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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 18:41
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 18:46

EuroLeague'de final oynamıştı! Fransız ekibi Monaco iflas başvurusunda bulundu

2020-2021 sezonunda EuroCup'ı müzesine götürmeyi başaran ve sonrasında 5 sezon mücadele ettiği EuroLeague'de 2024-2025 sezonunda final oynama başarısı gösteren Fransa basketbolunun son yıllardaki en başarılı ekiplerinden Monaco Basket, iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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EuroLeague'de final oynamıştı! Fransız ekibi Monaco iflas başvurusunda bulundu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 18:41
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 18:46

Fransa basketbolunun ve 'in son yıllardaki en başarılı ekiplerinden Monaco Basket ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Fransız ekibi, iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

EuroLeague'de final oynamıştı! Fransız ekibi Monaco iflas başvurusunda bulundu

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Fransa'nın başarılı basketbol ekiplerinden Monaco Basket, iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu.
Kulüp, tüm çabalara rağmen iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.
Monaco Basket, bir süreliğine ara vereceğini ve yeniden yapılanma yolunu bulmayı umduğunu belirtti.
Fransız ekibi, 2020-2021 sezonunda EuroCup'ı kazanmıştı.
Monaco Basket, 2021-2022 sezonundan itibaren 5 yıl boyunca EuroLeague'de mücadele etmişti.
Kulüp, 2024-2025 sezonunda EuroLeague'de finale yükselmiş ancak Fenerbahçe'ye mağlup olmuştu.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

Kulüpten yapılan duyuruda, "Bugün üzücü bir gün. Tüm çabalarımıza rağmen AS Monaco Basket iflas başvurusunda bulundu. Kulüp şimdi bir süreliğine ara verecek ve yeniden yapılanma yolunu bulmayı ve bir gün projeyi yeniden başlatmayı umuyor." denildi.

EuroLeague'de final oynamıştı! Fransız ekibi Monaco iflas başvurusunda bulundu

Fransa temsilcisi, 2020-2021 sezonunda 'ı kazanmayı başarmıştı. Monaco Basket, 2021-2022 sezonundan itibaren 5 yıl boyunca EuroLeague'de mücadele etmişti.

EuroLeague'de final oynamıştı! Fransız ekibi Monaco iflas başvurusunda bulundu

Monaco Basket, dev organizasyonda 2024-2025 sezonunda final oynamış ancak 'ye 80-71'lik skorla mağlup olmuştu.

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#fenerbahçe
#Basketbol
#euroleague
#eurocup
#Monaco Basket
#As Monaco Basket
#Spor
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