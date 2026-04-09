Magazin
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Şarkıcı Yusuf Güney bir kez daha gözaltında! Gerekçe: Ayahuasca çayını özendirme

Son dakika haberi: Şarkıcı Yusuf Güney, youtube videosunda Ayahuasca çayını özendirici açıklamaları sebebiyle gözaltına alındı. Ayahuasca çayında DMT maddesi bulunduğu, DMT maddesinin de yasak maddeler arasında olduğu belirtildi.

GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 13:19
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 14:08

Şarkıcı bir kez daha gözaltına alındı. Güney'in gözaltına alınma sebebi ise; videosunda Ayahuasca çayını özendirici açıklamaları nedeniyle olduğu aktarıldı.

HABERİN ÖZETİ

Şarkıcı Yusuf Güney, YouTube videosunda Ayahuasca çayını özendirici açıklamaları nedeniyle bir kez daha gözaltına alındı.
Yusuf Güney'in gözaltına alınma sebebi YouTube videosundaki Ayahuasca çayı açıklamalarıdır.
Yapılan araştırmalarda Ayahuasca çayının içerisinde DMT maddesi bulunduğu tespit edilmiştir.
DMT maddesi, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna göre yasaklı maddelerden biridir.
AYAHUASCA ÇAYINDA YASAKLI MADDE

Yapılan araştırmalarda; Ayahuasca çayının içerisinde DMT maddesi bulunduğu, DMT maddesinin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna göre yasaklı maddelerden olduğu tespit edildi.

AYAHUASCA ÇAYI NEDİR?

Ayahuasca çayı, Amazon bölgesine özgü iki bitkinin (Banisteriopsis caapi ve Psychotria viridis) kaynatılmasıyla hazırlanan, DMT içeriği sayesinde güçlü halüsinasyonlar ve derin zihinsel/ruhsal deneyimler yaratan psikoaktif bir içecektir; etkileri saatler sürebilir ve gerçeklik algısını ciddi şekilde değiştirebilir, ancak sık görülen mide bulantısı ve kusmanın yanı sıra panik, psikolojik sorunların tetiklenmesi ve bazı ilaçlarla tehlikeli etkileşimler gibi riskler taşır; geleneksel olarak Peru, Brezilya ve Kolombiya gibi ülkelerde şamanik ritüellerde kullanılırken, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de yasal olarak yasaklı veya sıkı denetime tabidir.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
