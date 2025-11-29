Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Dilek Ulusan

Simge Sağın'dan çok konuşulacak Mauro Icardi açıklaması: Bana yürümedi

Galatasaray kutlamalarında Aşkın Olayım şarkısını birlikte söyleyen Mauro Icardi ile Simge Sağın arasında sık sık aşk haberleri çıksa da ünlü şarkıcı her seferinde iddiaları yalanladı. Saba Tümer'in programına konul olan Simge Sağın, "Yürüme durumu olmadı' dedi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.11.2025
saat ikonu 12:59
|
GÜNCELLEME:
29.11.2025
saat ikonu 12:59

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında birlikte düet yapan ile 'nin aşk yaşadığı sık sık gündeme geldi. 'dan boşanan ve China Suarez ile aşk yaşamaya Mauro Icardi ile adı anışlan Simge Sağın, çok konuşulacak açıklamalar geldi.

SİMGE SAĞIN'IN MAURO ICARDI AÇIKLAMASI ÇOK KONUŞULACAK

Wanda Nara ile çalkantılı evliliğinin bitmesinin ardından Icardi ve şarkıcı Simge Sağın arasında bir ilişki olduğu iddiası gündeme geldi. Saba Tümer'e konuk olan Simge Sağın ilk kez bu kadar net bir cevap verdi.

Simge Sağın'dan çok konuşulacak Mauro Icardi açıklaması: Bana yürümedi

Saba Tümer'le programına konuk olan Simge, Tümer'in 'Icardi ile adınız çıktı falan, oldu mu bir şey?' sorusuna Simge, 'Yok hiç öyle bir yaklaşım olmadı. Yürüme durumu olmadı' diyerek aşk iddialarını yalanladı.

Simge Sağın'dan çok konuşulacak Mauro Icardi açıklaması: Bana yürümedi
