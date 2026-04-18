Serdar Sertçelik bakın kimin eski eşi çıktı! Genç oyuncuyla 1 sene evli kalmış

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Serdar Sertçelik, son günlerde adından söz ettirmeye devam ediyor. Sertçelik'in yaptığı geçmişteki evliliği ve sonrasında yaşanan boşanma süreci, magazin manşetlerine taşındı bile. Özellikle evli kaldığı ismin ekranların tanınan ve başarılı bir oyuncu çıkması 'Serdar Sertçelik kimdir, eski eşi kim?' sorularını da gündeme taşıdı. İşte Serdar Sertçelik'in bir sene evli kaldığı o ünlü isim...
Serdar Sertçelik’in magazin gündeminde bomba gibi düşen eski eşi, son dönemin popüler oyuncularından Nilsu Berfin Aktaş.
2021 yılında sessiz sedasız, gözlerden uzak bir şekilde nikah masasına oturan çift, bu evliliği uzun süre gizlemiştir. Ancak Sertçelik’in adının yasa dışı olaylara karışması ve yurt dışına çıkış süreci sonrasında Nilsu Berfin Aktaş detayı da yeniden yüzüne çıktı.
Yaklaşık bir yıl süren beraberliğin ardından, genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, avukatı aracılığıyla boşanma davası açmıştır. Sertçelik ve Aktaş yollarını resmi olarak ayırmıştır.
Nilsu Berfin Aktaş ile Serdar Sertçelik’in evliliği bir yıl sürdükten sonra olaylı bir şekilde sona erdi. Sertçelik hakkında çıkan dolandırıcılık ve organize suç örgütü iddialarından sonra, genç oyuncunun kariyerinin zarar görmemesi adına bu süreci hızlandırdığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
2023 yılında tek celsede boşanan çiftin, bir yıllık evliliklerinde yaşadıkları ise Sertçelik’in yurt dışına kaçtığı iddialarıyla birlikte daha bir karmaşık hal almıştır. Aktaş, boşanma sonrası kariyerine odaklanırken, Sertçelik’in adı ise Türkiye’nin en çok konuşulan davasında geçmeye devam etti.
Nilsu Berfin Aktaş, 17 Ağustos 1998 yılında Ankara'da doğmuştur. Ekranların aranan yüzü olan Aktaş, eğitimini ise Yetenek Sanat Akademisi'nde tamamlamıştır.
2018 yılında Geleceğin Starı yarışmasında dikkatleri üzerine çeken Aktaş, sonrasında birçok dikkat çeken dizide de yer almıştır. İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın rol aldığı başlıca diziler...
|Dizi Adı
|Oyuncu
|Aynı Yağmur Altında
|Rosa Sofia Martinez
|Şakir Paşa Ailesi
|Korkma Ben Yanındayım
|Yaz Şarkısı
|Gelsin Hayat Bildiği Gibi
|Gizem
|Kalp Yarası
|Pınar
|Benim Hayatım
|Hayat
|Kuzey Yıldızı İlk Aşk
|Gökçe Mollaoğlu