Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Selçuk Yöntem Kurtlar Vadisi'ni eleştirdi! Fanlar ayağa kalktı

Kurtlar Vadisi'nin Aslan Bey'i Selçuk Yöntem konuk olduğu programda itiraflarıyla dikkat çekti. Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca ve Özgü Namal'ın da yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi hakkında konuşan Selçuk Yöntem "Gençleri kötü etkilerdi" deyince dizinin fanlarını sinirlendirdi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 09:21

Fenomen dizi , 2003 ile 2005 tarihleri arasında yayınlandı. Başrolünde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun ve Zafer Ergin gibi isimlerin yer aldığı dizi günümüzde de adından söz ettirmeye devam ediyor. Kurtlar Vadisi'nin Aslan Bey'i diziyle ilgili itirafıyla ise yapımın fanların sert eleştirilerine maruz kaldı.

Oyuncu Selçuk Yöntem'in Kurtlar Vadisi dizisinin gençleri kötü etkilediği ve bu yüzden ayrıldığı yönündeki itirafı, dizi fanlarının sert eleştirilerine neden oldu.
Selçuk Yöntem, Kurtlar Vadisi'nin gençleri kötü etkilediğini, herkesin birbirini öldürmesiyle 'ben de yapabilirim' düşüncesinin gelişebileceğini ve bu yüzden diziden ayrıldığını belirtti.
Daha önce de Kurtlar Vadisi'nin ilk 55 bölümünün devlet-mafya-para baronları ilişkisine dair önemli bir bakış açısı ortaya koyduğunu ve senaryo açısından güçlü bir değerlendirme yapıldığını söylemişti.
Selçuk Yöntem, 13 Temmuz 1953 doğumludur.
1977'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamıştır.
C Blok filmindeki rolüyle 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü almıştır.
Kurtlar Vadisi dizisinde 2003-2004 yılları arasında Aslan Akbey karakterini canlandırmıştır.
SELÇUK YÖNTEM'DEN KURTLAR VADİSİ İTİRAFI

Katıldığı programda konuşan Selçuk Yöntem, “Kurtlar Vadisi gençleri kötü etkiledi. Herkes birbirini öldürüyor, kimseye bir şey olmuyor, o zaman ben de yapabilirim düşüncesi gelişmeye başladı. Buna reaksiyon gösterip diziden ayrıldım.” dedi.

Daha önce de dizi hakkında itiraflarda bulunan Selçuk Yöntem, “Kurtlar Vadisi’nin ilk 55 bölümü, devlet-mafya-para baronları ilişkisine dair önemli bir bakış açısı ortaya koydu. Senaryo açısından çok güçlü bir değerlendirme yapılmıştı” demişti.

SELÇUK YÖNTEM KAÇ YAŞINDA?

13 Temmuz 1953 doğumlu Selçuk Yöntem, Selçuk Yöntem, 1977'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. Televizyon ve sinema için film çalışmaları yaptı, C Blok adlı filmle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü alan Yöntem, Deli Yürek adlı dizi ve sinema filmindeki Bozo tiplemesinden sonra, 2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi adlı dizide Aslan Akbey karakterini oynadı. 2010 yılında sona eren Aşk-ı Memnu dizisinde başrollerdeki karakterlerden biri olan Adnan Ziyagil'i oynadı.

BilgiDetay
Ad SoyadSelçuk Yöntem
Doğum Tarihi13 Temmuz 1953
Kariyer Başlangıcı1977
İlk Çalışma YeriAnkara Devlet Tiyatrosu
Ödül Aldığı FilmC Blok
Aldığı ÖdülEn İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Tanınan Rol (Dizi/Sinema)Deli Yürek (Bozo)
Rol Aldığı Dizi (2003-2004)Kurtlar Vadisi
Kurtlar Vadisi KarakteriAslan Akbey
Rol Aldığı Dizi (Sonu 2010)Aşk-ı Memnu
Aşk-ı Memnu KarakteriAdnan Ziyagil
YorumYORUM YAZ
