Semicenk apar topar hastaneye kaldırıldı! Kafasına 7 dikiş atıldı

Evinde tansiyonunun düşmesi sonucu bayılan Semicenk, hayranlarını korkuttu. Şarkıcının kafasına yedi dikiş atıldı. Binlerce mesaj alan Semicenk, bir arkadaşıyla yaptığı paylaşım aracılığı ile sevenlerini bilgilendirdi.

SEMİCENK'İN KAFASINA 7 DİKİŞ ATILDI

Ünlü sanatçı Semicenk, evinde yaşadığı talihsiz kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Baygınlık geçiren ve başından yaralanan ünlü ismin kafasına 7 dikiş atıldı. Semicenk'in hastanede olduğunu duyan ailesi ve arkadaşları soluğu kaldırıldığı hastanede aldı.

SEMİCENK'İN SON SAĞLIK DURUMU ORTAYA ÇIKTI

Hayranlarının yoğun ilgisi sonrası son sağlık durumu hakkında konuşan Semicenk, bir arkadaşıyla yaptığı paylaşım aracılığı ile sevenlerini bilgilendirdi ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

SEMİCENK KAÇ YAŞINDA?

7 Ekim 1998 doğumlu Semicenk, 2019 yılında yayımlanan O Ses Türkiye programında yarışmacı olarak katılmış ve Hadise'nin ekibinde yer almayı başarmıştı. İlk olarak 'Yüzü Tanıdık Değil' ve 'Kalbim Usandı' gibi parçaları çıkardı. 2021 yılının Aralık ayında 'Düşer Aklıma' isimli teklisini çıkardı. Bu parça ile tanınan biri haline geldi. Parça, çıkışından 2 yıl sonra 100 milyondan fazla kez tıklandı