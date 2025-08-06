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 | Özge Sönmez

Selami Şahin sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı

"Alışmak Sevmekten Zor", "Ben Sevdalı Sen Belalı" gibi şarkıların sahibi ünlü sanatçı Selami Şahin sevenlerini korkuttu. Çeşme'de tatil yapan Şahin'in apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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Selami Şahin sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 08:57
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 09:13

Türk müziğinin güçlü seslerinden Selami Şahin, tatilin keyfini 'de çıkaran ünlü isimler arasında yer alıyordu. "Alışmak Sevmekten Zor", "Ben Sevdalı Sen Belalı", "Eskimeyen Dost", "Gitme Sana Muhtacım" ve "Özledim" gibi birçok efsaneleşmiş şarkıya imza atan Şahin bu kez sevenlerini korkuttu.

Selami Şahin sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Düşüp sağ kolunu inciten Selami Şahin apar topar hastaneye kaldırıldı.

Selami Şahin sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı

"DÜŞMÜŞ, SAĞ KOLU İNCİNMİŞ"

Hastanede Selami Şahin ile karşılaşan Miss Eurovision Türkiye yarışmasında birincilik elde eden Derya Erdem, 'Çeşme'de hastanede Selami papamla karşılaştık. Düşmüş ve sağ kolunu incitmiş. Röntgen çektik bakmak için. Acil şifalar, çok geçmiş olsun.' ifadelerini kullandı.

Selami Şahin sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı
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ETİKETLER
#hastane
#çeşme
#Selami Şahin
#Sağ Kol İncesi
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#Mister Eurovision
#Magazin
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