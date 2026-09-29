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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 17:42
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 17:42

Özgü Namal'a uygulanan filtre akıllara Seda Sayan'ı getirdi! Reklam filmi için kamera karşısına geçti

Özgü Namal, yeni bir reklam filmi için kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncunun reklam çekiminde kullanılan yüz filtresi ve görüntüdeki değişim, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Namal'ın tek bir video ve açıklamayla geçmişten tanıdık bir görüntüyü yeniden gündeme taşıması, Seda Sayan'ı hatırlattı.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Özgü Namal'a uygulanan filtre akıllara Seda Sayan'ı getirdi! Reklam filmi için kamera karşısına geçti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 17:42
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 17:42

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede magazin gündeminde konuşulmaya başlarken, bazı kullanıcıları görüntüyü 'ın yıllar önceki ekran imajıyla ilişkilendirdi. Namal'ın paylaşımındaki bazı ifadeler ise yalnızca bir reklam tanıtımı mı yaptığı, yoksa belirli bir konuya gönderme mi bulunduğu sorusunu beraberinde getirdi.

ÖZGÜ NAMAL KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Oyunculuğunun yanı sıra son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen Özgü Namal, bu kez bir reklam projesi için karşısına geçti. Çekimlerde uygulanan filtre, oyuncunun yüz hatlarında belirgin bir değişiklik oluştururken ortaya çıkan görüntü dikkat çekti.

Özgü Namal'a uygulanan filtre akıllara Seda Sayan'ı getirdi! Reklam filmi için kamera karşısına geçti

Namal'ın yayınladığı kısa video, takipçilerinin yorum yağmuruna tutuldu. Özellikle kullanılan filtre nedeniyle görüntünün geçmiş yıllardaki televizyon programlarını ve o dönemlerde tercih edilen yoğun kamera filtrelerini hatırlattığı yorumları yapıldı.

Özgü Namal'a uygulanan filtre akıllara Seda Sayan'ı getirdi! Reklam filmi için kamera karşısına geçti

GÖRÜNTÜLER SEDA SAYAN'I AKILLARA GETİRDİ

Paylaşımın ardından sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri Seda Sayan benzetmesi oldu. Kullanıcıların bir bölümü, 'ın reklam filmindeki görüntüsünün Seda Sayan'ın ekranlardaki bazı dönemlerini anımsattığını dile getirdi.

Özgü Namal'a uygulanan filtre akıllara Seda Sayan'ı getirdi! Reklam filmi için kamera karşısına geçti

Ancak dikkat çeken nokta yalnızca kullanılan filtre olmadı. Namal'ın video eşliğinde yaptığı açıklamanın üslubu da takipçilerin merakını artırdı. Paylaşımın altında bazı kullanıcılar, oyuncunun sözlerinde bir kişiye ya da gündemdeki belirli bir konuya gönderme olup olmadığını sorguladı.

Özgü Namal'a uygulanan filtre akıllara Seda Sayan'ı getirdi! Reklam filmi için kamera karşısına geçti

“BİRİLERİNE GÖNDERME Mİ VAR?” MERAKI

Özgü Namal'ın paylaşımında kullandığı ifadelerin doğrudan kimi ya da neyi hedef aldığı konusunda ise şu aşamada net bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle sosyal medyada yapılan yorumlar, kullanıcıların kendi değerlendirmeleriyle sınırlı kalıyor.

Özgü Namal'a uygulanan filtre akıllara Seda Sayan'ı getirdi! Reklam filmi için kamera karşısına geçti

Ünlü oyuncunun tek bir video ve açıklamayla geçmişe gönderme yaptığı düşüncesi de böylece gündeme geldi. Paylaşımın yalnızca reklam filminin tanıtımı mı olduğu, yoksa sözlerin altında başka bir mesaj bulunup bulunmadığı ise ilerleyen günlerde daha fazla konuşulacak gibi görünüyor.

Özgü Namal'a uygulanan filtre akıllara Seda Sayan'ı getirdi! Reklam filmi için kamera karşısına geçti

YENİ PROJE İÇİN GERİ SAYIM

Özgü Namal'ın yer aldığı reklam filminin yayınlanmasıyla birlikte görüntülerin ve paylaşımın daha geniş bir kitle tarafından gündeme gelmesi bekleniyor. 

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ETİKETLER
#Seda Sayan
#sosyal medya
#özgü namal
#kamera
#Reklam Projesi
#Magazin
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