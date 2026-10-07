EuroLeague'de final oynamıştı! Fransız ekibi Monaco iflas başvurusunda bulundu

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İstanbul
Fransa basketbolunun ve EuroLeague'in son yıllardaki en başarılı ekiplerinden Monaco Basket ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Fransız ekibi, iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.
Kulüpten yapılan duyuruda, "Bugün üzücü bir gün. Tüm çabalarımıza rağmen AS Monaco Basket iflas başvurusunda bulundu. Kulüp şimdi bir süreliğine ara verecek ve yeniden yapılanma yolunu bulmayı ve bir gün projeyi yeniden başlatmayı umuyor." denildi.
Fransa temsilcisi, 2020-2021 sezonunda EuroCup'ı kazanmayı başarmıştı. Monaco Basket, 2021-2022 sezonundan itibaren 5 yıl boyunca EuroLeague'de mücadele etmişti.
Monaco Basket, dev organizasyonda 2024-2025 sezonunda final oynamış ancak Fenerbahçe'ye 80-71'lik skorla mağlup olmuştu.