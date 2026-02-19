Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Selin Şekerci ünlü rapçi Ati242 ile arasında geçen takip gündemi hakkında konuştu! “Çok sevimli buldum”

Ünlü rapçi Ati242, geçtiğimiz ay oyuncu Selin Şekerci’yi sosyal medya hesabından takibe almış fakat beklediği karşılığı görememişti. Selin Şekerci, Ati242 ile arasında geçen takip gündemi hakkında konuştu. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Selin Şekerci ünlü rapçi Ati242 ile arasında geçen takip gündemi hakkında konuştu! “Çok sevimli buldum”
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 10:11

Rap dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Ati242, geçtiğimiz aylarda ’yi sosyal medyadan takip ettiği haberleriyle gündemine bomba gibi düşmüştü. Selin Şekerci’yi Instagram üzerinden takibe alan Ati242, beklediği karşılığı göremeyince yaklaşık 2 saat sonra takibi bırakmıştı. Ünlü rapçinin bu hamlesi dikkat çekmiş ve uzun süre gündemde kalmıştı. Selin Şekerci, Ati242 ile arasında geçen takip gündemi hakkında konuştu. Bakın ünlü oyuncu Ati242’nin kendisini takip etmesi hakkında neler söyledi…

SELİN ŞEKERCİ ÜNLÜ RAPÇİ ATİ242 İLE ARASINDA GEÇEN TAKİP GÜNDEMİ HAKKINDA KONUŞTU!

Ati242 sahne adıyla tanınan ünlü rapçi Atilla Serin, güzel ve başarılı oyuncu Selin Şekerci’yi hesabından geçtiğimiz ay takibe almıştı. Ünlü rapçinin bu hamlesi magazin gündemine bomba gibi otururken, Ati242 Selin Şekerci’den herhangi bir karşılık görememişti.

Selin Şekerci ünlü rapçi Ati242 ile arasında geçen takip gündemi hakkında konuştu! “Çok sevimli buldum”

Selin Şekerci’yi Instagram üzerinden takibe alan Ati242, beklediği karşılığı göremeyince yaklaşık 2 saat sonra takibi geri çekmişti. Ünlü rapçinin bu kısa süreli takip hamlesi sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmamış ve uzun bir süre konuşulmuştu.

Selin Şekerci ünlü rapçi Ati242 ile arasında geçen takip gündemi hakkında konuştu! “Çok sevimli buldum”

Birbirinden başarılı şarkılarıyla rap dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alan Ati242, olay sonrası bir röportajında şu ifadelere yer vermişti:

Selin Şekerci ünlü rapçi Ati242 ile arasında geçen takip gündemi hakkında konuştu! “Çok sevimli buldum”

“Yıllardır kendisini severek izliyorum. Bir röportajımda bile söylemiştim. Selin Şekerci’yi karşılıklı takip etmedim. Fan olarak takip ettim. Bu olay sosyal medyaya düşünce bende yanlış anlaşılmasın diye takibi geri çektim. Ama daha da yanlış anlaşıldı. Niyetim kötü değildi. Niyetim farklı olsaydı 2 saat beklemezdim, çok daha fazla beklerdim. 10 saat beklerdim.”

Selin Şekerci ünlü rapçi Ati242 ile arasında geçen takip gündemi hakkında konuştu! “Çok sevimli buldum”

“ÇOK SEVİMLİ BULDUM”

Ünlü rapçi Ati242’nin geçtiğimiz ay gündeme bomba gibi oturan takip hamlesi sonrası Selin Şekerci’den açıklama geldi. Ünlü oyuncu, başarılı rapçi ile arasında geçen takip gündemi hakkında konuştu. Şekerci, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Selin Şekerci ünlü rapçi Ati242 ile arasında geçen takip gündemi hakkında konuştu! “Çok sevimli buldum”

“Ati242 hakkındaki haberleri gördüm. Ben çok sevimli buldum bu arada. Açıklamasını da çok sevimli buldum. Çok da teşekkür ederim, onore oldum ama takibini görmedim. Takip etmiş takipten çıkmış haberlerini tamamen önüme düşen magazin haberlerinden gördüm. Gencecik, çok tatlı. Yolu açık olsun.”

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yasemin Ergene'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Oyuncu Emre Kıvılcım sevenlerini şaşırttı! Nişandan iki gün sonra evlendi
ETİKETLER
#Magazin
#sosyal medya
#selin şekerci
#Ünlüler
#Ati242
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.