Sihirli Annem ekibinden sürpriz buluşma! Ünlü isimler yıllar sonra bir arada

Ekranların sevilen dizileri arasında yer alan Sihirli Annem, yıllar geçse de gündem olmaya devam ediyor. Başarılı dizinin sevilen oyuncuları İnci Türkay, Gizem Güven Buğra Özmüldür ve Jennifer Boyner yıllar sonra sürpriz bir buluşma gerçekleştirerek hayranlarını adeta geçmişe götürdü. İşte detaylar…

SİHİRLİ ANNEM EKİBİNDEN SÜRPRİZ BULUŞMA!

2000’li yılların televizyon dünyasına damga vuran Sihirli Annem dizisi, üzerinden zaman geçse de gündem olmaya devam ediyor. Türk Televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran Sihirli Annem, küçükten büyüğe herkesin severek takip ettiği yapımlardan biri olmuştu.

Çocuk ve fantastik türündeki televizyon dizisi, 1964 yılında yayınlanan ‘Bewitched’ adlı diziden uyarlama olarak ekranlardaki yerini almıştı. Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan’ın paylaştığı dizi, Betüş isimli bir perinin eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesiyle başlarından geçen macera dolu hayatı konu alıyor.

Sihirli Annem ilk kez 2003 yılında ekranlara gelerek izleyici ile buluşmuş, 10 Mart 2012 yılında da final yaparak ekranlara veda etmişti. Toplam 7 sezondan oluşan Sihirli Annem dizisi, daha sonra Acun Ilıcalı’nın kurduğu EXXEN adli platform da tekrardan farklı oyuncularla yayınlanmaya başlamıştı.

Dizi, yayın hayatın veda ettikten sonra arama motorlarında en çok aratılan ve izlenen yapımlar arasında yer alırken başarılı oyuncuları da sevilerek takip ediliyor. Özellikle de çocuk oyuncu olarak ekranlara gelen isimler şimdilerde son halleriyle adeta hayranlarında şaşkınlık oluşturuyor.

Öyle ki Sihirli Annem ekibinden sevilen oyuncular şimdilerde bir araya gelerek hayranlarını adeta geçmişe götürdüler. Sabah Gazetesi’nin haberine göre, Sihirli Annem dizisinin sevilen oyuncuları sürpriz buluşmayla gündeme geldi.

ÜNLÜ İSİMLER YILLAR SONRA BİR ARADA

Sihirli Annem dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ünlü isimler, yıllar sonra bir araya gelerek dikkatleri üzerlerine çekti. Dizinin sevilerek takip edilen karakterleri, sürpriz bir buluşma ile gündeme geldi.

Ünlü isimler İnci Türkay, Gizem Güven, Buğra Özmüldür ve Jennifer Boyner yıllar sonra bir araya geldiler. Dizinin final yapmasının ardından arkadaşlıklarını halen daha sürdüren ekip, gerçekleştirdikleri samimi buluşmayla adeta nostalji rüzgârı estirdiler.