Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 10:49

Selma Blair uçakta krize neden oldu! Kabin ekibine saldırdı

Oyuncu Selma Blair, kamuoyuna bomba bir iddia ile gelerek kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Los Angeles-New York seferini yapan uçakta krize neden olduğu iddia edilen Selma Blair, havalanan ve hareket halinde olan uçağın kapısını açmaya çalıştığı iddia edilerek gözaltına alındı. Hatta pilotların iniş sırasında ‘tıbbi yardım’ isteği öne sürüldü.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Selma Blair uçakta krize neden oldu! Kabin ekibine saldırdı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 10:49

54 yaşındaki ünlü oyuncu Selma Blair, - seferli uçakta büyük bir krize neden olduğu iddia edildi. Uçağın tam da hareket ettiği andayken kapıları açmaya çalıştığı belirtildi. Diğer bir yandan da kabin ekibine saldırdığı söylenen Selma Blair’in gözaltına alındı. Tüm bunların üstüne de pilotların ‘tıbbi yardım’ isteği ortalığa bomba gibi düştü.

SELMA BLAİR UÇAKTA KRİZE NEDEN OLDU!

Oynadığı yapımlarla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Selma Blair, kariyerinin dışında da özel hayatıyla da magazinin yakından takip edilen isimler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Selma Blair'in, 'na ait bir uçakta krize neden olduğu iddia edildi.

Selma Blair uçakta krize neden oldu! Kabin ekibine saldırdı

İddialara göre, uçağın havalanmasının ardından kapıyı açmaya çalıştığı ve bu sırada da kabin ekibiyle tartışma yaşadığı öne sürüldü. Hatta Selma Blair’in bir kabin görevlisine yumruk attığı diğerlerini de ısırdığı ileri sürüldü.

Selma Blair uçakta krize neden oldu! Kabin ekibine saldırdı

Ünlü ismin Los Angeles-New York seferinde yer alan 54 yaşındaki ünlü oyuncu Selma Blair'in meydana gelen olay da iki kabin görevlisini yaraladığı ve durumun pilot tarafından hastaneye bildirildiği söylendi.

Selma Blair uçakta krize neden oldu! Kabin ekibine saldırdı

New York ve New Jersey Liman İdaresi, iki kabin görevlisinin yaralandığını iddia ederken birinin durumun çok ağır olduğu da öne sürüldü. Yaralılardan birinin hastaneye kaldırıldığı da iddialar arasında yer aldı.

Selma Blair uçakta krize neden oldu! Kabin ekibine saldırdı

KABİN EKİBİNE SALDIRDI

Pazar günü meydana gelen olay da Selma Blair, Los Angeles'tan New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na giden Delta uçağında gözaltına alındı. Blair’in tutuklanmadan önce de kelepçelendiğini öne sürülürdü.

Selma Blair uçakta krize neden oldu! Kabin ekibine saldırdı

Kabin ekibine de saldırdığı söylenen Selma Blair’in temsilcisi, yaşananlar sorasında Blair’in tıbbi bir acil durum geçirdiğini açıklayan bir duyuru yayınladı. Oyuncu hakkında iki ayrı saldırı suçlaması yönetildi.

Selma Blair uçakta krize neden oldu! Kabin ekibine saldırdı

Aktarılan bilgilere göre, sağlık aşamasından geçirilmek için gerekli yerlere götürülen Selma Blair, Liman İdaresi polis memurunun başına da defalarca tekme attığı iddia edildi. Adlı işlemler için gittiği hastanedeki hemşireye bile saldırdığı iddia edilirken şimdilerde ünlü isim hakkında çok ciddi soruşturmalara neden olacak gibi görünüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cem Yılmaz yeniden hastane yolunu tuttu! Bu kez kendisi paylaştı
Cristiano Ronaldo’dan 30 milyon Euro’luk lüks malikane! Futbolu bırakınca oraya yerleşecek
ETİKETLER
#Los Angeles
#new york
#delta havayolları
#Selma Blair
#John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.