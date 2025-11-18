Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Esra Bilgiç'ten bir ilk! Faruk Sabancı ile aşka geldi, peş peşe paylaşımlar geldi

Son olarak Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alan Esra Bilgiç Fas tatilinde aşka geldi. İki yıldır Faruk Sabancı ile sevgili olan Esra Bilgiç, sevgilisiyle çektirdiği kareleri sosyal medyadan paylaştı.

Esra Bilgiç'ten bir ilk! Faruk Sabancı ile aşka geldi, peş peşe paylaşımlar geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 14:11

Diriliş Ertuğrul, Ramo, Bir Umut Yeter ve Bir İhtimal Daha Var gibi dizilerde rol alan , son olarak sevgilisi Faruk Sabancı ile Fas tatiline çıktı. İki ünlü ismin sosyal medya paylaşımlarına ise ısa sürede beğeni yağdı.

ESRA BİLGİÇ VE FARUK SABANCI'DAN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiren Esra Bilgiç ve DJ sevgilisi Faruk Sabancı'nın aşkı doludizgin devam ediyor. Sık sık tatile çıkan çiftten Esra Bilgiç ilk kez sevgilisiyle peş peşe karelerini paylaştı.

Esra Bilgiç'ten bir ilk! Faruk Sabancı ile aşka geldi, peş peşe paylaşımlar geldi

Sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ikili bu defa Fas tatilinden kareleriyle beğeni topladı.

Esra Bilgiç'ten bir ilk! Faruk Sabancı ile aşka geldi, peş peşe paylaşımlar geldi

Sabancı, paylaşımlara eklediği "Moroccan Moonlight" (Fas Ay Işığı) notuyla, tatilin romantik ambiyansını vurguladı.

Esra Bilgiç'ten bir ilk! Faruk Sabancı ile aşka geldi, peş peşe paylaşımlar geldi

Çiftin karelerini görenler, "Çok mutlular", "Bence evlilik yakın" "En kısa sürede evlenmeliler" gibi yorumlar yaparak Faruk Sabancı'nın evlenme teklifi etmesini beklediklerini belirtti.

