sonrası hakkını helal etmediğini söyledi. Nez, sosyal medya hesabından şarkıcı Gülşen hakkında geçmişte yaşananlara dair iddialarda bulundu. Nez'e göre, Gülşen'in aynı şirkette olmasını istememesi üzerine bir savaş başladı ve bu durum sürekli Nez ve Davut hikayesi olarak verildi. Nez, o dönemde Davut'un kendisini savunup koruyabilen tek insan olduğunu belirtti. Nez, geçmişte yaşadıklarının eski travmaları hortlattığını ve sağlığından olduğu aylar yıllar geçirdiğini ifade etti. Nez, Gülşen'in isteğiyle prodüksiyon şirketinden kovulduğu ve bunun kariyerini olumsuz etkilediği iddialarının magazin gündeminde yer aldığını belirtti.

NEZ'İN GÜLŞEN İDDİASI GÜNDEM OLDU

Nez sosyal medya hesabından Gülşen hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu. Nez, "Bilmediğiniz öyle eksik noktalar var ki canlarım sizin gördüğünüz ve size verilmek istenilen buydu. O dönem ki şirketimize geçen yeni şarkıcımız zaten yeni yengemiz olmuştu hepiniz şahit olduk! Hanımefendi bizi aynı şirkette istemediği için resmen bir savaş başladı! Ama size sürekli Nez ve davut hikayesi verildi. O dönem davut beni savunabilen koruyabilen tek insandı. Ne olursa olsun yukarda Allah var kardeşleri ile beni bir çok şeyden korudular. Şimdi her şey geçmişte kaldı. Herkes kalmasını elbet bir gün yaşar. Kısacası canlar aslında hikaye içinde çok hikaye var ben ve ailem çok susmak zorunda kaldık ve artık hala bu isimlerle anılmak bize eski travmaları hortlatıyor. Sağlığımdan olduğum aylar yıllar geçirdim. Sayısını bile bilmediğiniz davalar açıldı her birini kaybettim!!! Biz yine de sustuk ve o yılları yapılanları ben ve ailem gömdük! Son olarak şunu bilmenizi isterim ki sizin ANNENİZE hiç si….ah gösterildi mi!!! Evladı ile teh…..Edildiniz mi!!! Artık bu konulardan biz uzağız bizden uzak Allah’a yakın sevgiyle aydın kalın" dedi.

NEZ'DEN ÇOK KONUŞULACAK EROL KÖSE İTİRAFI



Nez, Erol Köse’nin vefatının ardından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Nez; “Ben ve ailem yıllarca ne yaşadığımızı bir Allah ve bir biz biliriz. Hakkımı helal etmiyorum.” ifadelerini kullandı.

EROL KÖSE İLE NEZ OLAYI NEDİR?

Erol Köse’nin o dönem Gülşen ile yaşadığı ilişkinin de Nez’in kariyerini olumsuz etkilediği, Nez'in Gülşen'in isteğiyle prodüksiyon şirketinden kovulduğu iddiaları magazin gündeminde uzunca süre yer almıştı.