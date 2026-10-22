Ünlü şarkıcı Selena Gomez, yoğun elektronik sigara kullanımının sesini değiştirdiğini ve nikotini bırakmanın oldukça zor olduğunu açıkladı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bir süredir elektronik sigara kullanmadığını belirten Gomez, bağımlılıkla mücadele edenlere seslenerek nikotinin buna değmediğini söyledi.

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Selena Gomez'den hayranlarını üzen itiraf: "Sesim değişti çünkü..." Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 129

Nikotin bağımlılığından kurtulmanın zorluğuna dikkat çeken Gomez, "Çok fazla nikotin içeren elektronik sigara kullandım. Nikotini bırakmak gerçekten çok zor. Bunu yaşayanlara ya da elektronik sigara kullanmayı düşünenlere şunu söylemek istiyorum: Buna değmez. Gerçekten aptalca ve sesimi değiştirdi" dedi.

"BENİ DİNLEMEYİN, SORUN DEĞİL"

Sesinden hoşlanmayanların kendisini dinlemek zorunda olmadığını da belirten Gomez, "Sesimi dinlemekten hoşlanmıyorsanız bunu tamamen anlayabilirim. Benim için sorun değil. Sadece dinlemeyin" diye konuştu.

Elektronik sigarayı bırakmaktan mutlu olduğunu ifade eden Gomez, "Gerçekten heyecanlıyım çünkü bıraktım ve umarım devam ettirebilirim. Çok zor ama bir şeyle mücadele ediyorsanız sizin de bunun üstesinden gelebileceğinizi biliyorum. Berbat bir şey" ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki Gomez, sesindeki değişiklikle ilgili daha önce de açıklama yapmıştı. Geçen yıl Instagram'dan gerçekleştirdiği canlı yayında kendisine yöneltilen bir soruyu cevaplayan sanatçı, sesindeki değişimin lupus hastalığıyla bağlantılı olabileceğine değinmişti.

Kronik bir otoimmün hastalık olan lupusla yaşayan Gomez, rahatsızlığının ses tellerini etkileyebildiğini anlatmıştı. "Bazen bazı şeyler oluyor. Garipleşiyorum. Bazen boğazımın içi biraz şişiyor. Hepsi bu" demişti.

Elektronik sigaranın uzun vadeli etkilerine ilişkin araştırmalar devam ediyor. Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH) tarafından hazırlanan ve elektronik sigaranın çocuklar ile gençler üzerindeki etkilerini inceleyen bir raporda, elektronik sigara kullanımı, solunum sağlığı ve sonrasında sigara içmeye başlama arasında tutarlı kanıtlar bulunduğu belirtildi.

Yayımlanmış 14 bin makaleyi inceleyen değerlendirmeye göre elektronik sigara kullanan gençlerin öksürük, hırıltılı solunum, bronşit belirtileri ve astım alevlenmeleri bildirme olasılığı daha yüksek.