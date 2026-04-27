Serenay’dan diskalifiye sonrası sosyal medya hamlesi! Deniz’i sildi Nefise’yi takibe aldı

Survivor 2026 sezonunda yaşanan olayların ardından gözler yarışmacıların sosyal medya hesaplarına çevrildi. Diskalifiye olduktan sonra Serenay, yaptığı son hamleyle yeniden gündeme geldi. Serenay’ın, yarışma sürecinde adı sıkça birlikte anılan Deniz’i takipten çıkması dikkat çekerken, aynı süreçte Nefise Karatay’yı takibe alması sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.
Survivor 2026 sezonunun başından beri Deniz Çatalbaş ile dost olan Serenay Çetin’den şaşırtan bir hamle geldi. Survivor 2026 birleşme partisi öncesinde ikili arasında gerilim dolu anlar yaşanmıştı. Serenay’ın davranış ve hareketlerinden rahatsız olduğunu dile getiren Deniz, tepki görmüştü. Serenay Deniz ile olan arkadaşlığını sorgulamaya başladığını ve eskisi gibi samimi olmadıklarını dile getiriyordu.
Deniz ile yaşadığı kırgınlık sonrasında Serenay, Nefise’ye daha da yakınlaşmıştı. Büyük ödül oyununda Serenay’ı yalnız bırakmayan Nefise, Nagihan’dan tepki almıştı. Serenay’ın Survivor 2026’dan ayrılıp ayrılmaması konusunda Deniz’in Evet oyu verip Nefise’nin Hayır oyu vermesi ise bardağı taşıran son damla oldu.
Serenay Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yarışmasından diskalifiye olmasının ardından sosyal medya hesabından yeni hamleler yapmaya başladı. Nişanlısının fotoğraflarının silmesinden sonra Deniz Çatalbaş’ı takipçilerinden çıkardı. Adada samimi olduğu ve her anı birlikte paylaştığı Nefise Karatay’ı takip etmeye başladı.
Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu
Survivor 2026 Mavi takım kadrosu