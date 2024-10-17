Şarkıcı Umut Akyürek kendisini odasına kilitledi! Kızı Melek Bal ile ilgili acı gerçeği açıkladı

17 Ekim 2024 09:44 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 10:52

Ünlü şarkıcı Umut Akyürek, kendisini odaya kilitleyip video paylaştı. Kızından korktuğu için odasına saklanmak zorunda kaldığını belirten Umut Akyürek, kızının psikolojik sorunlar yaşadığını ve uyuşturucu madde kullandığını açıkladı.

Odasından yayınladığı video ile acı gerçeği ilk kez açıklayan şarkıcı Umut Akyürek, kızının psikolojik sorunları olduğunu ve uyuşturucu​ madde etkisinde olduğunu belirtti. Kızının yasaklı madde kullanmasından dolayı bilinçsiz davranışları nedeniyle ne yaptığını bilmez halde olduğunu belirtti.

UMUT AKYÜREK'İN ZOR ANLARI! KENDİSİNİ ODAYA KİLİTLEDİ

Sosyal medyadan paylaştığı videoyu kısa süre içinde silen şarkıcı Umut Akyürek, kızı Melek Bal’ın uyuşturucu etkisinde olduğunu ve birine veya kendisine zarar vermesinden korktuğunu dile getirdi.

Videoda kızının yaşadığı problemlerden bahseden Umut Akyürek, "Çok kontrolsüzce o da psikolojik rahatsızlandığından dolayı. Ben şimdi kendimi odaya kilitledim iki gündür yoktu. Yine çok büyük bir kriz yaşıyor. Polis çağırmak zorunda kaldık. Daha önce de polis çağırdık. Bununla ilgili bir çözüm olmuyor. Üst üste yaşadığımız olaylar var. Madde kullanan gençlerin karıştığı suçlar var. Hepsinin kökeninde de bu illet var. Bu insanlar serseri mayın gibi özgürce ortalıkta geziyorlar. Benim kızım reşit olduğu için kendi rızası olmadan hastaneye yatıramıyorum." dedi.

UMUT AKYÜREK KİMDİR?

12 Temmuz 1973 tarihinde Ankara’da doğan Umut Akyürek, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu. 1990 yılında TRT’nin Amatör Ses Yarışması’nda üçüncü olarak dikkati çeken Akyürek, daha sonra başarılı projelere imza attı.