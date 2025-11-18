Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
19°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Atakan Özkaya'nın totemleri Saba Tümer'i gülme krizine soktu

Uzak Şehir dizisinde oynadığı Kaya Albora rolüyle beğeni toplayan Atakan Özkaya, Saba Tümer'in sunuculuğunu üstlendiği programa konuk oldu. Totemlerinden bahseden Atakan Özkaya, "Sabahları 8 kere yüzümü yıkıyorum" deyince Saba Tümer'i gülme krizine soktu.

Atakan Özkaya'nın totemleri Saba Tümer'i gülme krizine soktu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.11.2025
15:43
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
15:48

Daha önce İçimizdeki Ateş, Kardeşlerim dizilerinde rol alan Atakan Özkaya, diziyle popüler olmaya başladı. 27 yaşındaki Atakan Özkaya, katıldığı programda özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu.

ATAKAN ÖZKAYA'NIN TOTEMLERİ GÜLDÜRDÜ

Saba Tümer'in totemlerini sorması üzerine konuşan Atakan Özkaya, "Sabahları 8 kere yüzümü yıkarım. 8 kere üstü üste hep böyleydi. 7 kere yıkayınca sıkıntı oluyor. Bazen kaçta olduğumu unutuyorum o zaman kötü oluyor. Baştan 8 kere yıkamaya başlıyorum" dedi.

Atakan Özkaya'nın totemleri Saba Tümer'i gülme krizine soktu

Atakan Özkaya'nın sözleri sonrası gülme krizine giren Saba Tümer "Çok enteresanmış" derken, iki ünlü iism bir süre gülmekten kendilerini alamadı.

Atakan Özkaya'nın totemleri Saba Tümer'i gülme krizine soktu

DİLİN DÖĞER İLE AŞK İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Rol arkadaşı ile adı sürekli aşk dedikodularına karışan Atakan Özkaya, "Hiç öyle bir şey yok. Arkadaşız. çok yakın arkadaşız. Mardin'de beraber yaşıyoruz sonuçta öyle haberlerin çıkması çok normal. Dilin'de başından beri böyle haberler çıktı ama doğru değil" diyerek çıkan iddiaları yalanladı.

Atakan Özkaya'nın totemleri Saba Tümer'i gülme krizine soktu
Sıkça Sorulan Sorular

Atakan Özkaya kaç yaşında?
1998 doğumlu Atakan Özkaya, 2014 yılından itibaren "Kalp Atışı", "Kardeşlerim" ve "Uzak Şehir" gibi yapımlarda rol aldı.
ETİKETLER
#dilin döğer
#Uzak Şehir
#Atakan Özkaya
#Saba Tümer
#Aşk Dedikoduları
#Özel Hayat
#Magazin
