Atakan Özkaya'nın totemleri Saba Tümer'i gülme krizine soktu

Daha önce İçimizdeki Ateş, Kardeşlerim dizilerinde rol alan Atakan Özkaya, Uzak Şehir diziyle popüler olmaya başladı. 27 yaşındaki Atakan Özkaya, katıldığı programda özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu.

ATAKAN ÖZKAYA'NIN TOTEMLERİ GÜLDÜRDÜ

Saba Tümer'in totemlerini sorması üzerine konuşan Atakan Özkaya, "Sabahları 8 kere yüzümü yıkarım. 8 kere üstü üste hep böyleydi. 7 kere yıkayınca sıkıntı oluyor. Bazen kaçta olduğumu unutuyorum o zaman kötü oluyor. Baştan 8 kere yıkamaya başlıyorum" dedi.

Atakan Özkaya'nın sözleri sonrası gülme krizine giren Saba Tümer "Çok enteresanmış" derken, iki ünlü iism bir süre gülmekten kendilerini alamadı.

DİLİN DÖĞER İLE AŞK İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Rol arkadaşı Dilin Döğer ile adı sürekli aşk dedikodularına karışan Atakan Özkaya, "Hiç öyle bir şey yok. Arkadaşız. çok yakın arkadaşız. Mardin'de beraber yaşıyoruz sonuçta öyle haberlerin çıkması çok normal. Dilin'de başından beri böyle haberler çıktı ama doğru değil" diyerek çıkan iddiaları yalanladı.