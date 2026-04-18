Serdar Sertçelik, son günlerde adından söz ettirmeye devam ediyor. Sertçelik'in yaptığı geçmişteki evliliği ve sonrasında yaşanan boşanma süreci, magazin manşetlerine taşındı bile. Özellikle evli kaldığı ismin ekranların tanınan ve başarılı bir oyuncu çıkması 'Serdar Sertçelik kimdir, eski eşi kim?' sorularını da gündeme taşıdı. İşte Serdar Sertçelik'in bir sene evli kaldığı o ünlü isim...

HABERİN ÖZETİ Serdar Sertçelik bakın kimin eski eşi çıktı! Genç oyuncuyla 1 sene evli kalmış Serdar Sertçelik'in, bir yıl evli kaldığı eski eşi olarak oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın kimliği ve evliliklerinin detayları magazin gündeminde yer alıyor. Serdar Sertçelik'in eski eşi, oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'tır. Çift, 2021 yılında evlenip yaklaşık bir yıl sonra, 2023 yılında tek celsede boşanmıştır. Boşanma süreci, Sertçelik'in yasa dışı olaylara karışması ve yurt dışına çıkışıyla gündeme gelmiştir. Nilsu Berfin Aktaş'ın kariyerinin zarar görmemesi için bu sürecin hızlandırıldığı belirtilmektedir. Nilsu Berfin Aktaş, 17 Ağustos 1998 doğumlu olup, Yetenek Sanat Akademisi mezunudur ve birçok dizide rol almıştır.

SERDAR SERTÇELİK BAKIN KİMİN ESKİ EŞİ ÇIKTI!

Serdar Sertçelik’in magazin gündeminde bomba gibi düşen eski eşi, son dönemin popüler oyuncularından Nilsu Berfin Aktaş.

2021 yılında sessiz sedasız, gözlerden uzak bir şekilde nikah masasına oturan çift, bu evliliği uzun süre gizlemiştir. Ancak Sertçelik’in adının yasa dışı olaylara karışması ve yurt dışına çıkış süreci sonrasında Nilsu Berfin Aktaş detayı da yeniden yüzüne çıktı.

Yaklaşık bir yıl süren beraberliğin ardından, genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, avukatı aracılığıyla boşanma davası açmıştır. Sertçelik ve Aktaş yollarını resmi olarak ayırmıştır.

TAM BİR YIL EVLİ KALDILAR

Nilsu Berfin Aktaş ile Serdar Sertçelik’in evliliği bir yıl sürdükten sonra olaylı bir şekilde sona erdi. Sertçelik hakkında çıkan dolandırıcılık ve organize suç örgütü iddialarından sonra, genç oyuncunun kariyerinin zarar görmemesi adına bu süreci hızlandırdığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

2023 yılında tek celsede boşanan çiftin, bir yıllık evliliklerinde yaşadıkları ise Sertçelik’in yurt dışına kaçtığı iddialarıyla birlikte daha bir karmaşık hal almıştır. Aktaş, boşanma sonrası kariyerine odaklanırken, Sertçelik’in adı ise Türkiye’nin en çok konuşulan davasında geçmeye devam etti.

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR, DİZİLERİ NELER?

Nilsu Berfin Aktaş, 17 Ağustos 1998 yılında Ankara'da doğmuştur. Ekranların aranan yüzü olan Aktaş, eğitimini ise Yetenek Sanat Akademisi'nde tamamlamıştır.

2018 yılında Geleceğin Starı yarışmasında dikkatleri üzerine çeken Aktaş, sonrasında birçok dikkat çeken dizide de yer almıştır. İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın rol aldığı başlıca diziler...