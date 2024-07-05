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Sevenlerini korkuttu! Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
05 Temmuz 2024 11:39 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 11:48
Sevenlerini korkuttu! Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı

Haluk Levent sevenlerini korkuttu. Ünlü şarkıcı Antalya Açıkhava Sahnesi'nden sonra apar topar hastaneye kaldırıldı.

Unutulmaz şarkıları ve son dönemde yaptığı yardımlarla gündemden düşmeyen Haluk Levent bu kez sevenlerini korkuttu.

NEFES DARLIĞI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE KALDIRILDI 

Ünlü şarkıcı Antalya Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirdiği konserin ardından göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. 

Şarkıcı Haluk Levent Trabzon'da konser verdi

Sevenlerini korkutan Haluk Levent'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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