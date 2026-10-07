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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 18:09
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 18:09

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten sponsor müjdesi! ABD'li firma devreye girdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların ekim ayı olağan divan kurulu toplantısının sonunda açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın marka değerinin çok iyi bir seviyede olduğunu kaydeden ve Türkiye'den alınan sponsorluklarda belli bir doyum seviyesine geldiklerini ifade eden Dursun Özbek, "Galatasaray'ın kendisini daha yukarı seviyeye getirmesi için global sponsorluk peşinde koşması gerekiyor. Bu tespiti daha önce yaptık. Bir ABD firması ile şu anda çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Galatasaray'da Dursun Özbek'ten sponsor müjdesi! ABD'li firma devreye girdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 18:09
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 18:09

'da ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı, 'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda Aykutalp Derkan başkanlığında düzenlendi. Toplantıya, kulüp başkanı ve yönetim ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının başında, yakın zamanda vefat eden kulübün en kıdemli üyesi Ali Fuat Diriker için hazırlanan özel bir video gösterildi. Ayrıca kurulda kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide yıllık mali tablolar ile özet yönetsel-sportif faaliyet raporları yönetim kurulu muhasip üyesi Mehmet Burak Kutluğ tarafından sunuldu.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten sponsor müjdesi! ABD'li firma devreye girdi

RİVA'DAN 170 MİLYON DOLAR FAYDA

Toplantının sonunda açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, hafta sonu yapacakları genel kurula katılımın çok önemli olduğunu aktararak "Riva'daki projemizin gelirinin tablosu cumartesi günü yapacağımız genel kurulda gelişmiş şekilde olacak. Riva'da birinci faz olarak yaptığımız projede Galatasaray Kulübü, 170 milyon dolar fayda sağladı. İkinci faz olarak kalan yerde 750 tane villanın inşaatı kaldı. Cumartesi, bu tablonun gelişmişini tekrar sunacağız." diye konuştu.

Dursun Özbek, futbolcuların maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla açıkladıklarını anlatarak "Tek tek orada detaylı şekilde oyuncuların maliyetlerini açıklıyoruz. 'Galatasaray Adası'nda ortak var mı?' diye sürekli soruyorlar. Galatasaray Adası, kulübün tapulu malı. Kalamış Tesisleri de bizim malımız. Buradaki hizmetleri Galatasaray Kulübü olarak biz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Taçspor'u devraldıkları kişilerle bir problemleri olduğunu aktaran Özbek, "Şu anda bir mahkeme var. Bir alacakları var. Ünal Aysal ağabeyin döneminde verilen bir taahhüt var. Onun bir kısmı duruyor. Buradaki iddiamızda haklıyız. Alakasız bir şekilde kalkışmaya giriştiler. O da olmadı." dedi.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten sponsor müjdesi! ABD'li firma devreye girdi

"NAKLEN YAYINDAN GELEN MİKTARLAR ÇOK DÜŞÜK"

Dursun Özbek, naklen yayın gelirlerinin düşüklüğüne değinerek "Türkiye'de en yüksek gelir seviyesine sahip kulüp Galatasaray. Naklen yayından gelen miktarlar çok düşük. Bu bütün kulüplerin şikayeti. Avrupa'da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Avrupa'daki takımlarla mücadele ediyoruz. Galatasaray Kulübü olarak stat gelirlerimizi, Avrupa'daki rakiplerimizle yarışacak seviyeye getirdik. Naklen yayın gelirleri ise çok geri kalmış seviyede. Sezon sonuna doğru yeniden bir naklen yayın ihalesi yapılacak. Yeni yapılacak naklen yayın ihalesinin komisyonunda ben de varım. Onu yukarıya çekmek için görüşmelerimiz devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten sponsor müjdesi! ABD'li firma devreye girdi

"ABD FİRMASI İLE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Galatasaray'ın marka değerinin çok iyi bir seviyede olduğunu kaydeden Özbek, "Bu marka değerini yükseltmek istiyoruz. Galatasaray Kulübünün gelirleri yükseldi. Galatasaray'ın kendisini daha yukarı seviyeye getirmesi için global sponsorluk peşinde koşması gerekiyor. Bu tespiti daha önce yaptık. Bir ABD firması ile şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Onlar buradaydı. Galatasaray'ın global seviyede sponsor bulması lazım. Türkiye'den alacağımız sponsorluklarda belli bir doyum seviyesine geldik. Bunu daha yukarıya taşımak biraz zor." şeklinde görüş belirtti.

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#galatasaray
#Futbol
#dursun özbek
#rams park
#Ali Fuat Diriker
#Aykutalp Derkan
#Spor
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