Ünlü isim Seda Sayan, sosyal medya da gündem olmaya devam ederken söylediği her sözle de çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Öyle ki genç kalmanın sırrını açıklayan Seda Sayan, kendisine estetik konusunda oldukça tepki gösteren hayranları ve sevenlerine kullandığı sert tepkiler olay oldu. Ünlü ismin kullandığı sözler adeta gündeme bomba gibi düştü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Seda Sayan’dan estetik çıkışı! Kendini eleştirenlere sert tepki gösterdi: “Lastik mi bu?” Seda Sayan, genç kalma sırrını açıklarken estetik eleştirilerine sert tepki gösterdi. Seda Sayan, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Genç kalmanın sırrını açıklayan Seda Sayan, estetik konusundaki eleştirilere sert çıktı. Ünlü ismin kullandığı sözler gündeme bomba gibi düştü. Sayan, yıllardır ekranlarda yer alıyor ve estetikleriyle de sıkça konuşuluyor.

SEDA SAYAN’DAN ESTETİK ÇIKIŞI!

Ekranların sevilen ve dikkatleri üzerine çeken isimlerinden biri olan Seda Sayan, magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Öyle ki yaptığı ve söylediği sözlerle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Seda Sayan, yaptırdığı estetiklerle de adından sıklıkla söz ettiriyor.

Yıllardır ekranlar da yer alan Seda Sayan, estetik yaptırmasıyla birlikte çok sayı da eleştiri alırken kendisi bu eleştirilere sert sözler söyledi. Son zamanlarda sık sık magazin gündemine gelen estetik ve güzelleşme uygulamalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kendisinin her zaman estetik yaptırmasıyla gündeme geldiği iddia edilerek, estetik olaylarında neden olduğunu açıkladı. Güzellik için bu işlemleri yaptırmadığını ayrıca da biyolojik yaşını göstermemek için uğraştığını söyleyerek kendisini eleştirenlere adeta son noktayı koydu.

KENDİNİ ELEŞTİRENLERE SERT TEPKİ GÖSTERDİ!

Her adımı büyük bir merakla takip edilen ünlü isim Seda dayan, son zamanlara artık estetik olaylarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Öyle ki yüzüne yaptırdığı işlemler kısa süre de fark edilerek dikkatleri üzerine çekiyor. Artık estetik eleştirilerinden sıkılmış olacak ki ünlü isim eleştirilere de sert tepkiler de bulundu.

Seda Sayan, “Ben güzelliğim için, biyolojik yaşımı göstermemek için uğraşıyorum. Bu sadece estetikle değil; yediğinle, içtiğinle, uykunla bütün bir paket. Don lastiği mi bu, gerdir gerdir?” diyerek kendisine eleştiri yapanlara sert tepki verdi. Ayrıca estetik tartışmalarına da son noktayı koyan Seda Sayan, bu konu hakkında kendi üslubuna göre yorumladı.

Seda Sayan sadece özel hayatı ya da yaptırdığı estetiklerle değil sahne performanslarıyla da adını duyurmayı başardı. Özellikle de geçtiğimiz günlerde turuncu rengindeki elbisesiyle sahne alan Seda Sayan, şarkılarıyla da sevenleri eğlendirmeyi başardı. Sevilen şarkılar ve danslar derken dikkat çeken isimler arasında yer almaya devam ediyor.

Sahnede de adeta cıvıl cıvıl olan Seda Sayan, saçları ve dikkat çeken aksesuarlarıyla unutulmaz isimlerden birisi haline gelmektedir. Sosyal medyanın da sevilerek isimleri arasında yer alıyor.