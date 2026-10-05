Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı’nın oğlu Can büyüdü! 13 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı

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İstanbul
2005 yılında evlenen Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, 2013 yılında oğulları Can'ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmuştu. Çocuklarını magazin dünyasının ilgisinden mümkün olduğunca uzak tutan çift, zaman zaman aile fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Sedef Avcı'nın son paylaşımı ise Can'ın yıllar içerisindeki değişimini bir kez daha gözler önüne serdi.
Sedef Avcı, oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı özel bir paylaşımla kutladı. Can'ın yeni yaşına özel fotoğraflarını paylaşan Avcı, annelik duygusunu da samimi sözlerle dile getirdi.
Avcı'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
“Canım biriciğim iyi ki doğdun. Senin büyümene hayallerine şahit olmak dünyanın en güzel şeyi. Seni çoook seviyorum.”
Bu sözlerle oğluna olan sevgisini dile getiren Sedef Avcı'nın paylaşımında Can'ın güncel görüntüsü de yer aldı. 13 yaşındaki Can'ın son hali, yıllardır onu çocukluk fotoğraflarından takip edenlerin dikkatini çekti.
Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, 2005 yılında evlenerek hayatlarını birleştirdi. Oyunculuk kariyerleriyle tanınan çift, özel yaşamlarını ise uzun yıllardır daha sakin bir şekilde sürdürmeyi tercih ediyor. Sedef Avcı; Menekşe ile Halil, Ezel, Romantik Komedi ve Çöp Adam gibi yapımlarda rol alırken Kıvanç Kasabalı özellikle Yaprak Dökümü ile geniş bir izleyici kitlesinin karşısına çıktı.
İkilinin evliliklerinin sekizinci yılında ise ailelerine Can katıldı. 2013 yılında dünyaya gelen Can, çiftin hayatındaki en önemli değişikliklerden biri oldu.
Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, oğullarını sürekli kameraların karşısında büyütmek yerine daha korunaklı bir hayat sürmesini tercih etti. Buna rağmen Avcı'nın yıllar içinde yaptığı bazı paylaşımlarda Can'ın çocukluk dönemine ait görüntüler de takipçilerle buluştu. Özellikle küçük yaşlardaki fotoğraflarda Can'ın anne ve babasıyla birlikte verdiği pozlar büyük ilgi gördü. Can'ın görünüşünün zaman içerisinde değişmesi ve büyümesi de sosyal medyada dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.
Can'ın son görüntüsü, geçen yılların ne kadar hızlı ilerlediğini bir kez daha gösterdi. Çocukluk dönemindeki fotoğraflarıyla hatırlanan Can'ın artık 13 yaşında genç bir delikanlı olması, Sedef Avcı'nın takipçilerinin de ilgisini çekti.
Annesinin doğum günü mesajında yer verdiği "Senin büyümene hayallerine şahit olmak dünyanın en güzel şeyi" sözleri ise Can'ın çocukluktan gençlik dönemine geçişini özetleyen en dikkat çekici detaylardan biri oldu.