Rapçi Lvbel C5, yeni şarkısı "OHAOHAOHA" ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Şarkısında şehit pilot Cengiz Topel'in adını geçiren ünlü rapçi gelen tepkilerin ardından şarkı sözünü değiştirerek özür açıklaması yayımladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Şehit Cengiz Topel'in adını şarkısında kullanmıştı: Lvbel C5'e tepki yağıyor Rapçi Lvbel C5, yeni şarkısı "OHAOHAOHA"da şehit pilot Cengiz Topel'in adını geçirmesi üzerine gelen tepkiler sonrası şarkı sözünü değiştirdi ve bir özür açıklaması yayımladı. Rapçi Lvbel C5, yeni şarkısı "OHAOHAOHA" ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Şarkısında şehit pilot Cengiz Topel'in adını "Uçuyorum sanki Cengiz Topel" şeklinde kullandı. Bu sözler nedeniyle tepki çeken rapçi, niyetinin Cengiz Topel'i anmak olduğunu belirtti. Lvbel C5, sözlerinin yanlış anlaşılmaya veya kırgınlığa sebep olduysa özür diledi.

"CENGİZ TOPEL" SÖZÜ TEPKİ ÇEKTİ

Şarkıda yer alan "Uçuyorum sanki Cengiz Topel" sözleri nedeniyle tepki çeken Lvbel C5, sözleri hangi amaçla kullandığını açıkladı. Şehit pilot Cengiz Topel'e duyduğu sevgi ve saygıyı dile getirdiğini söyleyen rapçi "Niyetim de sözüm de bellidir. Bununla birlikte, kullandığım bu söz herhangi bir şekilde yanlış anlaşılmaya, kırgınlığa veya rahatsızlığa sebep olduysa bundan dolayı içtenlikle özür dilerim.” dedi.

“YANLIŞ ANLAŞILMAYA SEBEP OLDUYSAM ÖZÜR DİLERİM”

Yanlış anlaşılmaya neden olduysa özür dilediğini ifade eden Lvbel C5, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“‘Uçuyorum sanki Cengiz Topel’ sözü, çok sevdiğim ve benim için anlamı son derece büyük olan şehit pilotumuz Cengiz Topel’i anmak amacıyla kullandığım bir ifadedir. Kendisine duyduğum sevgi, saygı ve hayranlığın bir ifadesi olarak dile getirdiğim bu sözün farklı anlamlara çekilmesini ve farklı algılar oluşturulmasını doğru bulmuyorum. Niyetim de sözüm de bellidir. Bununla birlikte, kullandığım bu söz herhangi bir şekilde yanlış anlaşılmaya, kırgınlığa veya rahatsızlığa sebep olduysa bundan dolayı içtenlikle özür dilerim.”