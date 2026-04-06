Fenomen dizi Kurtlar Vadisi, 2003 ile 2005 tarihleri arasında yayınlandı. Başrolünde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun ve Zafer Ergin gibi isimlerin yer aldığı dizi günümüzde de adından söz ettirmeye devam ediyor. Kurtlar Vadisi'nin Aslan Bey'i Selçuk Yöntem diziyle ilgili itirafıyla ise yapımın fanların sert eleştirilerine maruz kaldı.

HABERİN ÖZETİ Selçuk Yöntem Kurtlar Vadisi'ni eleştirdi! Fanlar ayağa kalktı Oyuncu Selçuk Yöntem'in Kurtlar Vadisi dizisinin gençleri kötü etkilediği ve bu yüzden ayrıldığı yönündeki itirafı, dizi fanlarının sert eleştirilerine neden oldu. Selçuk Yöntem, Kurtlar Vadisi'nin gençleri kötü etkilediğini, herkesin birbirini öldürmesiyle 'ben de yapabilirim' düşüncesinin gelişebileceğini ve bu yüzden diziden ayrıldığını belirtti. Daha önce de Kurtlar Vadisi'nin ilk 55 bölümünün devlet-mafya-para baronları ilişkisine dair önemli bir bakış açısı ortaya koyduğunu ve senaryo açısından güçlü bir değerlendirme yapıldığını söylemişti. Selçuk Yöntem, 13 Temmuz 1953 doğumludur. 1977'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamıştır. C Blok filmindeki rolüyle 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü almıştır. Kurtlar Vadisi dizisinde 2003-2004 yılları arasında Aslan Akbey karakterini canlandırmıştır.

SELÇUK YÖNTEM'DEN KURTLAR VADİSİ İTİRAFI

Katıldığı programda konuşan Selçuk Yöntem, “Kurtlar Vadisi gençleri kötü etkiledi. Herkes birbirini öldürüyor, kimseye bir şey olmuyor, o zaman ben de yapabilirim düşüncesi gelişmeye başladı. Buna reaksiyon gösterip diziden ayrıldım.” dedi.

Daha önce de dizi hakkında itiraflarda bulunan Selçuk Yöntem, “Kurtlar Vadisi’nin ilk 55 bölümü, devlet-mafya-para baronları ilişkisine dair önemli bir bakış açısı ortaya koydu. Senaryo açısından çok güçlü bir değerlendirme yapılmıştı” demişti.

SELÇUK YÖNTEM KAÇ YAŞINDA?

13 Temmuz 1953 doğumlu Selçuk Yöntem, Selçuk Yöntem, 1977'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. Televizyon ve sinema için film çalışmaları yaptı, C Blok adlı filmle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü alan Yöntem, Deli Yürek adlı dizi ve sinema filmindeki Bozo tiplemesinden sonra, 2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi adlı dizide Aslan Akbey karakterini oynadı. 2010 yılında sona eren Aşk-ı Memnu dizisinde başrollerdeki karakterlerden biri olan Adnan Ziyagil'i oynadı.