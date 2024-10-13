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Oğuzhan Koç Hazal Subaşı ile yeni aşka yelken açtı! 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ekim 2024 18:06 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 18:11
Oğuzhan Koç Hazal Subaşı ile yeni aşka yelken açtı! 

Demet Özdemir ile yaklaşık 8 aylık evlilik süreci sonrası boşanan Oğuzhan Koç, yeni aşka yelken açtı. Gönlünü ünlü oyuncu Hazal Subaşı'ya kaptıran Koç, Berfu Yenenler'in sosyal medya hesabından paylaştığı samimi görüntü ile sevgili olduklarını resmen ilan etti. 

Şarkıcı Oğuzhan Koç​ ve oyuncu Hazal Subaşı​ yeni ilişkiye adım attı. Ünlü çiftin aşkını, oyuncu Eser Yenenler​'in eşi Berfu Yenenler​ sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ile resmen duyurdu.

OĞUZHAN KOÇ'UN YENİ AŞKINI YENENLER AÇIKLADI!

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Oğuzhan Koç'un yeni sevgilisinin omzundan öptüğü fotoğrafı "Çok seviyorum" notuyla paylaştı.

Oğuzhan Koç Hazal Subaşı ile yeni aşka yelken açtı!  - 1. Resim

Hazal Subaşı yaklaşık bir yıl boyunca Aras Bulut İynemli​'nin kuzeni Atakan Başavcı ile evli kalmıştı. Subaşı geçtiğimiz ay ise eşinden ayrılmıştı. Koç da Demet Özdemir ile 8 ay süren evliliğini bitirmişti.

Oğuzhan Koç Hazal Subaşı ile yeni aşka yelken açtı!  - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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