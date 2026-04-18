Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Serdar Sertçelik bakın kimin eski eşi çıktı! Genç oyuncuyla 1 sene evli kalmış

Son zamanlarda adı adli dosyalarla ve dikkat çeken iddialarla anılan Serdar Sertçelik, bu defa magazin gündemini adeta sarsan bir geçmişiyle konuşuluyor. Ayhan Nora Kaplan davasında kilit isim olarak öne çıkan ve M7 kod adıyla gizli tanık iddiasıyla gündeme damga vuran Sertçelik, ekranların sevilen simiyle meğer tam 1 sene evli kalmış. Peki Serdar Sertçelik'in bir yıl evli kaldığı o ünlü isim kim? İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 13:19
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 13:19

, son günlerde adından söz ettirmeye devam ediyor. Sertçelik'in yaptığı geçmişteki evliliği ve sonrasında yaşanan süreci, magazin manşetlerine taşındı bile. Özellikle evli kaldığı ismin ekranların tanınan ve başarılı bir çıkması 'Serdar Sertçelik kimdir, eski eşi kim?' sorularını da gündeme taşıdı. İşte Serdar Sertçelik'in bir sene evli kaldığı o ünlü isim...

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Serdar Sertçelik'in eski eşi, oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'tır.
Serdar Sertçelik'in eski eşi, oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'tır.
Çift, 2021 yılında evlenip yaklaşık bir yıl sonra, 2023 yılında tek celsede boşanmıştır.
Boşanma süreci, Sertçelik'in yasa dışı olaylara karışması ve yurt dışına çıkışıyla gündeme gelmiştir.
Nilsu Berfin Aktaş'ın kariyerinin zarar görmemesi için bu sürecin hızlandırıldığı belirtilmektedir.
Nilsu Berfin Aktaş, 17 Ağustos 1998 doğumlu olup, Yetenek Sanat Akademisi mezunudur ve birçok dizide rol almıştır.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

SERDAR SERTÇELİK BAKIN KİMİN ESKİ EŞİ ÇIKTI!

Serdar Sertçelik’in magazin gündeminde bomba gibi düşen eski eşi, son dönemin popüler oyuncularından Nilsu Berfin Aktaş.

2021 yılında sessiz sedasız, gözlerden uzak bir şekilde nikah masasına oturan çift, bu evliliği uzun süre gizlemiştir. Ancak Sertçelik’in adının yasa dışı olaylara karışması ve yurt dışına çıkış süreci sonrasında detayı da yeniden yüzüne çıktı.

Yaklaşık bir yıl süren beraberliğin ardından, genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, avukatı aracılığıyla boşanma davası açmıştır. Sertçelik ve Aktaş yollarını resmi olarak ayırmıştır.

TAM BİR YIL EVLİ KALDILAR

Nilsu Berfin Aktaş ile Serdar Sertçelik’in evliliği bir yıl sürdükten sonra olaylı bir şekilde sona erdi. Sertçelik hakkında çıkan ve organize suç örgütü iddialarından sonra, genç oyuncunun kariyerinin zarar görmemesi adına bu süreci hızlandırdığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

2023 yılında tek celsede boşanan çiftin, bir yıllık evliliklerinde yaşadıkları ise Sertçelik’in yurt dışına kaçtığı iddialarıyla birlikte daha bir karmaşık hal almıştır. Aktaş, boşanma sonrası kariyerine odaklanırken, Sertçelik’in adı ise Türkiye’nin en çok konuşulan davasında geçmeye devam etti.

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR, DİZİLERİ NELER?

Nilsu Berfin Aktaş, 17 Ağustos 1998 yılında Ankara'da doğmuştur. Ekranların aranan yüzü olan Aktaş, eğitimini ise Yetenek Sanat Akademisi'nde tamamlamıştır.

2018 yılında Geleceğin Starı yarışmasında dikkatleri üzerine çeken Aktaş, sonrasında birçok dikkat çeken dizide de yer almıştır. İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın rol aldığı başlıca diziler...

Dizi AdıOyuncu
Aynı Yağmur AltındaRosa Sofia Martinez
Şakir Paşa Ailesi
Korkma Ben Yanındayım
Yaz Şarkısı
Gelsin Hayat Bildiği GibiGizem
Kalp YarasıPınar
Benim HayatımHayat
Kuzey Yıldızı İlk AşkGökçe Mollaoğlu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Delikanlı dizisinin Dila'sı Mina Demirtaş, sosyal medyada linçlendi! Resmen alay konusu oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yeraltı dizisi bitti mi, yeni bölüm yayınlanmayacak mı? Yeraltı'na dair flaş karar!
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#boşanma
#oyuncu
#serdar sertçelik
#nilsu berfin aktaş
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.