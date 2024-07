Kadir Ezildi nişan olayını abarttı! Gamze Türkmen ile bir değil 2 tören birden yapacaklar

06 Temmuz 2024 14:25 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 14:35

"Canlar Cananı Muhammed " ilahisini söyleyerek tanınan fenomen Fırat Türkmen'in kız kardeşi Gamze Türkmen ile nişanlanıyor. Markalar, nişan hazırlıklarına başlayan Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen için sıraya girdi.

NİŞAN BOHÇASINI PAYLAŞIYOR

Ezildi, evlilik hazırlıklarını an be an takipçileriyle İnstagram'dan paylaşıyor. Nişan bohçası hazırlıkları ve poşet poşet taşıdığı ürünlerin fotoğrafını da paylaşan fenomen, yorum yağmuruna tutuluyor.

BİRİ ERZURUM DİĞERİ İSTANBULDA

Ezildi, story'sinde nişan töreni için seçtikleri mekanla ilgili detayları anlattı.

Görkemli bir at arabasıyla sahneye inmeyi planladığını belirterek, iki nişan töreni yapacaklarını, ilkinin 19 Temmuz'da Erzurum'da diğerinin ise eylülde İstanbul'da olacağını söyledi.