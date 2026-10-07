Fransa basketbolunun ve EuroLeague'in son yıllardaki en başarılı ekiplerinden Monaco Basket ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Fransız ekibi, iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

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HABERİN ÖZETİ EuroLeague'de final oynamıştı! Fransız ekibi Monaco iflas başvurusunda bulundu Fransa'nın başarılı basketbol ekiplerinden Monaco Basket, iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Kulüp, tüm çabalara rağmen iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Monaco Basket, bir süreliğine ara vereceğini ve yeniden yapılanma yolunu bulmayı umduğunu belirtti. Fransız ekibi, 2020-2021 sezonunda EuroCup'ı kazanmıştı. Monaco Basket, 2021-2022 sezonundan itibaren 5 yıl boyunca EuroLeague'de mücadele etmişti. Kulüp, 2024-2025 sezonunda EuroLeague'de finale yükselmiş ancak Fenerbahçe'ye mağlup olmuştu.

Kulüpten yapılan duyuruda, "Bugün üzücü bir gün. Tüm çabalarımıza rağmen AS Monaco Basket iflas başvurusunda bulundu. Kulüp şimdi bir süreliğine ara verecek ve yeniden yapılanma yolunu bulmayı ve bir gün projeyi yeniden başlatmayı umuyor." denildi.

Fransa temsilcisi, 2020-2021 sezonunda EuroCup'ı kazanmayı başarmıştı. Monaco Basket, 2021-2022 sezonundan itibaren 5 yıl boyunca EuroLeague'de mücadele etmişti.

Monaco Basket, dev organizasyonda 2024-2025 sezonunda final oynamış ancak Fenerbahçe'ye 80-71'lik skorla mağlup olmuştu.