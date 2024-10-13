Sinan Akçıl'dan 750 lira kredi kartı fonu savunması: 5 gün dayan 10 paket sigara içme

13 Ekim 2024 22:02 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 22:39

Sanatçı Sinan Akçıl, 100 bin lira limitin üzerindeki kredi kartlarına getiren 750 liralık fon kesintisine destek verdi. Akçıl sigara üzerinden örnek vererek "750 tl ülkemin savunması için vermeyeceksem büyük büyük babalarımdan ,anneannelerimden utanırım." dedi.

Savunma Sanayii Fonu için 100 bin lirayı aşan kredi kartlarından 750 liralık kesinti​ yapılması yasa teklifine sanatçı Sinan Akçıl​ destek verdi. Sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Akçıl sigara üzerinden örnek vererek "10 paket sigara içmeyin, 5 gün dayanın" dedi.

"NASIL FİKİR?"

Akçıl X hesabından şunları yazdı:

"Kusura bakmayın ya da bakın bilemem onu, ama ben 750 tl ülkemin savunması için vermeyeceksem büyük büyük babalarımdan anneannelerimden utanırım...5 gün dayan,10 paket sigara içme o parayı ülkenin Savunma Sanayii için değerlendir, nasıl fikir"