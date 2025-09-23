Şebnem Bozoklu: Setlerde erkek oyuncular daha prensesler

Oyuncu Şebnem Bozoklu, Seda Sayan'ın sunduğu "Seda Sayan İle Her Şey Masada" programına konuk oldu. Programda hiç tacize uğramadığını belirten Şebnem Bozoklu "Setlerde her zaman erkek oyuncular konforlu hissettirilir. Bu benim hissettiği, gözlemlediğim kadın oyuncularla da aramızda sık sık konuştuğumuz bir şey..." dedi.

ŞEBNEM BOZOKLU ERKEK OYUNCULARLA İLGİLİ SÖZLERİYLE GÜNDEM OLDU

Şebnem Bozoklu, Seda Sayan’ın “Sen setlerde mobinge maruz kaldın mı?” sorusuna “Setlerde bir tacize, mobbinge maruz kalmadım ama her zaman bir kadın olarak erkek oyuncuların daha değer gördüğünü hissettim. Her zaman erkek oyuncular konforlu hissettirilir. Bu benim hissettiği, gözlemlediğim kadın oyuncularla da aramızda sık sık konuştuğumuz bir şey… Biraz ülkedeki erkeklerin de yetiştiriliş şekilleriyle ilgili… Biraz lord, biraz prens oluyorlar, biraz da pohpohlanıyorlar belki de… Erkek oyuncular daha şey şey” dedi. Bunun üzerine Seda Sayan “Prensesler mi?” diye sorunca Bozoklu “Evet” diyerek onayladı.

ŞEBNEM BOZOKLU'NUN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINA ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Oyuncu Şebnem Bozoklu, geçtiğimiz haftalarda 46 yaşına bastı. Doğum gününü eşi ve arkadaşlarıyla beraber kutlayan Şebnem Bozoklu'nun kutlama yemeğine Hazal Kaya, Enis Arıkan, Sıla Türkoğlu-Ata Ayyıldız çifti, Erkan Kolçak Köstendil gibi isimler yer aldı.