Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Şarkıcı Nez'den Gülşen bombası: Şirkette istemedi, ayağımı kaydırdı

Şarkıcı Nez, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Erol Köse'nin ölümü sonrası "hakkımı helal etmiyorum" dediği paylaşımını yayınladı. Konu hakkında bir paylaşım daha yapan Nez, bir dönem Erol Köse ile birliktelik yaşayan Gülşen'in kendisini şirkette istemediğini ve ayağını kaydırdığını öne sürdü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 16:32
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 16:38

Maslak'ta 16'ncı kattan aşağı düşerek hayatını kaybeden yapımcı 'nin ölümünün ardından Nez'in paylaşımı dikkat çekti. Hakkını helal etmediğini belirten Nez, son paylaşımında ise hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Yapımcı Erol Köse'nin vefatının ardından şarkıcı Nez, hem Köse'ye hakkını helal etmediğini belirtti hem de Gülşen hakkında geçmişte yaşananlara dair iddialarda bulundu.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

NEZ'İN GÜLŞEN İDDİASI GÜNDEM OLDU

Nez sosyal medya hesabından Gülşen hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu. Nez, "Bilmediğiniz öyle eksik noktalar var ki canlarım sizin gördüğünüz ve size verilmek istenilen buydu. O dönem ki şirketimize geçen yeni şarkıcımız zaten yeni yengemiz olmuştu hepiniz şahit olduk! Hanımefendi bizi aynı şirkette istemediği için resmen bir savaş başladı! Ama size sürekli Nez ve davut hikayesi verildi. O dönem davut beni savunabilen koruyabilen tek insandı. Ne olursa olsun yukarda Allah var kardeşleri ile beni bir çok şeyden korudular. Şimdi her şey geçmişte kaldı. Herkes kalmasını elbet bir gün yaşar. Kısacası canlar aslında hikaye içinde çok hikaye var ben ve ailem çok susmak zorunda kaldık ve artık hala bu isimlerle anılmak bize eski travmaları hortlatıyor. Sağlığımdan olduğum aylar yıllar geçirdim. Sayısını bile bilmediğiniz davalar açıldı her birini kaybettim!!! Biz yine de sustuk ve o yılları yapılanları ben ve ailem gömdük! Son olarak şunu bilmenizi isterim ki sizin ANNENİZE hiç si….ah gösterildi mi!!! Evladı ile teh…..Edildiniz mi!!! Artık bu konulardan biz uzağız bizden uzak Allah’a yakın sevgiyle aydın kalın" dedi.

NEZ'DEN ÇOK KONUŞULACAK EROL KÖSE İTİRAFI


Nez, Erol Köse’nin vefatının ardından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Nez; “Ben ve ailem yıllarca ne yaşadığımızı bir Allah ve bir biz biliriz. Hakkımı helal etmiyorum.” ifadelerini kullandı.

EROL KÖSE İLE NEZ OLAYI NEDİR?

Erol Köse’nin o dönem Gülşen ile yaşadığı ilişkinin de Nez’in kariyerini olumsuz etkilediği, Nez'in Gülşen'in isteğiyle prodüksiyon şirketinden kovulduğu iddiaları magazin gündeminde uzunca süre yer almıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şarkıcı Çelik, borcunu ödemeyen öğrencileri ifşa eden kantinciye öfke kustu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gözaltına alınıp yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan Didem Soydan’dan ilk açıklama
ETİKETLER
#Magazin
#gülşen
#şarkıcı
#Nezir Çınarlı
#Erol Köse
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.