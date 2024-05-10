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Sertab Erener Eurovision'u bir kez daha salladı! 21 yıl sonra herkesin dilinde  

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
10 May 2024 00:35 - Güncelleme : 10 May 2024 00:36

2003 yılında birinci olduğu Eurovision yarışmasına konuk olan ünlü şarkıcı Sertap Erener "Everyway That I Can" şarkısıyla İsveç'i salladı. Sahne performansı ile göz dolduran ünlü ismin parçası, 21 yıl geçmesine rağmen herkesin dilinde olması gözlerden kaçmadı. 

Geçtiğimiz günlerde estetik operasyonlarıyla gündeme gelen Sertab Erener, güçlü sesiyle bir kez daha herkesi mest etti. 

2003 yılında Eurovision Müzik Yarışması'nda 167 puan alarak, Belçika (165 puan) ve Rusya'yı (164 puan) geride bırakan ve birinci olan şarkıcı bir kez daha Eurovision'a damga vurdu. 

Sertab Erener Eurovision'u bir kez daha salladı! 21 yıl sonra herkesin dilinde   - 1. Resim

21 YIL SONRA AYNI SAHNEDE 

İsveç'in Malmö şehrinde gerçekleşen yarışmaya davet edilen ünlü şarkıcı, birinci olduğu "Everyway That I Can" parçasını 21 yıl sonra aynı yarışmada seslendirdi. 

Sertab Erener Eurovision'u bir kez daha salladı! 21 yıl sonra herkesin dilinde   - 2. Resim

Erener'in ünlü parçasını söylemesinin ardından Türkiye'de bir kez daha gündem olurken, hayranlarına da duygu dolu anlar yaşattı.

Yabancı isimlerin şarkıyı ezbere bilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: TGRT Haber
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