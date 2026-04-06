Selçuk Yöntem Kurtlar Vadisi'ni eleştirdi! Fanlar ayağa kalktı

Fenomen dizi Kurtlar Vadisi, 2003 ile 2005 tarihleri arasında yayınlandı. Başrolünde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun ve Zafer Ergin gibi isimlerin yer aldığı dizi günümüzde de adından söz ettirmeye devam ediyor. Kurtlar Vadisi'nin Aslan Bey'i Selçuk Yöntem diziyle ilgili itirafıyla ise yapımın fanların sert eleştirilerine maruz kaldı.
Katıldığı programda konuşan Selçuk Yöntem, “Kurtlar Vadisi gençleri kötü etkiledi. Herkes birbirini öldürüyor, kimseye bir şey olmuyor, o zaman ben de yapabilirim düşüncesi gelişmeye başladı. Buna reaksiyon gösterip diziden ayrıldım.” dedi.
SELÇUK YÖNTEM'DEN KURTLAR VADİSİ İTİRAFI
Daha önce de dizi hakkında itiraflarda bulunan Selçuk Yöntem, “Kurtlar Vadisi’nin ilk 55 bölümü, devlet-mafya-para baronları ilişkisine dair önemli bir bakış açısı ortaya koydu. Senaryo açısından çok güçlü bir değerlendirme yapılmıştı” demişti.
SELÇUK YÖNTEM KAÇ YAŞINDA?
13 Temmuz 1953 doğumlu Selçuk Yöntem, Selçuk Yöntem, 1977'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. Televizyon ve sinema için film çalışmaları yaptı, C Blok adlı filmle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü alan Yöntem, Deli Yürek adlı dizi ve sinema filmindeki Bozo tiplemesinden sonra, 2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi adlı dizide Aslan Akbey karakterini oynadı. 2010 yılında sona eren Aşk-ı Memnu dizisinde başrollerdeki karakterlerden biri olan Adnan Ziyagil'i oynadı.
|Bilgi
|Detay
|Ad Soyad
|Selçuk Yöntem
|Doğum Tarihi
|13 Temmuz 1953
|Kariyer Başlangıcı
|1977
|İlk Çalışma Yeri
|Ankara Devlet Tiyatrosu
|Ödül Aldığı Film
|C Blok
|Aldığı Ödül
|En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
|Tanınan Rol (Dizi/Sinema)
|Deli Yürek (Bozo)
|Rol Aldığı Dizi (2003-2004)
|Kurtlar Vadisi
|Kurtlar Vadisi Karakteri
|Aslan Akbey
|Rol Aldığı Dizi (Sonu 2010)
|Aşk-ı Memnu
|Aşk-ı Memnu Karakteri
|Adnan Ziyagil