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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 17:40

Şebnem Bozoklu’dan şaşırtan değişim! Görenler tanımakta zorlanıyor bir yılda tam 20 kilo verdi

Kızılcık Şerbeti dizisinde Meri karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şebnem Bozoklu, son görüntüsüyle gündeme damga vurdu. 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde jüri üyeliği yapan oyuncu, tören öncesi verdiği pozlarda fit görünümüyle dikkat çekti. Bozoklu’nun kısa süredeki değişiminin ardındaki gerçek ise ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Şebnem Bozoklu’dan şaşırtan değişim! Görenler tanımakta zorlanıyor bir yılda tam 20 kilo verdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 17:40

Oyuncunun son bir yılda tam 20 kilo verdiği öğrenildi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Şebnem Bozoklu, festival sırasında geçirdiği fiziksel değişimle ilgili bu bilgiyi paylaştı. Ancak ünlü oyuncunun nasıl kilo verdiği henüz bilinmiyor. Uyguladığı özel bir beslenme programı mı olduğu, düzenli spor yapıp yapmadığı ya da her ikisini birlikte mi uyguladığı merak konusu oldu.

ŞEBNEM BOZOKLU’DAN ŞAŞIRTAN DEĞİŞİM 

, 33. Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında düzenlenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda jüri koltuğunda yer aldı. Zuhal Olcay’ın başkanlığındaki jüride oyuncunun eski rol arkadaşı Salih Bademci de bulunuyordu.

Şebnem Bozoklu’dan şaşırtan değişim! Görenler tanımakta zorlanıyor bir yılda tam 20 kilo verdi

Festival öncesinde 12 yıl aradan sonra yeniden aynı karede buluşan Bozoklu ve Bademci, Ulan İstanbul izleyicilerine nostaljik anlar yaşatmıştı. Ödül töreni öncesinde jüri üyeleriyle birlikte objektif karşısına geçen Bozoklu ise özellikle değişen görüntüsüyle dikkat çekti.

Şebnem Bozoklu’dan şaşırtan değişim! Görenler tanımakta zorlanıyor bir yılda tam 20 kilo verdi

KARİYERİNDE BİRBİRİNDEN FARKLI ROLLER ÜSTLENDİ

Tiyatro eğitimiyle oyunculuk kariyerine başlayan Şebnem Bozoklu, televizyon dünyasında birbirinden farklı karakterlerle izleyicinin karşısına çıktı. Selena dizisindeki Ceylan rolünün ardından Canım Ailem’de Meliha, Ulan İstanbul’da Yaren ve Babam Çok Değişti’nde Aslı Pamuk karakterleriyle ekran yolculuğunu sürdürdü. Bozoklu'nun son dönemde en çok konuşulan işlerinden biri ise oldu. Dizide Meri karakterine hayat veren oyuncu, 3. sezon finali öncesinde projeye veda etti. Mayıs 2025’te gerçekleşen ayrılığın ardından ise farklı projelerde yer almaya devam etti.

Şebnem Bozoklu’dan şaşırtan değişim! Görenler tanımakta zorlanıyor bir yılda tam 20 kilo verdi

RÜYA GİBİ KISA SÜRDÜ

Oyuncu, Kızılcık Şerbeti'nin ardından Show TV ekranlarında yayınlanan Rüya Gibi dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Dizide Fiko karakterini oynayan Bozoklu'nun projesi düşük reytingler nedeniyle 13. bölümde final yaptı. Final kararını sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, böylece kısa süreli bir ekran macerasının ardından yeni projelere yöneldi. Sinema tarafında da çalışmalarını sürdüren Bozoklu, Seda Bakan, Ecem Erkek ve Nilperi Şahinkaya ile Gelin Takımı 2 filminde yeniden bir araya geldi.

Şebnem Bozoklu’dan şaşırtan değişim! Görenler tanımakta zorlanıyor bir yılda tam 20 kilo verdi

YENİ İMAJI DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Şebnem Bozoklu'nun yaşadığı değişimin yalnızca kilo kaybıyla sınırlı olmadığı da bir süredir konuşuluyordu. Oyuncu, geçtiğimiz mayıs ayında yenilediği saçları ve farklı tarzıyla sosyal medyada gündem olmuştu. Yeni saç modeli ve stilinin ardından gelen 20 kiloluk değişim, Bozoklu'nun yeni döneme oldukça farklı bir görünümle başladığını ortaya koydu. Oyuncunun kilo verme sürecinde neler yaptığı ise şimdilik bilinmiyor.

Şebnem Bozoklu’dan şaşırtan değişim! Görenler tanımakta zorlanıyor bir yılda tam 20 kilo verdi

ŞEBNEM BOZOKLU’NUN YENİ DURAĞI SUSUZ YAZ

Şebnem Bozoklu şimdi ise yeni dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden uyarlanan Susuz Yaz dizisinin başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert bulunuyor.

Şebnem Bozoklu’dan şaşırtan değişim! Görenler tanımakta zorlanıyor bir yılda tam 20 kilo verdi

Bozoklu, dizide Resul'ün eşi Döne karakterini oynayacak. Bağlama çalan ve sevda türküleriyle büyümüş bir kadın olarak hikâyeye dahil olacak oyuncu, yeni rolü için hazırlıklarını sürdürüyor. Çekimleri için yeniden Adana'ya gidecek olan Bozoklu'nun yeni görüntüsü kadar Susuz Yaz'daki performansı da şimdiden merak edilmeye başlandı. Özellikle bir yılda verdiği 20 kilo sonrası ekrana dönecek olması, oyuncunun yeni projesine olan ilgiyi daha da artırdı.
 

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ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#adana
#şebnem bozoklu
#Ulan İstanbul
#Altın Koza Film Festivali
#Magazin
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