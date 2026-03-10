Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Selim Bayraktar’dan “Muhteşem Yüzyıl” İtirafı! Dizinin ilk adı aslında başkaydı

Türk televizyonunun önemli yapımlarından biri olan Muhteşem Yüzyıl hakkında yeni bir detay ortaya çıktı. Dizide “Sümbül Ağa” karakterini oynayan Selim Bayraktar, katıldığı bir programda dizinin ilk adının farklı planlandığını açıkladı. Ancak yapım sürecinde alınan bir kararla dizinin adı değiştirilerek Muhteşem Yüzyıl olarak belirlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Selim Bayraktar’dan “Muhteşem Yüzyıl” İtirafı! Dizinin ilk adı aslında başkaydı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 07:25
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 07:25

Türk televizyon tarihinin dikkat çeken yapımlarından ile ilgili yeni bir detay gün yüzüne çıktı. Dizide “Sümbül Ağa” karakterini oynayan , katıldığı bir programda yapımın ilk etapta “Aşk-ı Derun” adıyla planlandığını açıkladı. Bayraktar, daha sonra yapım sürecinde alınan bir kararla dizinin adının değiştirilerek Muhteşem Yüzyıl olarak belirlendiğini ifade etti.

SELİM BAYRAKTAR’DAN “MUHTEŞEM YÜZYIL” İTİRAFI!

Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan ve uluslararası alanda büyük başarı elde eden yapımlarından biri olan Muhteşem Yüzyıl dizisi hakkında dikkat çekici bir detay ortaya çıktı.

Selim Bayraktar’dan “Muhteşem Yüzyıl” İtirafı! Dizinin ilk adı aslında başkaydı

Dizide “Sümbül Ağa” karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Selim Bayraktar, katıldığı bir programda dizinin ilk planlanan adının farklı olduğunu açıkladı. Bayraktar’ın açıklamasına göre dizinin başlangıçta düşünülen adı “Aşk-ı Derun” idi. Ancak yapım sürecinde alınan karar doğrultusunda dizinin adı değiştirilerek bugün herkesin bildiği “Muhteşem Yüzyıl” olarak belirlendi.

Selim Bayraktar’dan “Muhteşem Yüzyıl” İtirafı! Dizinin ilk adı aslında başkaydı


HEM TÜRKİYE’DE HEM DE BİRÇOK ÜLKEDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Selim Bayraktar’ın bu açıklaması, dizinin perde arkasına dair yeni bir ayrıntıyı gündeme taşıdı. 2011 yılında yayın hayatına başlayan Muhteşem Yüzyıl, Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın hayatını, saray entrikalarını ve özellikle Hürrem Sultan ile olan ilişkisini konu alıyordu. Dizinin yayınlandığı dönemde hem Türkiye’de hem de birçok ülkede büyük ilgi görmesi, yapımı Türk televizyon tarihinin en önemli projelerinden biri haline getirmişti.

Selim Bayraktar’dan “Muhteşem Yüzyıl” İtirafı! Dizinin ilk adı aslında başkaydı

Bayraktar, yaptığı açıklamada dizinin ilk geliştirme sürecinde hikâyenin daha çok saray içindeki duygusal ilişkiler ve dramatik unsurlar üzerine kurulduğunu, bu nedenle “Aşk-ı Derun” isminin düşünüldüğünü belirtti. “Derun” kelimesinin Osmanlıca’da “iç dünya” veya “derinlik” anlamına geldiğini hatırlatan oyuncu, bu başlığın sarayda yaşanan gizli aşklar ve entrikaları yansıttığını ifade etti.

Selim Bayraktar’dan “Muhteşem Yüzyıl” İtirafı! Dizinin ilk adı aslında başkaydı

Ancak yapımcılar ve ekip, dizinin kapsamının yalnızca romantik hikâyelerle sınırlı kalmadığını ve Osmanlı tarihinin büyük bir dönemini anlattığını düşünerek daha kapsayıcı bir isim arayışına girdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda dizinin adı “Muhteşem Yüzyıl” olarak değiştirildi. Bu isim, hem Kanuni Sultan Süleyman döneminin ihtişamını hem de Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihsel gücünü vurgulayan bir ifade olarak tercih edildi.

Selim Bayraktar’dan “Muhteşem Yüzyıl” İtirafı! Dizinin ilk adı aslında başkaydı


SOSYAL MEDYADA YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Selim Bayraktar’ın açıklaması, dizinin hayranları arasında da büyük merak uyandırdı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, “Aşk-ı Derun” isminin diziye nasıl bir hava katabileceğini tartışırken, bazıları ise “Muhteşem Yüzyıl” adının dizinin görkemiyle daha uyumlu olduğunu savundu.

Selim Bayraktar’dan “Muhteşem Yüzyıl” İtirafı! Dizinin ilk adı aslında başkaydı

Aradan geçen yıllara rağmen Muhteşem Yüzyıl hâlâ Türk televizyon tarihinin en çok hatırlanan yapımlarından biri olmaya devam ediyor. Selim Bayraktar’ın yaptığı bu açıklama ise dizinin yapım sürecine dair bilinmeyen detayların zaman zaman gündeme gelmeye devam edeceğini gösteriyor.


İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hürrem Sultan ve Sümbül Ağa bir arada! Meryem Uzerli ile Selim Bayraktar'ın değişimine yorum yağdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Veda Mektubu Ziya kimdir, gerçek adı ne? Selim Bayraktar kaç yaşında, evli mi?
ETİKETLER
#muhteşem yüzyıl
#Selim Bayraktar
#Sümbül Ağa
#Aşk-ı Derun
#Dizi Adı Değişikliği
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.