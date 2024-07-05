Sevenlerini korkuttu! Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı

05 Temmuz 2024 11:39 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 11:48

Unutulmaz şarkıları ve son dönemde yaptığı yardımlarla gündemden düşmeyen Haluk Levent bu kez sevenlerini korkuttu.

NEFES DARLIĞI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Ünlü şarkıcı Antalya Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirdiği konserin ardından göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Sevenlerini korkutan Haluk Levent'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.