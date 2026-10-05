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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 19:25
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 19:29

Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı’nın oğlu Can büyüdü! 13 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı

Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü oğulları Can, 13 yaşına bastı. Ünlü oyuncu Sedef Avcı, oğlunun yeni yaşını duygusal bir paylaşımla kutlarken Can'ın son halini de takipçileriyle paylaştı. Yıllar önce anne ve babasının yanında küçük bir çocuk olarak gördüğümüz Can'ın artık genç bir delikanlı olması dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı’nın oğlu Can büyüdü! 13 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 19:25
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 19:29

2005 yılında evlenen Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, 2013 yılında oğulları Can'ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmuştu. Çocuklarını magazin dünyasının ilgisinden mümkün olduğunca uzak tutan çift, zaman zaman aile fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Sedef Avcı'nın son paylaşımı ise Can'ın yıllar içerisindeki değişimini bir kez daha gözler önüne serdi.

HABERİN ÖZETİ

Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı’nın oğlu Can büyüdü! 13 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çiftinin 13 yaşındaki oğulları Can'ın doğum günü vesilesiyle paylaşılan fotoğrafları, Can'ın yıllar içerisindeki değişimini gözler önüne serdi.
Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı 2005 yılında evlendi.
Çiftin oğulları Can 2013 yılında doğdu.
Sedef Avcı, oğlunun 13. yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Avcı, paylaşımında annelik duygusunu dile getirerek oğluna olan sevgisini ifade etti.
Paylaşımda yer alan Can'ın güncel görüntüsü, takipçilerin dikkatini çekti.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

SEDEF AVCI VE KIVANÇ KASABALI’NIN OĞLU CAN BÜYÜDÜ

Sedef Avcı, oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı özel bir paylaşımla kutladı. Can'ın yeni yaşına özel fotoğraflarını paylaşan Avcı, annelik duygusunu da samimi sözlerle dile getirdi.

Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı’nın oğlu Can büyüdü! 13 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı

Avcı'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Canım biriciğim iyi ki doğdun. Senin büyümene hayallerine şahit olmak dünyanın en güzel şeyi. Seni çoook seviyorum.”

Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı’nın oğlu Can büyüdü! 13 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı

Bu sözlerle oğluna olan sevgisini dile getiren Sedef Avcı'nın paylaşımında Can'ın güncel görüntüsü de yer aldı. 13 yaşındaki Can'ın son hali, yıllardır onu çocukluk fotoğraflarından takip edenlerin dikkatini çekti.

Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı’nın oğlu Can büyüdü! 13 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı

20 YILLIK EVLİLİKTE AİLELERİ BÜYÜDÜ

Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, 2005 yılında evlenerek hayatlarını birleştirdi. Oyunculuk kariyerleriyle tanınan çift, özel yaşamlarını ise uzun yıllardır daha sakin bir şekilde sürdürmeyi tercih ediyor. Sedef Avcı; Menekşe ile Halil, Ezel, Romantik Komedi ve Çöp Adam gibi yapımlarda rol alırken Kıvanç Kasabalı özellikle ile geniş bir izleyici kitlesinin karşısına çıktı.

Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı’nın oğlu Can büyüdü! 13 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı

İkilinin evliliklerinin sekizinci yılında ise ailelerine Can katıldı. 2013 yılında dünyaya gelen Can, çiftin hayatındaki en önemli değişikliklerden biri oldu.

Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı’nın oğlu Can büyüdü! 13 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı

CAN'IN ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARI DA İLGİ GÖRMÜŞTÜ

Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, oğullarını sürekli kameraların karşısında büyütmek yerine daha korunaklı bir hayat sürmesini tercih etti. Buna rağmen Avcı'nın yıllar içinde yaptığı bazı paylaşımlarda Can'ın çocukluk dönemine ait görüntüler de takipçilerle buluştu. Özellikle küçük yaşlardaki fotoğraflarda Can'ın anne ve babasıyla birlikte verdiği pozlar büyük ilgi gördü. Can'ın görünüşünün zaman içerisinde değişmesi ve büyümesi de sosyal medyada dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı’nın oğlu Can büyüdü! 13 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı

YILLAR SONRA YENİ HALİ ORTAYA ÇIKTI

Can'ın son görüntüsü, geçen yılların ne kadar hızlı ilerlediğini bir kez daha gösterdi. Çocukluk dönemindeki fotoğraflarıyla hatırlanan Can'ın artık 13 yaşında genç bir delikanlı olması, Sedef Avcı'nın takipçilerinin de ilgisini çekti.

Annesinin doğum günü mesajında yer verdiği "Senin büyümene hayallerine şahit olmak dünyanın en güzel şeyi" sözleri ise Can'ın çocukluktan gençlik dönemine geçişini özetleyen en dikkat çekici detaylardan biri oldu.
 

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#yaprak dökümü
#Kıvanç Kasabalı
#Sedef Avcı
#Ezel
#Can
#Magazin
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