2005 yılında evlenen Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, 2013 yılında oğulları Can'ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmuştu. Çocuklarını magazin dünyasının ilgisinden mümkün olduğunca uzak tutan çift, zaman zaman aile fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Sedef Avcı'nın son paylaşımı ise Can'ın yıllar içerisindeki değişimini bir kez daha gözler önüne serdi.

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HABERİN ÖZETİ Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı’nın oğlu Can büyüdü! 13 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çiftinin 13 yaşındaki oğulları Can'ın doğum günü vesilesiyle paylaşılan fotoğrafları, Can'ın yıllar içerisindeki değişimini gözler önüne serdi. Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı 2005 yılında evlendi. Çiftin oğulları Can 2013 yılında doğdu. Sedef Avcı, oğlunun 13. yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Avcı, paylaşımında annelik duygusunu dile getirerek oğluna olan sevgisini ifade etti. Paylaşımda yer alan Can'ın güncel görüntüsü, takipçilerin dikkatini çekti.

SEDEF AVCI VE KIVANÇ KASABALI’NIN OĞLU CAN BÜYÜDÜ

Sedef Avcı, oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı özel bir paylaşımla kutladı. Can'ın yeni yaşına özel fotoğraflarını paylaşan Avcı, annelik duygusunu da samimi sözlerle dile getirdi.

Avcı'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Canım biriciğim iyi ki doğdun. Senin büyümene hayallerine şahit olmak dünyanın en güzel şeyi. Seni çoook seviyorum.”

Bu sözlerle oğluna olan sevgisini dile getiren Sedef Avcı'nın paylaşımında Can'ın güncel görüntüsü de yer aldı. 13 yaşındaki Can'ın son hali, yıllardır onu çocukluk fotoğraflarından takip edenlerin dikkatini çekti.

20 YILLIK EVLİLİKTE AİLELERİ BÜYÜDÜ

Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, 2005 yılında evlenerek hayatlarını birleştirdi. Oyunculuk kariyerleriyle tanınan çift, özel yaşamlarını ise uzun yıllardır daha sakin bir şekilde sürdürmeyi tercih ediyor. Sedef Avcı; Menekşe ile Halil, Ezel, Romantik Komedi ve Çöp Adam gibi yapımlarda rol alırken Kıvanç Kasabalı özellikle Yaprak Dökümü ile geniş bir izleyici kitlesinin karşısına çıktı.

İkilinin evliliklerinin sekizinci yılında ise ailelerine Can katıldı. 2013 yılında dünyaya gelen Can, çiftin hayatındaki en önemli değişikliklerden biri oldu.

CAN'IN ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARI DA İLGİ GÖRMÜŞTÜ

Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, oğullarını sürekli kameraların karşısında büyütmek yerine daha korunaklı bir hayat sürmesini tercih etti. Buna rağmen Avcı'nın yıllar içinde yaptığı bazı paylaşımlarda Can'ın çocukluk dönemine ait görüntüler de takipçilerle buluştu. Özellikle küçük yaşlardaki fotoğraflarda Can'ın anne ve babasıyla birlikte verdiği pozlar büyük ilgi gördü. Can'ın görünüşünün zaman içerisinde değişmesi ve büyümesi de sosyal medyada dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

YILLAR SONRA YENİ HALİ ORTAYA ÇIKTI

Can'ın son görüntüsü, geçen yılların ne kadar hızlı ilerlediğini bir kez daha gösterdi. Çocukluk dönemindeki fotoğraflarıyla hatırlanan Can'ın artık 13 yaşında genç bir delikanlı olması, Sedef Avcı'nın takipçilerinin de ilgisini çekti.

Annesinin doğum günü mesajında yer verdiği "Senin büyümene hayallerine şahit olmak dünyanın en güzel şeyi" sözleri ise Can'ın çocukluktan gençlik dönemine geçişini özetleyen en dikkat çekici detaylardan biri oldu.

