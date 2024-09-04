Shakira, İspanya yönetimine sert tepki gösterdi: Daha fazla para ödedim

04 Eylül 2024 12:57 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 12:57

Müzik dünyasında sahne şovuyla dikkat çeken Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı Shakira, hakkındaki vergi kaçırma suçlaması nedeniyle uzun süren dava sonrasında ceza ödemeyi kabul etti.

SHAKİRA'DAN İSPANYA KAMU YÖNETİMİNE TEPKİ

Shakira, davanın uzun sürmesi nedeniyle İspanya maliyesini ve kamu yönetimini "maçolukla" suçladı. Yaşadığı süreci, İspanya'nın El Mundo gazetesinde yayımlanan bir mektupla anlatan ünlü şarkıcı, İspanya maliyesi ile anlaşmasını "Korktuğumdan ya da suçluluktan değil, çocuklarımı korumak için yaptım." diye açıkladı.

İspanya kamu kurumlarına tepki gösteren Shakira, "Fakat en sinir bozucu şey, bir devlet kurumunun gerekçelerimi dinlemek yerine beni kamuoyu önünde kazığa vurmakla daha fazla ilgilendiğini görmek oldu. Sanırım artık bunları açıklamanın zamanı geldi. Vatandaşların hizmeti için kurulmuş bir kurum, tüm gücünü ve kaynaklarını, kendisine uygun olanı kaprisli bir şekilde suçlu ilan etmek için kullanmamalı." ifadelerini kullandı.

İSPANYA'YA FAZLA PARA ÖDEDİ

"Vermem gerekenden çok daha fazlasını ödedim. Gönüllü olarak ödediğim tüm tutarlar ve haksız cezalar da eklenirse, İspanya devletinin o yıllardaki tüm kazancımdan daha fazla bir meblağ aldığı görülecektir." diyen Shakira, her şeye rağmen İspanya'ya ve İspanyol halkına büyük bir sevgi duyduğunu vurguladı.

Shakira, 2012-2014 yılları arasında yaşadığı İspanya'da, Maliye'den 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanmıştı.