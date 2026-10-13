Cristiano Ronaldo’dan 30 milyon Euro’luk lüks malikane! Futbolu bırakınca oraya yerleşecek

Şimdilerde Suudi Profesyonel Ligi takımlarından Al-Nassr'da forma giymeye devam eden dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, yeni yatırımıyla magazin gündeminde yerini aldı. Ünlü futbolcunun Portekiz'in Lizbon şehrinde 30 milyon Euro'ya bir malikane yaptırdığı ortaya çıktı. Cristiano Ronaldo’nun şehir merkezine 30 kilometre uzaklıkta yaptırdığı malikane lüks detaylarıyla da dikkat çekti. Zaman zaman lüks yaşantısıyla adından söz ettiren yıldızın, bu kez 30 milyon Euro'luk lüks malikanesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Başarılı futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu olan Cristiano Ronaldo’nun, yeni yaptırdığı malikaneyi emekli olunca kullanacağı öne sürüldü. Portekizli futbolcunun lüks malikanesinin detayları ise araştırılmaya başlandı. İşte Cristiano Ronaldo'nun süper lüks evindeki detaylar...

CRISTIANO RONALDO 30 MİLYON EURO'LUK LÜKS MALİKANE YAPTIRDI!

Suudi Profesyonel Ligi takımlarından Al-Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, kariyerinde 981. golünü attığı haberleriyle futbol camiasında büyük ses getirdi. 1000. golüne yalnızca 19 sayı kalan dünyaca ünlü yıldız futbolcu, sadece futbol kariyerindeki başarısıyla değil, yatırımlarıyla da adından söz ettirdi. Portekizli futbolcu, servetine yakışır bir yatırımla yeniden gündeme geldi.

Zaman zaman lüks yaşantısıyla magazin gündeminde yerini alan Cristiano Ronaldo, Portekiz'in başkenti Lizbon şehrine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede 30 milyon Euro değerinde bir malikane yaptırdığı öne sürüldü. 41 yaşındaki dünya starının futbol kariyerini noktaladıktan sonra burada yaşamayı planladığı iddia edildi.

Futboldaki başarısını her geçen gün artırarak devam ettiren Cristiano Ronaldo, yalnızca kariyeriyle değil, yaptığı lüks yatırımlarla da adından söz ettiriyor. Şimdilerde Lizbon'da yaptırdığı 30 milyon Euro'luk lüks malikanesiyle dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu, yeni yatırımıyla dudakları uçuklattı.

Emekliliği için milyonluk malikane yaptırdığı öne sürülen Ronaldo'nun yeni yaşam alanı için tercih ettiği evin, yaklaşık 12 bin metrekarelik bir arazi üzerinde yer aldığı öne sürüldü.

EMEKLİ OLUNCA ORADA YAŞAYACAK!

Cristiano Ronaldo'nun 30 milyon Euro'luk malikanesi, geniş yaşam alanları ve dikkat çekici mimarisiyle ön plana çıkarken, yıldız futbolcunun emekli olunca orada yaşayacağı öne sürüldü. Futbolu bıraktıktan sonra kullanmayı düşündüğü özel bir yaşam alanı yaptıran Ronaldo, yeni malikanesiyle gündeme bomba gibi oturdu.

Portekizli yıldızın 30 milyon Euro'luk malikanesiyle ilgili paylaşılan detaylar, projenin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Servet değerindeki malikanenin öne çıkan özellikleri ise şu şekilde:

Su altı yürüyüş yolu

Atlantik manzaralı havuz

Cam tabanlı havuz

Özel sinema salonu

20 araçlık yeraltı garajı

Altın musluklar

Özel plaj

Cristiano Ronaldo'nun lüksün sınırlarını zorlayan malikanesinin detayları duyanları şaşkına çevirirken, yıldız futbolcu kariyeri sonrası hayatını şimdiden planladı. Futbol kariyeri boyunca sayısız başarıya imza atan Ronaldo, bu kez yeniden yatırımları ve lüks yaşam tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Cristiano Ronaldo'nun, söz konusu malikaneyi emeklilik döneminde kullanmayı düşündüğü öne sürüldü. Dünyanın en tanınmış futbolcularından biri olan Ronaldo'nun futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra Portekiz'de daha fazla vakit geçirmeyi planlayıp planlamadığı ise merak konusu oldu.