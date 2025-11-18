Menü Kapat
19°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu'nun aşkı bu hamleyle ortaya çıktı

Çarpışma dizisinde rol alan Kerem Bürsin'in bir süredir sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Birbirleri takibe alan çift soluğu Kapadokya'da aldı. Kerem Bürsin'in son hamlesi ise aşk iddialarını doğruladı.

Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu'nun aşkı bu hamleyle ortaya çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 14:58

Güneşi Beklerken, Ulan İstanbul, Şeref Meselesi ve Ya Çok Seversen gibi dizilerde rol alan , Melisa Tapan'da ayrıldıktan sonra adı sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yaşamaya başladı.

KEREM BÜRSİN İLE SELİN YAĞCIOĞLU'NDAN KAPADOKYA TURU

Aşk yaşadıkları konuşulan Selin Yağcıoğlu ve Kerem Bürsin'den bir açıklama gelmezken yapılan son hamle ise iddiaları doğrular nitelikte oldu.

Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu'nun aşkı bu hamleyle ortaya çıktı

Selin Yağcıoğlu yeni yaşını 'da sevgilisi Kerem Bürsin ile kutladı. Aşk iddialarının ardından birbirlerini takibe alan iki isimden Kerem Bürsin aşkını sosyal medyada ilan etti.

Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu'nun aşkı bu hamleyle ortaya çıktı

Kerem Bürsin'in, Selin Yağcıoğlu'nun yaş günü paylaşımına pasta emojisiyle yorum yapması iddialarını doğruladı niteliğinde oldu.

EN YAKIN ARKADAŞI MEHTAP ALGÜL'ÜN ESKİ AŞKI ÇIKTI

Sosyal medya hesabı ve podcast'inde ilişkiler üzerine analizler ve paylaşımlar yapan Mehtap Algül, Selin ve Kerem aşkı başladıktan sonra her paylaşımının onlarla ilgiliymiş gibi anlaşılmasından rahatsız olduğunu dile getirdi.

Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu'nun aşkı bu hamleyle ortaya çıktı

Algül yaptığı paylaşımda; "'Son birkaç gündür rızam dışında maruz kaldığım bazı magazin içerikleriyle muhatap oluyorum' diyen Mehtap Algül, Selin Yağcıoğlu'na sitem ederek, 'Öncelikle belirtmek isterim ki, özel konuşmalarımın magazine servis edilmesi, özel hayatım ile ilgili iznim olmadan bilgi paylaşılması benim için de oldukça rahatsız ediciydi' dedi.

ETİKETLER
#kapadokya
#ilişki
#kerem bürsin
#aşk
#Selin Yağcıoğlu
#Mehtap Algül
#Magazin
