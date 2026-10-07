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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 23:36
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 23:36

Ronaldo'dan Messi'nin paylaşımına yanıt! Milyonlarca beğeni aldı

Milli takım kariyerini noktalayan dünyaca ünlü Arjantinli yıldız Lionel Messi, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı. Messi'nin veda paylaşımına Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'dan yorum geldi. Ronaldo, "Leo, ülkene yıllarca hizmet ettin ve sonsuza kadar hatırlanacak bir hikaye yazdın. Arjantin ile başardıklarına büyük saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Ronaldo'dan Messi'nin paylaşımına yanıt! Milyonlarca beğeni aldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 23:36
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 23:36

Dünyaca ünlü 39 yaşındaki Arjantinli futbolcu , milli takım kariyerini noktaladı. Messi, 'in Benin'i 3-0 yendiği hazırlık maçında ülkesinin formasıyla son kez sahaya çıktı.

Ronaldo'dan Messi'nin paylaşımına yanıt! Milyonlarca beğeni aldı

Lionel Messi, 208 maçla 'nda en çok forma giyen oyuncu konumunda bulunuyor. Messi, milli takım formasıyla 1 , 2 Kupa Amerika, 1 Finalissima, 1 olimpiyat ve 1 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası şampiyonluğu olmak üzere toplam 6 kupa kazandı.

Ronaldo'dan Messi'nin paylaşımına yanıt! Milyonlarca beğeni aldı

MESSI'NİN VEDA PAYLAŞIMINA RONALDO'DAN YANIT

Milli takıma veda eden Lionel Messi, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı. Arjantinli yıldız, paylaşımında milli formayı giymeyi özleyeceğini ancak ayrılık zamanının geldiğini düşündüğünü belirtirken ailesine, arkadaşlarına, takım arkadaşlarına, teknik ekiplere ve taraftarlara teşekkür etti.

Ronaldo'dan Messi'nin paylaşımına yanıt! Milyonlarca beğeni aldı

Öte yandan Portekizli yıldız , milli takım kariyerini noktalayan Lionel Messi'nin yaptığı veda paylaşımının altına yorum bıraktı.

Ronaldo'dan Messi'nin paylaşımına yanıt! Milyonlarca beğeni aldı

Portekizli futbolcu, Messi'nin paylaşımına yaptığı yorumda, "Leo, ülkene yıllarca hizmet ettin ve sonsuza kadar hatırlanacak bir hikaye yazdın. Arjantin ile başardıklarına büyük saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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#Cristiano Ronaldo
#Arjantin
#Futbol
#Arjantin Milli Takımı
#lionel messi
#fıfa dünya kupası
#Spor
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