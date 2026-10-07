Ronaldo'dan Messi'nin paylaşımına yanıt! Milyonlarca beğeni aldı

Dünyaca ünlü 39 yaşındaki Arjantinli futbolcu Lionel Messi, milli takım kariyerini noktaladı. Messi, Arjantin'in Benin'i 3-0 yendiği hazırlık maçında ülkesinin formasıyla son kez sahaya çıktı.

Lionel Messi, 208 maçla Arjantin Milli Takımı'nda en çok forma giyen oyuncu konumunda bulunuyor. Messi, milli takım formasıyla 1 FIFA Dünya Kupası, 2 Kupa Amerika, 1 Finalissima, 1 olimpiyat ve 1 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası şampiyonluğu olmak üzere toplam 6 kupa kazandı.

MESSI'NİN VEDA PAYLAŞIMINA RONALDO'DAN YANIT

Milli takıma veda eden Lionel Messi, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı. Arjantinli yıldız, paylaşımında milli formayı giymeyi özleyeceğini ancak ayrılık zamanının geldiğini düşündüğünü belirtirken ailesine, arkadaşlarına, takım arkadaşlarına, teknik ekiplere ve taraftarlara teşekkür etti.

Öte yandan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, milli takım kariyerini noktalayan Lionel Messi'nin yaptığı veda paylaşımının altına yorum bıraktı.

Portekizli futbolcu, Messi'nin paylaşımına yaptığı yorumda, "Leo, ülkene yıllarca hizmet ettin ve sonsuza kadar hatırlanacak bir hikaye yazdın. Arjantin ile başardıklarına büyük saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.