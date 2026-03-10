Selim Bayraktar’dan “Muhteşem Yüzyıl” İtirafı! Dizinin ilk adı aslında başkaydı

Türk televizyon tarihinin dikkat çeken yapımlarından Muhteşem Yüzyıl ile ilgili yeni bir detay gün yüzüne çıktı. Dizide “Sümbül Ağa” karakterini oynayan Selim Bayraktar, katıldığı bir programda yapımın ilk etapta “Aşk-ı Derun” adıyla planlandığını açıkladı. Bayraktar, daha sonra yapım sürecinde alınan bir kararla dizinin adının değiştirilerek Muhteşem Yüzyıl olarak belirlendiğini ifade etti.



SELİM BAYRAKTAR’DAN “MUHTEŞEM YÜZYIL” İTİRAFI!



Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan ve uluslararası alanda büyük başarı elde eden yapımlarından biri olan Muhteşem Yüzyıl dizisi hakkında dikkat çekici bir detay ortaya çıktı.



Dizide “Sümbül Ağa” karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Selim Bayraktar, katıldığı bir programda dizinin ilk planlanan adının farklı olduğunu açıkladı. Bayraktar’ın açıklamasına göre dizinin başlangıçta düşünülen adı “Aşk-ı Derun” idi. Ancak yapım sürecinde alınan karar doğrultusunda dizinin adı değiştirilerek bugün herkesin bildiği “Muhteşem Yüzyıl” olarak belirlendi.





HEM TÜRKİYE’DE HEM DE BİRÇOK ÜLKEDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ



Selim Bayraktar’ın bu açıklaması, dizinin perde arkasına dair yeni bir ayrıntıyı gündeme taşıdı. 2011 yılında yayın hayatına başlayan Muhteşem Yüzyıl, Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın hayatını, saray entrikalarını ve özellikle Hürrem Sultan ile olan ilişkisini konu alıyordu. Dizinin yayınlandığı dönemde hem Türkiye’de hem de birçok ülkede büyük ilgi görmesi, yapımı Türk televizyon tarihinin en önemli projelerinden biri haline getirmişti.

Bayraktar, yaptığı açıklamada dizinin ilk geliştirme sürecinde hikâyenin daha çok saray içindeki duygusal ilişkiler ve dramatik unsurlar üzerine kurulduğunu, bu nedenle “Aşk-ı Derun” isminin düşünüldüğünü belirtti. “Derun” kelimesinin Osmanlıca’da “iç dünya” veya “derinlik” anlamına geldiğini hatırlatan oyuncu, bu başlığın sarayda yaşanan gizli aşklar ve entrikaları yansıttığını ifade etti.

Ancak yapımcılar ve ekip, dizinin kapsamının yalnızca romantik hikâyelerle sınırlı kalmadığını ve Osmanlı tarihinin büyük bir dönemini anlattığını düşünerek daha kapsayıcı bir isim arayışına girdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda dizinin adı “Muhteşem Yüzyıl” olarak değiştirildi. Bu isim, hem Kanuni Sultan Süleyman döneminin ihtişamını hem de Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihsel gücünü vurgulayan bir ifade olarak tercih edildi.





SOSYAL MEDYADA YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ



Selim Bayraktar’ın açıklaması, dizinin hayranları arasında da büyük merak uyandırdı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, “Aşk-ı Derun” isminin diziye nasıl bir hava katabileceğini tartışırken, bazıları ise “Muhteşem Yüzyıl” adının dizinin görkemiyle daha uyumlu olduğunu savundu.

Aradan geçen yıllara rağmen Muhteşem Yüzyıl hâlâ Türk televizyon tarihinin en çok hatırlanan yapımlarından biri olmaya devam ediyor. Selim Bayraktar’ın yaptığı bu açıklama ise dizinin yapım sürecine dair bilinmeyen detayların zaman zaman gündeme gelmeye devam edeceğini gösteriyor.



