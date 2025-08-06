Selami Şahin sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Türk müziğinin güçlü seslerinden Selami Şahin, tatilin keyfini Çeşme'de çıkaran ünlü isimler arasında yer alıyordu. "Alışmak Sevmekten Zor", "Ben Sevdalı Sen Belalı", "Eskimeyen Dost", "Gitme Sana Muhtacım" ve "Özledim" gibi birçok efsaneleşmiş şarkıya imza atan Şahin bu kez sevenlerini korkuttu.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Düşüp sağ kolunu inciten Selami Şahin apar topar hastaneye kaldırıldı.

"DÜŞMÜŞ, SAĞ KOLU İNCİNMİŞ"

Hastanede Selami Şahin ile karşılaşan Miss Eurovision Türkiye yarışmasında birincilik elde eden Derya Erdem, 'Çeşme'de hastanede Selami papamla karşılaştık. Düşmüş ve sağ kolunu incitmiş. Röntgen çektik bakmak için. Acil şifalar, çok geçmiş olsun.' ifadelerini kullandı.