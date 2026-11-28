‘Of Aman’ şarkısıyla müzik listelerini alt üst eden şarkıcı Nalan, 90’lı yılların en çok dinlenen isimlerinden biri olurken son zamanlarda telif haklarıyla gündeme geliyor. Özellikle de ünlü şarkıcı Ajda Pekkan’ın 373 şarkısını kapsayan telif davasını kazanmasının ardından Nalan’dan da telif hamlesi geldi. Ünlü isim, eski yapım şirketine dava açarak dikkatleri üzerine çekerken, mahkemeden şaşırtan karar gündeme bomba gibi düştü.

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HABERİN ÖZETİ Ajda Pekkan’ın ardından bir telif zaferi de şarkıcı Nalan’dan! 32 yıllık şarkıları için mahkemeden şaşırtan karar Şarkıcı Nalan, 32 yıllık şarkılarının dijital platformlarda izinsiz kullanılmasını yasaklatan bir dava kazanmıştır. Şarkıcı Nalan, eski yapım şirketi Mega Plak Müzik'e karşı açtığı davada 32 yıl önce yayınlanan 1 albümü ve 11 şarkısının dijital platformlarda izinsiz kullanımının yasaklanmasını sağladı. Mahkeme, 2001 yılı öncesinde verilen muvafakatnamelerin veya sadece ‘plak, kaset, CD’ formatlarını içeren eski dijital yayın yetkisinin olmadığını onadı. Bu kararla yapımcılar, sanatçılardan açık veya yazılı izin olmadan şarkıları tek başlarına kullanamayacak. Ajda Pekkan'ın 373 şarkısını kapsayan telif davasını kazanmasının ardından Nalan da benzer bir adım atmıştır.

AJDA PEKKAN’IN ARDINDAN BİR TELİF ZAFERİ DE ŞARKICI NALAN’DAN!

90’lı yılların unutulmaz isimlerinden biri olan şarkıcı Nalan, kariyeriyle dikkatleri üzerine çekerken geçtiğimiz günlerde telif davasıyla gündeme bomba gibi düştü. İlk albümü 1994 yılında çıkan ünlü şarkıcı o dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biriydi.

Ancak son zamanlarda meydana gelen telif davalarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Nalan, özellikle de ünlü şarkıcı Ajda Pekkan’ın 373 şarkısını da kapsayan telif davasının ardından mahkemeye başvurdu.

Türkçe pop müziğine damga vuran isimlerden biri olan şarkıcı Nalan, kaset döneminde geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak, yıllar önce seslendirdiği şarkılarının dijital platformlarda izinsiz yayımlanması nedeniyle eski yapım şirketi Mega Plak Müzik’e dava açtı.

Müzik dünyasında adeta tarihi günler yaşanırken Günaydın’ın haberine göre, 61 yıllık müzik mirasına sahip olan Ajda Pekkan’ın yapmış olduğu dijital telif davasının ardından peş peşe birçok ünlü isimden de konuyla ilgili hukuki zafer haberleri geliyor.

32 YILLIK ŞARKILARI İÇİN MAHKEMEDEN ŞAŞIRTAN KARAR

Günaydın’dan Halil Turan’ın haberine göre, İstanbul 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi, ünlü şarkıcı Nalan’ın eski yapım şirketi Mega Plak Müzik’e karşı açtığı davada, 32 yıl önce yayınlanan 1 albümü ve 11 şarkısının dijital platformlarda izinsiz kullanılmasını yasakladı.

Böylece Nalan, icrası olduğu eserlerin dijital müzik platformlarında izinsiz yayınlanmasını engellemiş oldu. Ayrıca da mahkeme de 2001 yılı öncesinde verilen muvafakatnamelerin ya da sadece ‘plak, kaset, CD’ formatlarını içeren eski dijital yayın yetkisinin olmadığını da onadı.

Bu kararlar sonucunda artık yapımcılar sanatçılardan açık ya da yazılı izin olmadan tek başlarına ünlü şarkıcıların dillere pelesenk olmuş şarkılarını artık kullanamayacak. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haberlerden sonra başka bir ünlüden böyle bir davanın gelip gelmeyeceği merak konusu oluyor.