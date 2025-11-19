Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Şizofreni tanısı konan Necati Bilgiç'in son hali yürekleri burktu

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Necati Bilgiç'e bir süre önce şizofreni tanısı konuldu. Zor günler geçiren Necati Bilgiç'in Bursa'da bir huzurevinde yaşamını sürdürüyor. Necati Bilgiç'in son hali ise sevenlerini endişelendirdi.

Şizofreni tanısı konan Necati Bilgiç'in son hali yürekleri burktu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.11.2025
saat ikonu 12:28
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
saat ikonu 12:28

Davacı, Bıçkın, Aşık Oldumi Berlin Kaplanı gibi filmlerde rol alan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Necati Bilgiç, son haliyle yürekleri burktu. ile mücadele eden Necati Bilgiç'in huzurevindeki son görüntüsü ortaya çıktı.

NECATİ BİLGİÇ'E ŞİZOFRENİ TEŞHİSİ KONDU

72 yaşında olan Necati Bilgiç'in Bursa'da bulunan bir huzurevinde sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 2016 yılında açık kalp ameliyatı olan ünlü isim kısa süre sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı ve şizofreni teşhisi konulduğu öne sürüldü.

Şizofreni tanısı konan Necati Bilgiç'in son hali yürekleri burktu

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Necati Bilgiç'in bir hayranı tarafından çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Usta sanatçının son hali hayranlarını oldukça üzdü. Bilgiç için 'Geçmiş olsun', 'Allah şifalar versin', 'Yıllar acımamış' gibi yorumlar yapıldı.

Şizofreni tanısı konan Necati Bilgiç'in son hali yürekleri burktu
