Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu'nun aşkı bu hamleyle ortaya çıktı

Güneşi Beklerken, Ulan İstanbul, Şeref Meselesi ve Ya Çok Seversen gibi dizilerde rol alan Kerem Bürsin, Melisa Tapan'da ayrıldıktan sonra adı sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı.

KEREM BÜRSİN İLE SELİN YAĞCIOĞLU'NDAN KAPADOKYA TURU

Aşk yaşadıkları konuşulan Selin Yağcıoğlu ve Kerem Bürsin'den bir açıklama gelmezken yapılan son hamle ise iddiaları doğrular nitelikte oldu.

Selin Yağcıoğlu yeni yaşını Kapadokya'da sevgilisi Kerem Bürsin ile kutladı. Aşk iddialarının ardından birbirlerini takibe alan iki isimden Kerem Bürsin aşkını sosyal medyada ilan etti.

Kerem Bürsin'in, Selin Yağcıoğlu'nun yaş günü paylaşımına pasta emojisiyle yorum yapması ilişki iddialarını doğruladı niteliğinde oldu.

EN YAKIN ARKADAŞI MEHTAP ALGÜL'ÜN ESKİ AŞKI ÇIKTI

Sosyal medya hesabı ve podcast'inde ilişkiler üzerine analizler ve paylaşımlar yapan Mehtap Algül, Selin ve Kerem aşkı başladıktan sonra her paylaşımının onlarla ilgiliymiş gibi anlaşılmasından rahatsız olduğunu dile getirdi.

Algül yaptığı paylaşımda; "'Son birkaç gündür rızam dışında maruz kaldığım bazı magazin içerikleriyle muhatap oluyorum' diyen Mehtap Algül, Selin Yağcıoğlu'na sitem ederek, 'Öncelikle belirtmek isterim ki, özel konuşmalarımın magazine servis edilmesi, özel hayatım ile ilgili iznim olmadan bilgi paylaşılması benim için de oldukça rahatsız ediciydi' dedi.