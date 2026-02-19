Selin Şekerci ünlü rapçi Ati242 ile arasında geçen takip gündemi hakkında konuştu! “Çok sevimli buldum”

Rap dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Ati242, geçtiğimiz aylarda Selin Şekerci’yi sosyal medyadan takip ettiği haberleriyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Selin Şekerci’yi Instagram üzerinden takibe alan Ati242, beklediği karşılığı göremeyince yaklaşık 2 saat sonra takibi bırakmıştı. Ünlü rapçinin bu hamlesi dikkat çekmiş ve uzun süre gündemde kalmıştı. Selin Şekerci, Ati242 ile arasında geçen takip gündemi hakkında konuştu. Bakın ünlü oyuncu Ati242’nin kendisini takip etmesi hakkında neler söyledi…

SELİN ŞEKERCİ ÜNLÜ RAPÇİ ATİ242 İLE ARASINDA GEÇEN TAKİP GÜNDEMİ HAKKINDA KONUŞTU!

Ati242 sahne adıyla tanınan ünlü rapçi Atilla Serin, güzel ve başarılı oyuncu Selin Şekerci’yi sosyal medya hesabından geçtiğimiz ay takibe almıştı. Ünlü rapçinin bu hamlesi magazin gündemine bomba gibi otururken, Ati242 Selin Şekerci’den herhangi bir karşılık görememişti.

Selin Şekerci’yi Instagram üzerinden takibe alan Ati242, beklediği karşılığı göremeyince yaklaşık 2 saat sonra takibi geri çekmişti. Ünlü rapçinin bu kısa süreli takip hamlesi sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmamış ve uzun bir süre konuşulmuştu.

Birbirinden başarılı şarkılarıyla rap dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alan Ati242, olay sonrası bir röportajında şu ifadelere yer vermişti:

“Yıllardır kendisini severek izliyorum. Bir röportajımda bile söylemiştim. Selin Şekerci’yi karşılıklı takip etmedim. Fan olarak takip ettim. Bu olay sosyal medyaya düşünce bende yanlış anlaşılmasın diye takibi geri çektim. Ama daha da yanlış anlaşıldı. Niyetim kötü değildi. Niyetim farklı olsaydı 2 saat beklemezdim, çok daha fazla beklerdim. 10 saat beklerdim.”

“ÇOK SEVİMLİ BULDUM”

Ünlü rapçi Ati242’nin geçtiğimiz ay gündeme bomba gibi oturan takip hamlesi sonrası Selin Şekerci’den açıklama geldi. Ünlü oyuncu, başarılı rapçi ile arasında geçen takip gündemi hakkında konuştu. Şekerci, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Ati242 hakkındaki haberleri gördüm. Ben çok sevimli buldum bu arada. Açıklamasını da çok sevimli buldum. Çok da teşekkür ederim, onore oldum ama takibini görmedim. Takip etmiş takipten çıkmış haberlerini tamamen önüme düşen magazin haberlerinden gördüm. Gencecik, çok tatlı. Yolu açık olsun.”