Seda Çınar eski eşi Ümit Erdim'i öve öve bitiremedi! Babalar Günü'nde jest yaptı

18 Haziran 2024 11:38 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 11:50

Nisan ayında sessiz sedasız boşanan Seda Çınar ile Ümit Erdim dostluklarını sürdürüyor.

Ümit Erdim'e eski eşi Seda Çınar'dan övgü dolu sözler geldi.

Hayat Bilgisi dizisinin Arif'i olarak adını duyuran Ümit Erdim özel hayatıyla da sıklıkla gündeme geliyor.

Mayıs 2017'de Seda Çınar ile evlenen Ümit Erdim, Nisan 2024 tarihinde anlaşmalı şekilde boşanmıştı.

Sessiz sedasız boşanan çift sevgi ve saygı ile yıllardır yürüttükleri evliliklerini, yine aynı sevgi, saygı ve anlayış ortamında noktalamıştı.

İki kız çocukları bulunan çift yine aynı sevgi, saygı ve anlayış ortamını sürdürüyor.

Son olarak Ümit Erdim, Babalar Günü’nü, Kurban Bayramı’nı ve 39. yaşını kızları Ses ve Eda ile kutladı.

Seda Çınar, ise Babalar Günü'nde jest yaparak Ümit Erdim'i “Çocuklarımız senin gibi bir babaları olduğu için çok şanslı” diyerek övdü.