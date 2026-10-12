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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 10:27

Seda Sayan’dan estetik çıkışı! Kendini eleştirenlere sert tepki gösterdi: “Lastik mi bu?”

Magazin gündeminin sıklıkla yer alan Seda Sayan, estetik uygulamalarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle de sık sık yaptırdığı dokunuşlar ve geçirdiği değişimlerle birlikte çok konuşulan Seda Sayan, estetik eleştirilerine sert tepki gösterdi. Genç kalmanın da sırrını açıklayan ünlü isim kullandığı sözle de adeta gündeme bomba gibi düştü.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Seda Sayan’dan estetik çıkışı! Kendini eleştirenlere sert tepki gösterdi: “Lastik mi bu?”
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 10:27

Ünlü isim , sosyal medya da gündem olmaya devam ederken söylediği her sözle de çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Öyle ki genç kalmanın sırrını açıklayan Seda Sayan, kendisine konusunda oldukça tepki gösteren hayranları ve sevenlerine kullandığı sert tepkiler olay oldu. Ünlü ismin kullandığı sözler adeta gündeme bomba gibi düştü.

HABERİN ÖZETİ

Seda Sayan’dan estetik çıkışı! Kendini eleştirenlere sert tepki gösterdi: “Lastik mi bu?”

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Seda Sayan, genç kalma sırrını açıklarken estetik eleştirilerine sert tepki gösterdi.
Seda Sayan, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.
Genç kalmanın sırrını açıklayan Seda Sayan, estetik konusundaki eleştirilere sert çıktı.
Ünlü ismin kullandığı sözler gündeme bomba gibi düştü.
Sayan, yıllardır ekranlarda yer alıyor ve estetikleriyle de sıkça konuşuluyor.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.

SEDA SAYAN’DAN ESTETİK ÇIKIŞI!

Ekranların sevilen ve dikkatleri üzerine çeken isimlerinden biri olan Seda Sayan, dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Öyle ki yaptığı ve söylediği sözlerle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Seda Sayan, yaptırdığı estetiklerle de adından sıklıkla söz ettiriyor.

Seda Sayan’dan estetik çıkışı! Kendini eleştirenlere sert tepki gösterdi: “Lastik mi bu?”

Yıllardır ekranlar da yer alan Seda Sayan, estetik yaptırmasıyla birlikte çok sayı da eleştiri alırken kendisi bu eleştirilere sert sözler söyledi. Son zamanlarda sık sık magazin gündemine gelen estetik ve güzelleşme uygulamalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Seda Sayan’dan estetik çıkışı! Kendini eleştirenlere sert tepki gösterdi: “Lastik mi bu?”

Kendisinin her zaman estetik yaptırmasıyla gündeme geldiği iddia edilerek, estetik olaylarında neden olduğunu açıkladı. Güzellik için bu işlemleri yaptırmadığını ayrıca da biyolojik yaşını göstermemek için uğraştığını söyleyerek kendisini eleştirenlere adeta son noktayı koydu.

Seda Sayan’dan estetik çıkışı! Kendini eleştirenlere sert tepki gösterdi: “Lastik mi bu?”

KENDİNİ ELEŞTİRENLERE SERT TEPKİ GÖSTERDİ!

Her adımı büyük bir merakla takip edilen ünlü isim Seda dayan, son zamanlara artık estetik olaylarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Öyle ki yüzüne yaptırdığı işlemler kısa süre de fark edilerek dikkatleri üzerine çekiyor. Artık estetik eleştirilerinden sıkılmış olacak ki ünlü isim eleştirilere de sert tepkiler de bulundu.

Seda Sayan’dan estetik çıkışı! Kendini eleştirenlere sert tepki gösterdi: “Lastik mi bu?”

Seda Sayan, “Ben güzelliğim için, biyolojik yaşımı göstermemek için uğraşıyorum. Bu sadece estetikle değil; yediğinle, içtiğinle, uykunla bütün bir paket. Don lastiği mi bu, gerdir gerdir?” diyerek kendisine eleştiri yapanlara sert tepki verdi. Ayrıca estetik tartışmalarına da son noktayı koyan Seda Sayan, bu konu hakkında kendi üslubuna göre yorumladı.

Seda Sayan’dan estetik çıkışı! Kendini eleştirenlere sert tepki gösterdi: “Lastik mi bu?”

Seda Sayan sadece özel hayatı ya da yaptırdığı estetiklerle değil sahne performanslarıyla da adını duyurmayı başardı. Özellikle de geçtiğimiz günlerde turuncu rengindeki elbisesiyle sahne alan Seda Sayan, şarkılarıyla da sevenleri eğlendirmeyi başardı. Sevilen şarkılar ve danslar derken dikkat çeken isimler arasında yer almaya devam ediyor.

Seda Sayan’dan estetik çıkışı! Kendini eleştirenlere sert tepki gösterdi: “Lastik mi bu?”

Sahnede de adeta cıvıl cıvıl olan Seda Sayan, saçları ve dikkat çeken aksesuarlarıyla unutulmaz isimlerden birisi haline gelmektedir. Sosyal medyanın da sevilerek isimleri arasında yer alıyor.

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#magazin
#estetik
#Seda Sayan
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