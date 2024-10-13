Oğuzhan Koç Hazal Subaşı ile yeni aşka yelken açtı!

13 Ekim 2024 18:06 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 18:11

Demet Özdemir ile yaklaşık 8 aylık evlilik süreci sonrası boşanan Oğuzhan Koç, yeni aşka yelken açtı. Gönlünü ünlü oyuncu Hazal Subaşı'ya kaptıran Koç, Berfu Yenenler'in sosyal medya hesabından paylaştığı samimi görüntü ile sevgili olduklarını resmen ilan etti.