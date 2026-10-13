Selma Blair uçakta krize neden oldu! Kabin ekibine saldırdı

54 yaşındaki ünlü oyuncu Selma Blair, Los Angeles-New York seferli uçakta büyük bir krize neden olduğu iddia edildi. Uçağın tam da hareket ettiği andayken kapıları açmaya çalıştığı belirtildi. Diğer bir yandan da kabin ekibine saldırdığı söylenen Selma Blair’in gözaltına alındı. Tüm bunların üstüne de pilotların ‘tıbbi yardım’ isteği ortalığa bomba gibi düştü.

SELMA BLAİR UÇAKTA KRİZE NEDEN OLDU!

Oynadığı yapımlarla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Selma Blair, kariyerinin dışında da özel hayatıyla da magazinin yakından takip edilen isimler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Selma Blair'in, Delta Havayolları'na ait bir uçakta krize neden olduğu iddia edildi.

İddialara göre, uçağın havalanmasının ardından kapıyı açmaya çalıştığı ve bu sırada da kabin ekibiyle tartışma yaşadığı öne sürüldü. Hatta Selma Blair’in bir kabin görevlisine yumruk attığı diğerlerini de ısırdığı ileri sürüldü.

Ünlü ismin Los Angeles-New York seferinde yer alan 54 yaşındaki ünlü oyuncu Selma Blair'in meydana gelen olay da iki kabin görevlisini yaraladığı ve durumun pilot tarafından hastaneye bildirildiği söylendi.

New York ve New Jersey Liman İdaresi, iki kabin görevlisinin yaralandığını iddia ederken birinin durumun çok ağır olduğu da öne sürüldü. Yaralılardan birinin hastaneye kaldırıldığı da iddialar arasında yer aldı.

KABİN EKİBİNE SALDIRDI

Pazar günü meydana gelen olay da Selma Blair, Los Angeles'tan New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na giden Delta uçağında gözaltına alındı. Blair’in tutuklanmadan önce de kelepçelendiğini öne sürülürdü.

Kabin ekibine de saldırdığı söylenen Selma Blair’in temsilcisi, yaşananlar sorasında Blair’in tıbbi bir acil durum geçirdiğini açıklayan bir duyuru yayınladı. Oyuncu hakkında iki ayrı saldırı suçlaması yönetildi.

Aktarılan bilgilere göre, sağlık aşamasından geçirilmek için gerekli yerlere götürülen Selma Blair, Liman İdaresi polis memurunun başına da defalarca tekme attığı iddia edildi. Adlı işlemler için gittiği hastanedeki hemşireye bile saldırdığı iddia edilirken şimdilerde ünlü isim hakkında çok ciddi soruşturmalara neden olacak gibi görünüyor.