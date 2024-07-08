Sıla Doğu karakolda görüntülendi! Lüks aracı dikkat çekti

08 Temmuz 2024 09:09 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 09:13

Kadir Ezildi nişan olayını abarttı! Gamze Türkmen ile bir değil 2 tören birden yapacaklar

Kadir Ezildi nişan olayını abarttı! Gamze Türkmen ile bir değil 2 tören birden yapacaklar

Sıla Doğu, Dİlan Polat ile Engin Polat'ın kara para aklama soruşturmasında 14 Haziran'da tahliye olmuştu. Mahkeme sonrası sinir krizi geçiren Sıla Doğu, o günden sonra ilk kez imza vermeye karakola giderken görüntülendi. .

SILA DOĞU İLK KEZ GÖRÜNÜTLENDİ

5 ay Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Sıla Doğu denetimli serbestlik şartıyla tahliye olmuştu. Sıla Doğu ilk kez Sarıyer’de bir Polis Merkezi’nde görüntülendi. Günler sonra ortaya çıkan Sıla Doğu, polis merkezinde elektronik imzasını attı.

SILA DOĞU'NUN LÜKS ARACI DİKKAT ÇEKTİ

İmza attıktan sonra tek kelime etmeden aracına binen Sıla Doğu'nun SLA plakalı lüks aracı da dikkat çekti. O anlar ve özel ara sosyal medyada gündem oldu.