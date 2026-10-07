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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 21:58
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 21:58

Galatasaray Doktoru Yener İnce'den Osimhen açıklaması! Barcelona maçında forma giyebilecek mi?

Galatasaray'da kulüp doktoru Yener İnce, sakatlıkları devam eden Singo, Osimhen ve Sallai ile ilgili açıklamalarda bulundu. Singo'nun tedavisinin iyi gittiğini ve oyuncunun kronik sakatlığı olmadığını belirten Yener İnce, Osimhen'in sakatlığıyla ilgili, "Riske etmek istemiyoruz. Yaptığımız testlerden aldığımız sonuçlara göre karar vereceğiz. Çok önemli bir maç takvimi var ama oyuncuyu daha uzun süre kaybetmektense burada yaptığımız test sonuçlarına inanarak ilerlememiz lazım" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Galatasaray Doktoru Yener İnce'den Osimhen açıklaması! Barcelona maçında forma giyebilecek mi?
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 21:58
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 21:58

Trendyol Süper Lig ekiplerinden 'da cuma günü oynanacak mücadelesinin hazırlıkları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Kasımpaşa mücadelesine doğru geri sayım sürerken kulüp doktoru Yener İnce, sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Doktoru Yener İnce'den Osimhen açıklaması! Barcelona maçında forma giyebilecek mi?

Yener İnce, 'nun uzun süren sakatlığında tedavisinin iyi gittiğini vurguladı. İnce, Singo'nun kronik bir sakatlığı olmadığını belirtti.

Galatasaray Doktoru Yener İnce'den Osimhen açıklaması! Barcelona maçında forma giyebilecek mi?

Fildişi Sahilli futbolcunun geçen sezon sol arka adalesinden, bu sezon ise sağ arka adalesinden sakatlandığına dikkati çeken İnce, "Oyuncunun tedavisi gayet iyi gidiyor. Şu anda saha çalışmalarına başladı, her şey yolunda. Köpürtülen bir algı oldu oyuncu üzerinden. Kaçırdığı maçların farkındayız ama geçen seneki sakatlığıyla hiç ilgisi olmayan yepyeni bir sakatlık yaşadı. Singo'nun kronik bir sakatlığı varmış gibi algılanmasını doğru bulmuyorum. Tarz olarak çok yüksek hızlara çıkan bir oyuncu. O yüzden riski yüksek bir oyuncu ama oyuncunun kronik sakatlığı falan yok" ifadelerini kullandı.

"OSIMHEN'İ RİSKE ETMEK İSTEMİYORUZ"

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren bir diğer oyuncu 'in son durumuyla ilgili konuşan Yener İnce, Nijeryalı yıldızın tedavisinin sürdüğünün altını çizdi.

Galatasaray Doktoru Yener İnce'den Osimhen açıklaması! Barcelona maçında forma giyebilecek mi?

Osimhen'i riske etmek istemediklerini dile getiren İnce, "Onunki de azımsanmayacak bir sakatlık. Dün takımla beraber çalışmaların bir kısmına katıldı. Gün gün bakacağız. Riske etmek istemiyoruz. Yaptığımız testlerden aldığımız sonuçlara göre karar vereceğiz. Çok önemli bir maç takvimi var ama oyuncuyu daha uzun süre kaybetmektense burada yaptığımız test sonuçlarına inanarak ilerlememiz lazım. Mümkün olduğunca korumaya çalışacağız. Tabii ki ihtiyacımız var ama gün gün bakacağız. Şu anda saha çalışmalarına başladı. Her şey yolunda ama testlerdeki sonuçların olumlu olduğunu görmemiz lazım." diye konuştu.

LEMINA VE SALLAI'NİN SON DURUMU

Mario Lemina'nın sağlık durumuyla ilgili de konuşan İnce, "Onun tedavisi tamamlandı. Gayet iyi durumda. Dizinde bir ağrısı olmuştu. Onunla ilgili de bir çalışma yaptık ve takım idmanlarına katılabiliyor. Şu anda herhangi bir sıkıntısı yok" dedi.

Roland Sallai'nin tedavisinin de yolunda olduğunu belirten İnce, Sallai'nin antrenmanların bir kısmında yer almaya başladığını söyledi.

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#galatasaray
#victor osimhen
#Yener İnce
#Futbol
#kasımpaşa
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