TFF duyurdu! Dev maç ücretsiz izlenebilecek

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off 1. tur ilk maçında Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların kritik mücadelesi, 9 EKim Cuma günü Pendik Stadı'nda oynanacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı karşılaşmanın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürürken mücadeleyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

DEV MAÇ ÜCRETSİZ İZLENEBİLECEK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Slovenya ile oynayacağı mücadelenin ücretsiz izlenebileceğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Pendik Stadı'nda oynanacak müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar, Passo mobil uygulaması ve internet sitesi üzerinden ücretsiz biletlerini alabilecek.