Simge Sağın'dan çok konuşulacak Mauro Icardi açıklaması: Bana yürümedi

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında birlikte düet yapan Simge Sağın ile Mauro Icardi'nin aşk yaşadığı sık sık gündeme geldi. Wanda Nara'dan boşanan ve China Suarez ile aşk yaşamaya Mauro Icardi ile adı anışlan Simge Sağın, çok konuşulacak açıklamalar geldi.

SİMGE SAĞIN'IN MAURO ICARDI AÇIKLAMASI ÇOK KONUŞULACAK

Wanda Nara ile çalkantılı evliliğinin bitmesinin ardından Icardi ve şarkıcı Simge Sağın arasında bir ilişki olduğu iddiası gündeme geldi. Saba Tümer'e konuk olan Simge Sağın ilk kez bu kadar net bir cevap verdi.

Saba Tümer'le programına konuk olan Simge, Tümer'in 'Icardi ile adınız çıktı falan, oldu mu bir şey?' sorusuna Simge, 'Yok hiç öyle bir yaklaşım olmadı. Yürüme durumu olmadı' diyerek aşk iddialarını yalanladı.