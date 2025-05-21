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 | Dilek Ulusan

Seren Serengil'in acı kaybı! Aldığı haberle yıkıldı

Seren Serengil, sosyal medya hesabından hayat arkadaşı Mustafa Tohma'nın babasının hayatını kaybettiğini duyurdu. Aldığı acı haberle yıkılan Seren Serengil, yetkililere seslendi.

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Seren Serengil'in acı kaybı! Aldığı haberle yıkıldı
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 09:24

Seren Serengil sosyal medya hesabından sevgilisi Mustafa Tohma'nın babasının geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybettiğini duyurdu. Mustafa Tohma'nın annesi ise iki yıl önce Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremde hayatını kaybetmişti. Seren Serengil paylaşımında, "Üst üste annesini ve babasını kaybeden yol arkadaşım Tohma'ya ve acılı ailesine sabır diliyorum...." dedi.

SEREN SERENGİL ACI HABERİ PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Seren Serengil, "Maalesef Mustafa'nin babası Yusuf Tohma 'nin kullandığı arabaya ehliyeti olmayan üstelik içkili sarhoş birisi çarpıyor arabası 3 takla atıyor ve bu kişi adamı olay yerinde bırakıp kaçıyor hastaneye kaldırıldı fakat yaşam mücadelesini kaybetti .. Hatay başsavcılığının ve tüm emniyet birimlerini bu kişiyi yakalaması için göreve davet ediyoruz hem ehliyetsiz hem alkollü kasten adam öldürmek demektir bu ... Üst üste annesini ve babasını kaybeden yol arkadasim Tohmaya ve acılı ailesine sabır diliyorum...." dedi.

Seren Serengil'in acı kaybı! Aldığı haberle yıkıldı

Hatay'da gerçekleşen depremde annesini kaybeden Mustafa Tohma, dün gece gerçekleşen kaza sonucu babası Yusuf Tohma'yı da kaybetti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mustafa Tohma, babasının cenazesinin Arpahan köyünde defnedileceğini belirtti.

Seren Serengil'in acı kaybı! Aldığı haberle yıkıldı
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