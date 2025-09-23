Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Şebnem Bozoklu: Setlerde erkek oyuncular daha prensesler

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Şebnem Bozoklu, Seda Sayan'ın sunumuyla ekrana gelen programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şebnem Bozoklu "Setlerde her zaman erkek oyuncular konforlu hissettirilir" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şebnem Bozoklu: Setlerde erkek oyuncular daha prensesler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 12:24
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 12:24

, 'ın sunduğu "Seda Sayan İle Her Şey Masada" programına konuk oldu. Programda hiç tacize uğramadığını belirten Şebnem Bozoklu "Setlerde her zaman erkek oyuncular konforlu hissettirilir. Bu benim hissettiği, gözlemlediğim kadın oyuncularla da aramızda sık sık konuştuğumuz bir şey..." dedi.

ŞEBNEM BOZOKLU ERKEK OYUNCULARLA İLGİLİ SÖZLERİYLE GÜNDEM OLDU

Şebnem Bozoklu, Seda Sayan’ın “Sen setlerde mobinge maruz kaldın mı?” sorusuna “Setlerde bir tacize, mobbinge maruz kalmadım ama her zaman bir kadın olarak erkek oyuncuların daha değer gördüğünü hissettim. Her zaman erkek oyuncular konforlu hissettirilir. Bu benim hissettiği, gözlemlediğim kadın oyuncularla da aramızda sık sık konuştuğumuz bir şey… Biraz ülkedeki erkeklerin de yetiştiriliş şekilleriyle ilgili… Biraz lord, biraz prens oluyorlar, biraz da pohpohlanıyorlar belki de… Erkek oyuncular daha şey şey” dedi. Bunun üzerine Seda Sayan “Prensesler mi?” diye sorunca Bozoklu “Evet” diyerek onayladı.

Şebnem Bozoklu: Setlerde erkek oyuncular daha prensesler

ŞEBNEM BOZOKLU'NUN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINA ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Oyuncu Şebnem Bozoklu, geçtiğimiz haftalarda 46 yaşına bastı. Doğum gününü eşi ve arkadaşlarıyla beraber kutlayan Şebnem Bozoklu'nun kutlama yemeğine Hazal Kaya, Enis Arıkan, Sıla Türkoğlu-Ata Ayyıldız çifti, Erkan Kolçak Köstendil gibi isimler yer aldı.

Şebnem Bozoklu: Setlerde erkek oyuncular daha prensesler

Sıkça Sorulan Sorular

ŞEBNEM BOZOKLU KAÇ YAŞINDA?
25 Ağustos 1979 doğumlu Şebnem Bozoklu, 2001 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümüne başlayan Bozoklu, 2004'te oradan mezun oldu. Bozoklu, Canım Ailem'deki Meliha rolüyle popüler oldu ve daha sonra Bizim Yenge, Ulan İstanbul, Atınsoylar ve Kızılcık Şerbeti gibi yapımlarda rol aldı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'u terk eden Nurgül Yeşilçay'ın hayalleri gerçek oldu! Müstakil evine beğeni yağdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cemre Baysel, Güller ve Günahlar dizisinin setinde kaza geçirdi!
ETİKETLER
#seda sayan
#taciz
#oyuncu
#mobbing
#Şebnem Bozoklu
#Her Şey Masada
#Erkek Oyuncular
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.