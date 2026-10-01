Cristiano Ronaldo milli takımı bırakıyor mu? Jesus'un hareketi sonrası uçağına atlayıp gitti! Rekor ceza gündemde

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İstanbul
Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo ile teknik direktör Jorge Jesus arasında patlak veren kriz, dünya futbolunun gündemine bomba gibi düştü. Uluslar Ligi'ndeki Norveç mücadelesine yedek kulübesinde başlayan ve ısınmaya gönderilmesine rağmen oyuna dahil edilmeyen 41 yaşındaki yıldız, maçın ertesi günü sahada yapılan yenilenme antrenmanına katılmayarak salonda çalışmayı tercih etti.
Danimarka ile oynanacak karşılaşma için takımla birlikte Kopenhag’a giden Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus'un düzenlediği basın toplantısındaki net ifadelerinin ardından radikal bir karar aldı. Deneyimli teknik adam, düzenlediği toplantıda kararlarından taviz vermeyeceğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:
"Cristiano antrenmanı reddetmedi. Salon çalışması, sahadaki hareketlilik egzersizleri ve ardından otelde kuvvet antrenmanı yaptı. İstediğim sözü verebilirim. Ben teknik direktörüm. Oyuncuya oynamayacağını söyledim. Seni kulübeye alacağım. Sana 30 dakika ihtiyacım olursa oynarsın, olmazsa oynamazsın. Hiçbir oyuncu benim fikrimi değiştiremez. Ne o ne de başka biri. Ortada bir sorun yok. Birçok oyuncuyla problem yaşadım ama bundan drama çıkarmayın. Bir oyuncu 20-30 dakika ısınır ve oyuna girmezse mutlu olmaz. Cristiano da Maradona da Pele de olmaz. Benim 23 oyuncum var. Buraya Danimarka maçını konuşmaya geldim, Cristiano'yu değil."
Teknik patronun bu sert açıklamalarını takip eden dünyaca ünlü yıldız, oteldeki odasını boşaltıp eşyalarını topladı ve Madrid’de bulunan özel jetinin Kopenhag’a gelmesi için talimat verdi. İspanyol basınından Marca’nın paylaştığı detaylara göre; yıldız oyuncunun uçağı yerel saatle 22.15 sularında Danimarka’ya indi ve 23.35’te Madrid’e geri havalandı. Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença ve Jorge Jesus’un Ronaldo’yu vazgeçirme çabaları ise sonuçsuz kaldı.
Yaşanan bu beklenmedik gelişmenin ardından Portekiz basını, izinsiz şekilde kampı terk eden tecrübeli yıldızın ciddi yaptırımlarla yüzleşebileceğini duyurdu. Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) Disiplin Yönetmeliği maddelerine göre; milli takım organizasyonlarını mazeretsiz şekilde terk eden sporculara 1 ila 6 ay arasında hak mahrumiyeti ve profesyonel oyuncular için katsayı birimlerine bağlı olarak 500 ile 1.000 avro arasında para cezası uygulanabiliyor.
Gelişmelerin ardından 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun Portekiz Milli Takımı kariyerini tamamen noktalamayı düşündüğü de iddialar arasında yer alıyor.