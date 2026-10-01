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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 17:53

Cristiano Ronaldo milli takımı bırakıyor mu? Jesus'un hareketi sonrası uçağına atlayıp gitti! Rekor ceza gündemde

UEFA Uluslar Ligi’nde Norveç karşısında forma şansı bulamayan Cristiano Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı gerginliğin ardından Portekiz Milli Takımı’nın Kopenhag’daki kampını terk ederek Madrid’e gitti. Yıldız futbolcunun federasyon disiplin talimatları gereği 6 aya kadar men cezası alma riski bulunuyor.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Cristiano Ronaldo milli takımı bırakıyor mu? Jesus'un hareketi sonrası uçağına atlayıp gitti! Rekor ceza gündemde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 17:53

Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo ile teknik direktör Jorge Jesus arasında patlak veren kriz, dünya futbolunun gündemine bomba gibi düştü. Uluslar Ligi'ndeki Norveç mücadelesine yedek kulübesinde başlayan ve ısınmaya gönderilmesine rağmen oyuna dahil edilmeyen 41 yaşındaki yıldız, maçın ertesi günü sahada yapılan yenilenme antrenmanına katılmayarak salonda çalışmayı tercih etti.

HABERİN ÖZETİ

Cristiano Ronaldo milli takımı bırakıyor mu? Jesus'un hareketi sonrası uçağına atlayıp gitti! Rekor ceza gündemde

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı kriz sonrası izinsiz olarak kamptan ayrılması ve olası cezaları gündeme geldi.
Ronaldo, Norveç maçında yedek kulübesinde başlaması ve ısınmaya gönderilmesine rağmen oyuna dahil edilmemesi üzerine ertesi gün yenilenme antrenmanına katılmayıp salonda çalıştı.
Teknik direktör Jorge Jesus, kararından taviz vermeyeceğini belirterek, hiçbir oyuncunun fikrini değiştiremeyeceğini söyledi.
Ronaldo, Jesus'un açıklamalarının ardından özel jetiyle Kopenhag'dan Madrid'e uçtu.
Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) Disiplin Yönetmeliği'ne göre Ronaldo'nun izinsiz kamp terk etmesi nedeniyle 1 ila 6 ay arasında hak mahrumiyeti ve para cezası alabileceği belirtildi.
Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı kariyerini tamamen noktalamayı düşündüğü iddiaları yer alıyor.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Cristiano Ronaldo milli takımı bırakıyor mu? Jesus'un hareketi sonrası uçağına atlayıp gitti! Rekor ceza gündemde

JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI İPLERİ KOPARDI

Danimarka ile oynanacak karşılaşma için takımla birlikte Kopenhag’a giden Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus'un düzenlediği basın toplantısındaki net ifadelerinin ardından radikal bir karar aldı. Deneyimli teknik adam, düzenlediği toplantıda kararlarından taviz vermeyeceğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Cristiano antrenmanı reddetmedi. Salon çalışması, sahadaki hareketlilik egzersizleri ve ardından otelde kuvvet antrenmanı yaptı. İstediğim sözü verebilirim. Ben teknik direktörüm. Oyuncuya oynamayacağını söyledim. Seni kulübeye alacağım. Sana 30 dakika ihtiyacım olursa oynarsın, olmazsa oynamazsın. Hiçbir oyuncu benim fikrimi değiştiremez. Ne o ne de başka biri. Ortada bir sorun yok. Birçok oyuncuyla problem yaşadım ama bundan drama çıkarmayın. Bir oyuncu 20-30 dakika ısınır ve oyuna girmezse mutlu olmaz. Cristiano da Maradona da Pele de olmaz. Benim 23 oyuncum var. Buraya Danimarka maçını konuşmaya geldim, Cristiano'yu değil."

Cristiano Ronaldo milli takımı bırakıyor mu? Jesus'un hareketi sonrası uçağına atlayıp gitti! Rekor ceza gündemde

ÖZEL UÇAĞINI ÇAĞIRDI, MADRİD’E UÇTU

Teknik patronun bu sert açıklamalarını takip eden dünyaca ünlü yıldız, oteldeki odasını boşaltıp eşyalarını topladı ve Madrid’de bulunan özel jetinin Kopenhag’a gelmesi için talimat verdi. İspanyol basınından Marca’nın paylaştığı detaylara göre; yıldız oyuncunun uçağı yerel saatle 22.15 sularında Danimarka’ya indi ve 23.35’te Madrid’e geri havalandı. Portekiz Federasyonu Başkanı Pedro Proença ve Jorge Jesus’un Ronaldo’yu vazgeçirme çabaları ise sonuçsuz kaldı.

Cristiano Ronaldo milli takımı bırakıyor mu? Jesus'un hareketi sonrası uçağına atlayıp gitti! Rekor ceza gündemde

6 AY MEN CEZASI GÜNDEMDE

Yaşanan bu beklenmedik gelişmenin ardından Portekiz basını, izinsiz şekilde kampı terk eden tecrübeli yıldızın ciddi yaptırımlarla yüzleşebileceğini duyurdu. Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) Disiplin Yönetmeliği maddelerine göre; milli takım organizasyonlarını mazeretsiz şekilde terk eden sporculara 1 ila 6 ay arasında hak mahrumiyeti ve profesyonel oyuncular için katsayı birimlerine bağlı olarak 500 ile 1.000 avro arasında para cezası uygulanabiliyor.

Cristiano Ronaldo milli takımı bırakıyor mu? Jesus'un hareketi sonrası uçağına atlayıp gitti! Rekor ceza gündemde

Gelişmelerin ardından 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun Portekiz Milli Takımı kariyerini tamamen noktalamayı düşündüğü de iddialar arasında yer alıyor.

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