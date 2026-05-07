NOW ekranlarında yayınlanan Kıskanmak dizisinin final yapacağı daha önce duyurulmuştu. İzleyicilerin sosyal medyada “devam etsin” yönündeki çağrılarına rağmen, düşük reytingler ve artan yapım maliyetleri nedeniyle kararda değişiklik olmadı. Final sürecine giren dizide gözler son bölümlere çevrilirken, başrol oyuncularından Özgü Namal’ın konuya ilişkin açıklaması yeniden gündeme taşındı.

HABERİN ÖZETİ Özgü Namal Kıskanmak dizisinin finali hakkında konuştu! Şaşırtan sözleri gündem oldu NOW ekranlarında yayınlanan ve düşük reytingler ile artan yapım maliyetleri nedeniyle final yapacağı duyurulan Kıskanmak dizisinin başrol oyuncularından Özgü Namal, dizinin planlanandan önce bitmediğini ve hikayenin baştan itibaren bu şekilde kurgulandığını belirtti. Kıskanmak dizisi, 19 Mayıs Salı akşamı ekrana gelecek 33. bölümüyle yayın hayatını noktalayacak. Dizinin final yapma kararında düşük reytingler ve artan yapım maliyetleri etkili oldu. Özgü Namal, dizinin erken final yapmadığını, hikayenin planlandığı gibi ilerlediğini ifade etti. Özgü Namal, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur ve daha önce Hanımın Çiftliği, Merhamet ve Kurtlar Vadisi gibi yapımlarda rol almıştır.

ÖZGÜ NAMAL’DAN 'KISKANMAK' AÇIKLAMASI

19 Mayıs Salı akşamı ekrana gelecek 33. bölümüyle Kıskanmak, yayın hayatını noktalayacak. Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan, Mehmet Günsür ve Özgü Namal’ın başrollerini paylaştığı yapımda final süreci tartışılmaya devam ederken, Özgü Namal’dan konuya dair dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Namal, kendisine yöneltilen “erken final” sorusuna, dizinin planlanandan önce bitmediğini, hikâyenin baştan itibaren bu şekilde kurgulandığını ifade ederek yanıt verdi.

ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?

Özgü Namal, Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınan oyuncularından biridir. 1978 yılında İstanbul’da doğan Namal, eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nde tamamladı.

Kariyerine tiyatro sahnelerinde başlayan oyuncu, zamanla televizyon dizileri ve sinema filmleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Özellikle Hanımın Çiftliği, Merhamet ve Kurtlar Vadisi gibi yapımlardaki performanslarıyla büyük beğeni toplayan Özgü Namal, güçlü oyunculuğu ve karakter derinliğiyle öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Bir süre ekranlara ara verdikten sonra yeniden projelerde yer almaya başlayan Namal, Türk dizi sektörünün sevilen oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

