Sertab Erener Eurovision'u bir kez daha salladı! 21 yıl sonra herkesin dilinde  

10 May 2024 00:35 - Güncelleme : 10 May 2024 00:36

Sertab Erener, Eurovision'da bu akşam tüm performanslardan sonra sahne alacak

Sertab Erener, Eurovision'da bu akşam tüm performanslardan sonra sahne alacak

Geçtiğimiz günlerde estetik operasyonlarıyla gündeme gelen Sertab Erener, güçlü sesiyle bir kez daha herkesi mest etti.

2003 yılında Eurovision Müzik Yarışması'nda 167 puan alarak, Belçika (165 puan) ve Rusya'yı (164 puan) geride bırakan ve birinci olan şarkıcı bir kez daha Eurovision'a damga vurdu.

21 YIL SONRA AYNI SAHNEDE

İsveç'in Malmö şehrinde gerçekleşen yarışmaya davet edilen ünlü şarkıcı, birinci olduğu "Everyway That I Can" parçasını 21 yıl sonra aynı yarışmada seslendirdi.

Erener'in ünlü parçasını söylemesinin ardından Türkiye'de bir kez daha gündem olurken, hayranlarına da duygu dolu anlar yaşattı.

Yabancı isimlerin şarkıyı ezbere bilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.