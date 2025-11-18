Lucas Torreira, Ece Erken'e ulaştı! Devrim Özkan hakkındaki sözleri şaşırttı

Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, bir sargın bir barışık ilişkilerini geçtiğimiz ağustos ayında sonlandırdı. Lucas Torreira'nın adı ilk olarak Rabia Soytürk daha sonra ise Demet Özdemir şle anılmıştı. Tüm bu iddiaları yalanlayan Lucas Torreira "Devrim Özkan'a hala çok aşığım" dedi.

LUCAS TORREIRA, DEMET ÖZDEMİR İLE RABİA SOYTÜRK HABERLERİNE SİTEM ETTİ

Gel Konuşalım programı sunucusu Ece Erken, Lucas Torreira'nın kendisine ulaştığını belirterek, ünlü futbolcunun adının sürekli biriyle anılmasından rahatsız olduğunu aktardığını da canlı yayında söyledi.

LUCAS TORREIRA: HALA DEVRİM ÖZKAN'A AŞIĞIM

Ece Erken ayrıca Torreira'nın hala Devrim Özkan'a aşık olduğunu belirterek, "Lucas Torreira bana ulaştı ve buradan belki ilk kez söyleyeceğiz. Asla hiçbir kızla alakası olmadığı gibi Devrim Özkan'a deliler gibi aşık. Bazı hatalar yapılmış ilişkide, yeni bir sayfa açmak istiyor. Hayatımın aşkı olsun diyor Lucas Torreira." dedi.

DEVRİM ÖZKAN AYRILIK NEDENİNİ BÖYLE ANLATMIŞTI

YouTube'da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Özkan, 'Gözlerimin İçine Bak' bölümünde yönetilen "Son ilişkin sana ne öğretti?" sorusuna cevap verdi.

"Bir insanı ne kadar çok seversen sev, hiçbir zaman o kişinin, o ilişkinin senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme. O haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o bu durum yaşanmasın. Son ilişkimde bunu öğrendim" ifadelerini kullandı.