Şizofreni tanısı konan Necati Bilgiç'in son hali yürekleri burktu

Davacı, Bıçkın, Aşık Oldumi Berlin Kaplanı gibi filmlerde rol alan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Necati Bilgiç, son haliyle yürekleri burktu. Şizofreni ile mücadele eden Necati Bilgiç'in huzurevindeki son görüntüsü ortaya çıktı.

NECATİ BİLGİÇ'E ŞİZOFRENİ TEŞHİSİ KONDU

72 yaşında olan Necati Bilgiç'in Bursa'da bulunan bir huzurevinde sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 2016 yılında açık kalp ameliyatı olan ünlü isim kısa süre sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı ve şizofreni teşhisi konulduğu öne sürüldü.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Necati Bilgiç'in bir hayranı tarafından çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Usta sanatçının son hali hayranlarını oldukça üzdü. Bilgiç için 'Geçmiş olsun', 'Allah şifalar versin', 'Yıllar acımamış' gibi yorumlar yapıldı.