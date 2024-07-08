Sıla Doğu karakolda görüntülendi! Lüks aracı dikkat çekti
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
08 Temmuz 2024 09:09 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 09:13
Dilan Polat ve Engin Polat'ın kara para aklama soruşturmasında kardeşi Can Doğu ile birlikte tahliye olan Sıla Doğu, uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülendi. İmza için karakola giden Sıla Doğu, lüks aracıyla dikkat çekti.
Sıla Doğu, Dİlan Polat ile Engin Polat'ın kara para aklama soruşturmasında 14 Haziran'da tahliye olmuştu. Mahkeme sonrası sinir krizi geçiren Sıla Doğu, o günden sonra ilk kez imza vermeye karakola giderken görüntülendi. .
SILA DOĞU İLK KEZ GÖRÜNÜTLENDİ
5 ay Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Sıla Doğu denetimli serbestlik şartıyla tahliye olmuştu. Sıla Doğu ilk kez Sarıyer’de bir Polis Merkezi’nde görüntülendi. Günler sonra ortaya çıkan Sıla Doğu, polis merkezinde elektronik imzasını attı.
SILA DOĞU'NUN LÜKS ARACI DİKKAT ÇEKTİ
İmza attıktan sonra tek kelime etmeden aracına binen Sıla Doğu'nun SLA plakalı lüks aracı da dikkat çekti. O anlar ve özel ara sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: tgrthaber.com