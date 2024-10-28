Selda Özbek ile Gamze Yarka yıllar sonra buluştu! Gurbetçiler dizisi fanları yorum yağdırdı

28 Ekim 2024 17:07 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 17:07

Yıllar önce yayınlanan Gurbetçiler dizisi oyuncuları 28 yıl sonra buluştu. Selda Özbek ile Gamze Yarka uzun yıllar sonra sette bir araya geldi. Bu buluşmayı ise Gamze Yarka’nın kızı Başak Şahin’in yayınladı.

1996-2000 yılları arasında yayınlanan Gurbetçiler​ dizisi, oyuncuları 28 yıl sonra buluştu. Gurbetçiler dizisinin sevilen oyuncuları Selda Özbek ve Gamze Yarka, yeni başlayan “Antrenör” dizisi sayesinde bir araya geldi. Gamze Yarka'nın kızı ile Selda Özbek aynı dizide buluşunca, eski set arkadaşları 28 yıl sonra buluştu.

GURBETÇİLER OYUNCULARI 28 YIL SONRA BULUŞTU

90’lı yılların unutulmaz dizisi Gurbetçiler'de rol alan oyuncular​ Selda Özbek ile Gamze Yarka yıllar sonra buluştu. Oyuncu Selda Özbek çektikleri hatıra fotoğrafı için; "Bu fotoğraf özlem içeren güzel bir anı oldu. “Antrenör” dizisinin izleyiciyle buluşmasını heyecanla bekliyoruz" dedi.

Oyuncu Gamze Yarka, oyuncu arkadaşı Selda Özbek ve kızı Başak Şahin için ise, “Birlikte 5 sene aynı dizide oynadık, ailemizle olduğundan daha çok vakit geçirdik. Şimdi ise kızımın ilk set tecrübesinde kendi dönemimden arkadaşımın kızımla aynı projede olması beni çok mutlu etti.” dedi.