Sarp Apak kiracını mahkemeye verdi! Sarıyer’deki lüks evine ödenen kiraya sitem etti

09 Temmuz 2024 09:36 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 09:48

Ünlü isimlerin kiracılarıyla anlaşmazlıkları her geçen gün artıyor. Demet Akalın, Tuba Ünsal derken, şimdi de Sarp Apak kiracısıyla mahkemelik oldu. Oyuncu Sarp Apak, 14 yıllık kiracısının verdiği kiranın düşük olduğunu belirterek mahkemenin yolunu tuttu.

SARP APAK MAHKEMELİK OLDU

Sarp Apak, Sarıyer'deki evini 2010 yılında 3 bin TL'ye kiraya verdi. Kiralarda yaşanan artış sonrası ünlü oyuncu da kira ücretine zam yapmak istedi. Kiracısı istenen kirayı vermeyince Sarp Apak, kira ödediğini bu nedenle mahkemenin kira tespitinde bulunmasını talep etti.

"65 BİN TL'LİK EVİME 12 BİN 500 TL ÖDÜYOR"

Apak, Sarıyer'in lüks sayılan bir yerinde site içerisinde bulunan evine 12 bin 500 TL ödendiğini, site içerisindeki diğer dairelerin ortalama 45 ila 65 bin TL değerinde kiraya verildiğini belirtti. Mahkemenin kira tespiti yapmasını talep eden ünlü oyuncunun evinin değeri atanan bilirkişiyle tespit edilecek.

Dilekçenin devamında bölgede rayiç kira bedeli araştırması yaptıklarını belirten Sarp Apak kiracısının son olarak 2022 yılında 10 bin TL kira ödediğini, noter aracılığıyla yapılan ihtarda bu bedelin 35 bin lira olması için talepte bulunduğunu ancak kiracının 12 bin 500 liralık kira bedeli yatırdığını belirtti. Bu nedenle mahkemenin kira tespiti yapmasını talep eden ünlü oyuncunun evinin değeri atanan bilirkişiyle tespit edilecek.