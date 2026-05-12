Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Seda Sayan’dan düğün tavsiyesi! IBAN atın

Ünlü sanatçı Seda Sayan, evlilik hazırlığı yapan gençlere yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Artan düğün masraflarına dikkat çeken Sayan, geleneksel düğünlerin artık ciddi bir ekonomik yük oluşturduğunu savunarak dikkat çeken yorumlarda bulundu. Açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 14:42

, evlilik hazırlığı yapan gençlere yönelik açıklamalarıyla bir kez daha gündemin merkezine yerleşti. Son dönemde artan düğün maliyetleri ve gösterişli organizasyonların neden olduğu ekonomik yük üzerine konuşan Sayan, özellikle genç çiftlere yönelik dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Düğünlerin artık geleneksel anlamından uzaklaştığını ve ciddi bir maddi külfete dönüştüğünü savunan sanatçı, masrafların beklenen katkıyı karşılamadığını belirterek alışılmışın dışında bir çözüm önerisi sundu. Sayan’ın açıklamaları, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırırken, evlilik kültürü ve düğün gelenekleri üzerine tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Seda Sayan, artan düğün maliyetlerine dikkat çekerek genç çiftlere düğün yerine nikah yapıp IBAN vermeyi tavsiye etti.
Seda Sayan, düğünlerin geleneksel anlamından uzaklaştığını ve ciddi maddi külfete dönüştüğünü belirtti.
Sanatçı, düğünlerde yapılan harcamaların beklenen takı gelirini karşılamadığını ifade etti.
Sayan, genç çiftlere düğün yerine nikah yapıp IBAN verme önerisinde bulundu.
Ayrıca, bohça işinin gereksiz olduğunu ve eski takı takma adetlerinin değiştiğini savundu.
Oğluna Türkiye'deki düğünlerin yorucu olduğunu belirterek yurt dışında evlenmesini tavsiye ettiğini söyledi.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

SEDA SAYAN’DAN DÜĞÜN TAVSİYESİ

YouTube kanalındaki programında konuşan Seda Sayan, evlilik hazırlığındaki çiftlere seslenerek geleneksel düğün anlayışını eleştirdi. Artan masraflara dikkat çeken sanatçı, “Düğün yerine yapın, IBAN verin” sözleriyle sosyal medyada da tartışmaya neden oldu.

“ALTIN TOPLAYACAĞIZ DERKEN MASRAF İKİ KATINA ÇIKIYOR”

Düğünlerde yapılan harcamaların beklenen takı gelirini karşılamadığını ifade eden Sayan, şu sözleri kullandı:
“Altın toplayacağız diye düğün yapıyorsunuz ama astarı yüzünden pahalıya geliyor.

Hiç uğraşmayın, nikah yapın, IBAN verin. En azından para doğrudan gelir. Bohça işi de çok gereksiz. Eskiden takı töreninde kim ne taktı diye çetele tutulurdu, sonra aynı takı geri beklenirdi.” Sayan’ın bu sözleri, düğün kültürü ve gelenekler üzerine yeni bir tartışma başlattı.

OĞLUNA “YURT DIŞINDA EVLEN” ÖNERİSİ

Programda kendi ailesinden de örnekler veren Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin’e de tavsiyede bulunduğunu söyledi. Türkiye’deki düğünlerin oldukça yorucu olduğunu belirten sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

“Oğlum Oğulcan’a yurt dışında evlenmesini söylüyorum. Çünkü Türkiye’de kimseyi memnun edemezsiniz. Yemeği beğenmezler, gelinliğe kusur bulurlar, limonatayı bile eleştirirler.”

Sayan’ın açıklamaları magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

