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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 16:24
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 16:24

Seda Sayan genç kızları sert uyardı! Robot göndermesiyle adeta ateş püskürdü

Her söylediğiyle gündeme bomba gibi düşen ünlü isim Seda Sayan, genç kızlara verdiği ilişki tavsiyelerine yenisini ekledi. Genç kızlara sert uyarılarda bulunan Sayan, robot göndermesiyle adeta ateş püskürdü.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Seda Sayan genç kızları sert uyardı! Robot göndermesiyle adeta ateş püskürdü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 16:24
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 16:24

İlişkiler üzerine yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşen , genç kızlara sert uyarılarda bulundu. Dobra tavsiyeleriyle oldukça çok konuşulan Sayan, robot göndermesini kullanarak adeta ateş püskürdü. Magazin gündeminin öne çıkan isimlerinden biri olan Seda Sayan, yaptığı açıklamalarla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

SEDA SAYAN GENÇ KIZLARI SERT UYARDI!

Ünlü isim Seda Sayan, zaman zaman özel hayatıyla gündeme gelse de son zamanlarda yaptığı dobra açıklamalarla dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle de kadınlara ve genç kızlara verdiği tavsiyelerle çok konuşulan isimler arasında yerini alıyor.

Seda Sayan genç kızları sert uyardı! Robot göndermesiyle adeta ateş püskürdü

Öyle ki geçtiğimiz günlerde genç kızlara tekrardan sert uyarılar veren Seda Sayan, ilişkiler konusundaki tavsiyelerine yenisi ekledi. Evlilik ve ilişkiler üzerine yaptığı açıklamalarla her dönem dikkatleri üzerine çeken ünlü isim, tekrardan hem magazin dünyasını hem de sosyal medyayı sallayan yeni bir ateşi ortaya attı.

Seda Sayan genç kızları sert uyardı! Robot göndermesiyle adeta ateş püskürdü

Günümüz ilişkilerini yorumlayan Seda Sayan, özellikle de genç kızlara yapmamaları gerekenleri anlattı. Kadınların ilişkilerdeki tutumunu eleştiren Sayan kullandığı ifadelerle adeta gündemi sarstı diyebiliriz.

Seda Sayan genç kızları sert uyardı! Robot göndermesiyle adeta ateş püskürdü

ROBOT GÖNDERMESİYLE ADETA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Günümüz ilişkileri hakkında yaptığı açıklamalara yenisini ekleyen Seda Sayan, kullandığı robot göndermesiyle adeta ateş püskürdü. Özellikle de genç kızların erkekleri ‘para gibi harcıyorlar’ sözleri dikkat çekerken sosyal medyada da oldukça gündem oldu.

Seda Sayan genç kızları sert uyardı! Robot göndermesiyle adeta ateş püskürdü

Seda Sayan, “Erkeklerin değil, kadınların 'Sevgili olmak istiyorum' demesi lazım. Bu çocukları, delikanlıları bozuk para gibi harcıyorsunuz. Robotlara kalacaksınız. Sizin yatacak yeriniz yok.” şeklindeki sözleri yeni bir tartışmayı başlatırken bu açıklamalar kısa süre de geniş yankı uyandırdı.

Seda Sayan genç kızları sert uyardı! Robot göndermesiyle adeta ateş püskürdü

SEDA SAYAN KİMDİR?

Asıl adı Aysel Gürsaçer olan Seda Sayan, 30 Aralık 1962 yılında dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren düğünlerde şarkı söyleyen Sayan, devamsızlığı nedeniyle okuldan atılmış, şarkıcılık kariyerini yapmıştır. Bir süre şarkı söyleyen Seda Sayan daha sonra Türker İnanoğlu ve tarafından keşfedilerek arabesk temalı filmlerde yer almıştır.

Seda Sayan genç kızları sert uyardı! Robot göndermesiyle adeta ateş püskürdü

Sadece şarkıcılık ve oyunculuk alanlarında değil kariyerinde sunuculuk yaparak kısa süre de gündeme gelen Seda Sayan, özel hayatında da dikkat çeken isimlerle evlilik yapmıştır. Toplam da yedi kez evlenen Seda Sayan şimdilerde müzisyen olduğu bilinen ile evlidir.

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#Seda Sayan
#Çağlar Ökten
#Türker İnanoğlu
#Müjdat Gezen
#Aysel Gürsaçer
#Magazin
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